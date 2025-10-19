https://sarabic.ae/20251019/مسؤول-في-حكومة-صنعاء-يوضح-لـسبوتنيك-الدوافع-وراء-إعادة-النظر-في-التعامل-مع-المنظمات-الأممية-1106187946.html

مسؤول في حكومة صنعاء يوضح لـ"سبوتنيك" الدوافع وراء إعادة النظر في التعامل مع المنظمات الأممية

سبوتنيك عربي

قال مستشار رئاسة مجلس الوزراء في حكومة صنعاء باليمن، العميد حميد عبد القادر، إن "غالبية المنظمات الدولية العاملة في اليمن، تقوم بأعمال استخباراتية لصالح العدو... 19.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-19T17:41+0000

2025-10-19T17:41+0000

2025-10-19T17:57+0000

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد: "وبالنسبة لتصريح نائب وزير الخارجية اليمني (صنعاء) حول إعادة النظر مع بعض المنظمات الدولية العاملة في اليمن هو في الاتجاه الصحيح، لأن أغلب المنظمات جواسيس تعمل لصالح العدو، وبالتالي يتم اختراق مؤسسات الدولة عبر هذه المنظمات، خاصة وأن اليمن يعيش حالة حرب وحصار من قبل دول العدوان وقوى الاستكبار".وأكد حميد، أنه "نظرا لخروج تلك المنظمات عن دورها المعلن، كان لا بد وأن تتخذ الحكومة إجراءات رادعة توقف تلك التحركات التي تهدد البلاد من العمق، لذا كان لا بد من تشديد الرقابة على هذه المنظمات الدولية التي تعمل تحت غطاء إنساني وعملها استخباري بحت، الدولة من حقها أن تراقب عمل المنظمات الدولية العاملة في اليمن من أجل افشال مخططات المنظمات الاستخبارية التي تعمل لجهات معادية لليمن".و حول وضع اليمن في حالة اللاسلم واللاحرب، يقول عبد القادر: "الرئيس المشاط وجه تحذير لدول العدوان بأن تجنح للسلام وتوقيع خارطة سلام من أجل إخراج البلاد من حالة اللاسلم واللاحرب، لأن اليمن لا يستطيع الصبر بعد ذلك".وشدد عبد القادر، على أن "على دول العدوان أن تختار سلم أو حرب، إن اختارت السلم خرجت من المستنقع الذي ورطتها فيه الإدارة الأمريكية، وبالتالي تؤمن حدودها وتتجنب استهداف منشآتها النفطية التي تغذي قوى الاستكبار، وإن اختارت الحرب فنحن لها واليمن قادر على انتزاع حقوقه بالقوة، لأن الصراع بين معسكرين حق وباطل وبالأخير معسكر الحق منتصر على معسكر الباطل".وقال مصدر في الأمم المتحدة لـ "سبوتنيك" بأن "أنصار الله" أفرجت عن 11 موظفا محليا بعد استجوابهم وتوقيعهم على التزام بعدم مغادرة صنعاء إلا بإذن مسبق منها.وأضاف أن "أنصار الله" ما تزال تحقق مع 20 موظفاً أمميا، 15 منهم أجنبيا يتولون مناصب قيادية و5 محليين، بعد مصادرة حواسيبهم وهواتفهم لفحصها والتأكد من عدم الارتباط بمتهمين بالتجسس لصالح إسرائيل.وذكر المصدر أنه من المتوقع إفراج سلطات "أنصار الله" عن دفعة جديدة من الموظفين الأمميين خلال الساعات المقبلة.يأتي ذلك غداة اقتحام قوة أمنية من "أنصار الله" سكنا تابعا للأمم المتحدة في منطقة حدة جنوبي صنعاء، بعد ساعات من إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رفض اتهامات جماعة "أنصار الله"، لموظفين أمميين في صنعاء، بالتجسس لحساب إسرائيل و التورط في اغتيال رئيس حكومة الجماعة وعدد من وزرائه بغارات جوية على صنعاء، أواخر آب/أغسطس الماضي.سبق ذلك كشف وزارة الدفاع في حكومة "أنصار الله"، عن مقتل رئيس هيئة الأركان في قوات الجماعة اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري مع بعض مرافقيه ونجله إثر غارات جوية إسرائيلية، دون أن تورد تفاصيل إضافية.وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أعلنت الأمم المتحدة، اعتقال "أنصار الله"، 9 موظفين أمميين إضافيين ليرتفع إجمالي موظفيها المحتجزين لدى الجماعة منذ 2021 إلى 53 موظفا، معتبرة أن ذلك يعيق قدرتها على العمل في اليمن وتقديم المساعدات الأساسية.وجاءت اعتقالات "أنصار الله" للموظفين الأمميين، بعد يوم واحد من إعلان الجماعة رسميا، في 30 آب/أغسطس الماضي، مقتل رئيس حكومتها أحمد غالب الرهوي و9 من وزرائها وإصابة آخرين، بقصف جوي إسرائيلي على صنعاء ردا على هجمات مستمرة للجماعة على إسرائيل منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليًا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

