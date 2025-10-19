سموتريتش وبن غفير يدعوان لاستئناف الحرب على غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:43 GMT
16 د
On air
09:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
09:31 GMT
30 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
ترامب يقول إن بوتين يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا.. وحماس تحس الوسطاء على الضغط لوقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
10:30 GMT
29 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251019/سموتريتش-وبن-غفير-يدعوان-لاستئناف-الحرب-على-غزة-1106174308.html
سموتريتش وبن غفير يدعوان لاستئناف الحرب على غزة
سموتريتش وبن غفير يدعوان لاستئناف الحرب على غزة
سبوتنيك عربي
دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وويزر المالية بتسلئيل سموتريتش، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، لاستئناف الحرب في قطاع غزة. 19.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-19T10:33+0000
2025-10-19T10:33+0000
أخبار إسرائيل اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0a/1101527472_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_17501e3bbb097b01bc77a264e017c121.jpg
وطالب بن غفير، نتنياهو، بإصدار أمر للجيش باستئناف القتال في قطاع غزة بكامل قوته، حيث نشر تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على منصة شركة "إكس"، دعا خلالها للقضاء على حركة "حماس"، على حد زعمه.وقال: "يجب القضاء على هذه المنظمة الإرهابية النازية تماما، ويفضل أن يتم ذلك قبل ساعة واحدة". في وقت كتب سموتريتش على صفحته على منصة "إكس": الحرب!.وفي السياق نفسه، أكدت حركة حماس، اليوم الأحد، أن "محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التنصل والتنكر لالتزاماته تأتي تحت ضغط ائتلافه المتطرف".وقال القيادي في حماس، عزت الرشق، في بيان له، إن "الحركة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار"، مشددا على أن "إسرائيل هي من تواصل خرق الاتفاق واختلاق الذرائع الواهية لتبرير جرائمها"، مضيفا أن "نتنياهو يحاول الهروب من مسؤولياته أمام الوسطاء والضامنين"، على حد قوله.وشن سلاح الجو الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، هجوما على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك بعد وقوع تبادل إطلاق نار بين الجيش وفلسطينيين، وجاء القصف بعد انفجار في آلية عسكرية إسرائيلية، مشيرا إلى إإصابة 6 جنود إسرائيليين في الحدث الأمني جنوب غزة.ونفت حركة "حماس" الفلسطينية، في وقت سابق اليوم، الادعاءات الواردة في بيان وزارة الخارجية الأمريكية، بشأن هجوم وشيك أو انتهاك لوقف إطلاق النار، موضحة في بيان لها، أن "الحقائق على الأرض تشير إلى أن سلطات الاحتلال هي التي شكلت ومولت وسلحت عصابات إجرامية في قطاع غزة".ودعت حركة "حماس" الإدارة الأمريكية إلى "التوقف عن ترديد رواية الاحتلال، والانصراف إلى لجم انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار".وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس السبت، أن أمريكا أبلغت الدول الضامنة لاتفاق السلام في غزة بتقارير موثوقة تشير إلى انتهاك وشيك لوقف إطلاق النار من قِبل حركة "حماس" الفلسطينية ضد سكان غزة.واعتبرت في بيان لها أن "هذا الهجوم المُخطط له ضد المدنيين الفلسطينيين يشكل انتهاكا مباشرا وخطيرا لاتفاق وقف إطلاق النار، ويقوض التقدم الكبير الذي تحقق من خلال جهود الوساطة."وتابعت: "تطالب الدول الضامنة "حماس" بالوفاء بالتزاماتها بموجب شروط وقف إطلاق النار، وفي حال أقدمت "حماس" على هذا الهجوم، فسيتم اتخاذ إجراءات لحماية سكان غزة والحفاظ على سلامة وقف إطلاق النار".ويوم الاثنين الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونطيره المصري، عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانا بشأن وقف إطلاق النار في غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة "حماس" عن جميع الرهائن العشرين الذين ظلوا محتجزين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن 1,718 معتقلا من غزة و250 أسيرا فلسطينيا من سجونها.
https://sarabic.ae/20251019/غزة-التعرف-على-هوية-25-جثمانا-فلسطينيا-وسط-علامات-واضحة-على-إعدامات-ميدانية-1106172752.html
https://sarabic.ae/20251019/حماس-ترد-على-اتهامات-واشنطن-لها-بشأن-انتهاك-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1106165657.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0a/1101527472_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_a9c44f5efeaccfb8a6e6f25699c69d27.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, الأخبار

سموتريتش وبن غفير يدعوان لاستئناف الحرب على غزة

10:33 GMT 19.10.2025
© Getty Images / picture allianceوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2025
© Getty Images / picture alliance
تابعنا عبر
دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وويزر المالية بتسلئيل سموتريتش، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، لاستئناف الحرب في قطاع غزة.
