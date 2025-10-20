https://sarabic.ae/20251020/إسرائيل-تعلن-تسلم-جثمان-محتجز-إسرائيلي-من-قطاع-غزة--1106221874.html
إسرائيل تعلن تسلم جثمان محتجز إسرائيلي من قطاع غزة
إسرائيل تعلن تسلم جثمان محتجز إسرائيلي من قطاع غزة
أعلن مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن القوات الإسرائيلية في قطاع غزة تسلمت من الصليب الأحمر جثمان محتجز إسرائيلي، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار
وقال مكتب رئيس الوزراء، في بيان عبر "إكس": "تسلمت إسرائيل، عبر الصليب الأحمر، نعشاً يحتوي على رفات رهينة متوفى، وتم تسليمه لقوة من جيش الدفاع الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) داخل قطاع غزة".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، تسليم جثة رهينة إسرائيلي، اليوم الاثنين، إلى الجيش الإسرائيلي، والتي تم استخراجها، أمس، من قطاع غزة، مضيفة أنه سيتم التسليم اليوم عند الساعة 8:00 مساءً بتوقيت غزة.ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.واستضافت مصر، الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرّض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
أعلن مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن القوات الإسرائيلية في قطاع غزة تسلمت من الصليب الأحمر جثمان محتجز إسرائيلي، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس.
وقال مكتب رئيس الوزراء، في بيان عبر "إكس": "تسلمت إسرائيل، عبر الصليب الأحمر، نعشاً يحتوي على رفات رهينة متوفى، وتم تسليمه لقوة من جيش الدفاع الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) داخل قطاع غزة".
وتابع: "من هناك سيتم نقل النعش إلى إسرائيل.. وسيتم نقل الجثة إلى المركز الوطني للطب الشرعي التابع لوزارة الصحة. بعد إتمام عملية تحديد الهوية، سيتم إبلاغ العائلة رسميا".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، تسليم جثة رهينة إسرائيلي، اليوم الاثنين، إلى الجيش الإسرائيلي، والتي تم استخراجها، أمس، من قطاع غزة، مضيفة أنه سيتم التسليم اليوم عند الساعة 8:00 مساءً بتوقيت غزة
ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل
نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.
وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل أكثر من 68 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.
واستضافت مصر، الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرّض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.