https://sarabic.ae/20251020/إسرائيل-تعلن-تسلم-جثمان-محتجز-إسرائيلي-من-قطاع-غزة--1106221874.html

إسرائيل تعلن تسلم جثمان محتجز إسرائيلي من قطاع غزة

إسرائيل تعلن تسلم جثمان محتجز إسرائيلي من قطاع غزة

سبوتنيك عربي

أعلن مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن القوات الإسرائيلية في قطاع غزة تسلمت من الصليب الأحمر جثمان محتجز إسرائيلي، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار... 20.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-20T19:35+0000

2025-10-20T19:35+0000

2025-10-20T19:35+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

فلسطين المحتلة

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105937072_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_080a49d53ed054f41921c8111607ec94.jpg

وقال مكتب رئيس الوزراء، في بيان عبر "إكس": "تسلمت إسرائيل، عبر الصليب الأحمر، نعشاً يحتوي على رفات رهينة متوفى، وتم تسليمه لقوة من جيش الدفاع الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) داخل قطاع غزة".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، تسليم جثة رهينة إسرائيلي، اليوم الاثنين، إلى الجيش الإسرائيلي، والتي تم استخراجها، أمس، من قطاع غزة، مضيفة أنه سيتم التسليم اليوم عند الساعة 8:00 مساءً بتوقيت غزة.ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.واستضافت مصر، الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرّض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.

https://sarabic.ae/20251020/حماس-إسرائيل-تواصل-خرق-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-وتتبع-سياسة-التجويع-1106215818.html

إسرائيل

فلسطين المحتلة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي