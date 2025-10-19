https://sarabic.ae/20251019/ميرتس-زيارة-زيلينسكي-إلى-البيت-الأبيض-لم-تجر-كما-كان-يأمل-1106163389.html
قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إن زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض لم تسر كما كان يخطط لها. 19.10.2025, سبوتنيك عربي
واستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأوكراني في واشنطن يوم الجمعة.وذكرت شبكة "إكسيوس"، أن اللقاء كان "صعباً"، إذ أوضح ترامب لزيلينسكي أن كييف لن تتسلم صواريخ "توماهوك" بعيدة المدى.وقال ميرتس، في تصريحات نقلتها قناة "إن تي في" الألمانية يوم السبت: "الزيارة لم تكن كما كان زيلينسكي يرغب. أعتقد أنه يمكنني قول ذلك هنا".وكان ترامب قد أجرى، يوم الخميس، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحثا خلاله عدداً من القضايا، من بينها الوضع في أوكرانيا.وبعد المحادثة، أعلن ترامب عزمه عقد لقاء شخصي مع بوتين في العاصمة المجرية بودابست.
