إيران: التعاون مع روسيا يشهد نموا وسيستمر بجدية في كافة المجالات بما فيها الدفاعية
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الإثنين، أن التعاون بين إيران وروسيا يشهد نموا متزايدا، وسيستمر بجدية في جميع المجالات، بما...
وقال بقائي، خلال إفادة صحفية أسبوعية، إن لدى البلدين عدة اتفاقيات أساسية ومهمة، أبرزها اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي أصبحت سارية مؤخرا، وتشمل مجالات متعددة منها التعاون الدفاعي، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية. وتابع: "نحن نعتقد أن القرار 2231 قد انتهى، والتعاون بين إيران وروسيا سيستمر بجدية". وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران دخلت حيز التنفيذ رسميا. وقالت الخارجية الروسية في بيان: "الاتفاق يعكس الاختيار الاستراتيجي للقيادة السياسية العليا في روسيا وإيران لصالح مواصلة تعزيز العلاقات الودية وحسن الجوار الشاملة، والتي تلبي المصالح الأساسية لشعبي البلدين". يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، وقّعا المعاهدة في العاصمة موسكو، في 17 يناير/ كانون الثاني، ووقّع الرئيس بوتين، قانون التصديق عليها، في 21 أبريل/ نيسان الماضي.وأضافت الوزارة أن هذا الحدث يشكل علامة فارقة مهمة في تاريخ العلاقات بين البلدين، التي وصلت إلى مستوى جديد نوعيا من الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صادق في شهر نيسان/ أبريل 2025، على قانون يقنن معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع إيران، والتي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى موسكو منتصف كانون الثاني/يناير الماضي. وتمثل هذه الاتفاقية إطارا قانونيا لشراكة طويلة الأمد وشاملة بين البلدين، في ظل التحديات الجيوسياسية المشتركة، وتشمل بنودها تعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع، وتلزم الطرفين بتنسيق أوثق على المستويين الإقليمي والدولي.
وتابع: "نحن نعتقد أن القرار 2231 قد انتهى، والتعاون بين إيران وروسيا سيستمر بجدية".
