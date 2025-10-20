https://sarabic.ae/20251020/اليمن-أنصار-الله-تطلق-سراح-20-مسؤولا-وموظفا-في-الأمم-المتحدة-بعد-يومين-من-احتجازهم-1106216545.html

اليمن.. "أنصار الله" تطلق سراح 20 مسؤولا وموظفا في الأمم المتحدة بعد يومين من احتجازهم

اليمن.. "أنصار الله" تطلق سراح 20 مسؤولا وموظفا في الأمم المتحدة بعد يومين من احتجازهم

سبوتنيك عربي

أطلقت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، سراح 20 مسؤولاً وموظفاً تابعاً للأمم المتحدة غالبيتهم أجانب، بعد يومين من احتجازهم عقب اقتحامها مجمعا سكنيا... 20.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-20T17:22+0000

2025-10-20T17:22+0000

2025-10-20T17:22+0000

العالم

أخبار اليمن الأن

منظمة الأمم المتحدة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099926412_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_71fce58ac1f11b065c9e35ce83fb6f2f.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر تابع للأمم المتحدة في صنعاء لـ "سبوتنيك" إن سلطات "أنصار الله" أطلقت سراح 15 مسؤولا وموظفا أجنبيا بينهم ممثل "اليونيسف" بيتر هوكينز، وممثل مفوضية اللاجئين مارين دين كاجدومكاج، ونائب ممثل "اليونيسف" ميو نيموتو، ونائب ممثل البرنامج الإنمائي فاختانغ سفانيدزي، ومسؤول العمليات بمكتب الأمم المتحدة للسلامة والأمن في اليمن أحمد حمادة.وأضاف أن من بين الكوادر الأجنبية الذين تم إطلاق سراحهم، 10 موظفين يعملون في مكتب المبعوث الأممي وبعثة تنفيذ اتفاق الحديدة "أونمها" و"اليونيسف" وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة، ومكتب خدمات المشاريع "اليونبس"، ومكتب الخدمات المشتركة.وأضاف أن "أنصار الله" صادرت غرفة العمليات التابعة لمكتب السلامة والأمن في المجمع السكني الأممي الكائن بمنطقة حدة جنوبي صنعاء، بما فيها من تجهيزات ومحطة للاتصالات اللاسلكية وشبكة تراسل تربط الوكالات والمنظمات الأممية ببعضها، ومعدات تقنية. يأتي ذلك غداة إطلاق "أنصار الله" سراح 11 موظفا محليا بعد تحقيقها معهم حول طبيعة عملهم، ومصادرة حواسيبهم، عقب 24 ساعة من اقتحام قوة أمنية تابعة للجماعة المجمع السكني الأممي جنوبي صنعاء.وجاءت اعتقالات "أنصار الله" للموظفين الأمميين، بعد يوم واحد من إعلان الجماعة رسميا، في 30 آب/أغسطس الماضي، مقتل رئيس حكومتها أحمد غالب الرهوي و9 من وزرائها وإصابة آخرين، بقصف جوي إسرائيلي على صنعاء رداً على هجمات مستمرة للجماعة على إسرائيل منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم."أنصار الله" تعلن مقتل رئيس الأركان العامة لقواتها اللواء محمد عبد الكريم الغماري

https://sarabic.ae/20251017/ضربتان-في-لبنان-واليمن-هل-تفرغت-إسرائيل-لـأنصار-الله-وحزب-الله؟-1106101248.html

https://sarabic.ae/20251019/اليمن-أنصار-الله-تفرج-عن-موظفين-أمميين-وتواصل-احتجاز-20-أجنبيا-ومحليا-1106186751.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار اليمن الأن, منظمة الأمم المتحدة