وطالب بن غفير، نتنياهو، بإصدار أمر للجيش باستئناف القتال في قطاع غزة بكامل قوته، حيث نشر تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على منصة شركة "إكس"، دعا خلالها للقضاء على حركة "حماس"، على حد زعمه.
وقال: "يجب القضاء على هذه المنظمة الإرهابية النازية تماما، ويفضل أن يتم ذلك قبل ساعة واحدة". في وقت كتب سموتريتش على صفحته على منصة "إكس": الحرب!.
تظهر مركبة تابعة للصليب الأحمر في خان يونس، جنوب قطاع غزة، قبل إطلاق سراح الرهائن لدى حماس والسجناء لدى إسرائيل، 13 أكتوبر/تشرين الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2025
غزة.. التعرف على هوية 25 جثمانا فلسطينيا وسط علامات واضحة على إعدامات ميدانية
09:54 GMT
وفي السياق نفسه، أكدت حركة حماس، اليوم الأحد، أن "محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التنصل والتنكر لالتزاماته تأتي تحت ضغط ائتلافه المتطرف".
وقال القيادي في حماس، عزت الرشق، في بيان له، إن "الحركة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار"، مشددا على أن "إسرائيل هي من تواصل خرق الاتفاق واختلاق الذرائع الواهية لتبرير جرائمها"، مضيفا أن "نتنياهو يحاول الهروب من مسؤولياته أمام الوسطاء والضامنين"، على حد قوله.
وشن سلاح الجو الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، هجوما على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك بعد وقوع تبادل إطلاق نار بين الجيش وفلسطينيين، وجاء القصف بعد انفجار في آلية عسكرية إسرائيلية، مشيرا إلى إإصابة 6 جنود إسرائيليين في الحدث الأمني جنوب غزة.
ونفت حركة "حماس" الفلسطينية، في وقت سابق اليوم، الادعاءات الواردة في بيان وزارة الخارجية الأمريكية، بشأن هجوم وشيك أو انتهاك لوقف إطلاق النار، موضحة في بيان لها، أن "الحقائق على الأرض تشير إلى أن سلطات الاحتلال هي التي شكلت ومولت وسلحت عصابات إجرامية في قطاع غزة".
ودعت حركة "حماس" الإدارة الأمريكية إلى "التوقف عن ترديد رواية الاحتلال، والانصراف إلى لجم انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار".
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس السبت، أن أمريكا أبلغت الدول الضامنة لاتفاق السلام في غزة بتقارير موثوقة تشير إلى انتهاك وشيك لوقف إطلاق النار من قِبل حركة "حماس" الفلسطينية ضد سكان غزة.
مقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2025
"حماس" ترد على اتهامات واشنطن لها بشأن انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
07:33 GMT
واعتبرت في بيان لها أن "هذا الهجوم المُخطط له ضد المدنيين الفلسطينيين يشكل انتهاكا مباشرا وخطيرا لاتفاق وقف إطلاق النار، ويقوض التقدم الكبير الذي تحقق من خلال جهود الوساطة."
وتابعت: "تطالب الدول الضامنة "حماس" بالوفاء بالتزاماتها بموجب شروط وقف إطلاق النار، وفي حال أقدمت "حماس" على هذا الهجوم، فسيتم اتخاذ إجراءات لحماية سكان غزة والحفاظ على سلامة وقف إطلاق النار".
ويوم الاثنين الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونطيره المصري، عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانا بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة "حماس" عن جميع الرهائن العشرين الذين ظلوا محتجزين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن 1,718 معتقلا من غزة و250 أسيرا فلسطينيا من سجونها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала