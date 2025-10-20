https://sarabic.ae/20251020/إيران-التعاون-مع-روسيا-يشهد-نموا-وسيستمر-بجدية-في-كافة-المجالات-بما-فيها-الدفاعية--1106196241.html

إيران: التعاون مع روسيا يشهد نموا وسيستمر بجدية في كافة المجالات بما فيها الدفاعية

إيران: التعاون مع روسيا يشهد نموا وسيستمر بجدية في كافة المجالات بما فيها الدفاعية

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الإثنين، أن التعاون بين إيران وروسيا يشهد نموا متزايدا، وسيستمر بجدية في جميع المجالات، بما... 20.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-20T08:54+0000

2025-10-20T08:54+0000

2025-10-20T08:54+0000

إيران

أخبار إيران

روسيا

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/17/1094085745_0:0:3142:1768_1920x0_80_0_0_a8b0abe3e71fa51a6d31338005cf3644.jpg

وقال بقائي، خلال إفادة صحفية أسبوعية، إن لدى البلدين عدة اتفاقيات أساسية ومهمة، أبرزها اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي أصبحت سارية مؤخرا، وتشمل مجالات متعددة منها التعاون الدفاعي، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران دخلت حيز التنفيذ رسميا. وقالت الخارجية الروسية في بيان: "الاتفاق يعكس الاختيار الاستراتيجي للقيادة السياسية العليا في روسيا وإيران لصالح مواصلة تعزيز العلاقات الودية وحسن الجوار الشاملة، والتي تلبي المصالح الأساسية لشعبي البلدين". يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، وقّعا المعاهدة في العاصمة موسكو، في 17 يناير/ كانون الثاني، ووقّع الرئيس بوتين، قانون التصديق عليها، في 21 أبريل/ نيسان الماضي.وأضافت الوزارة أن هذا الحدث يشكل علامة فارقة مهمة في تاريخ العلاقات بين البلدين، التي وصلت إلى مستوى جديد نوعيا من الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صادق في شهر نيسان/ أبريل 2025، على قانون يقنن معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع إيران، والتي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى موسكو منتصف كانون الثاني/يناير الماضي. وتمثل هذه الاتفاقية إطارا قانونيا لشراكة طويلة الأمد وشاملة بين البلدين، في ظل التحديات الجيوسياسية المشتركة، وتشمل بنودها تعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع، وتلزم الطرفين بتنسيق أوثق على المستويين الإقليمي والدولي.

https://sarabic.ae/20251018/إيران-توجه-رسالة-إلى-الأمم-المتحدة-ومجلس-الأمن-بعد-انتهاء-صلاحية-القرار-2231-1106138564.html

https://sarabic.ae/20251016/طهران-إيران-وروسيا-ستتجاهلان-إعادة-فرض-العقوبات-الأممية-1106096354.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن