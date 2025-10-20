عربي
أمساليوم
بث مباشر
اليمن.. "أنصار الله" تطلق سراح 20 مسؤولا وموظفا في الأمم المتحدة بعد يومين من احتجازهم
أطلقت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، سراح 20 مسؤولاً وموظفاً تابعاً للأمم المتحدة غالبيتهم أجانب، بعد يومين من احتجازهم عقب اقتحامها مجمعا سكنيا... 20.10.2025
أطلقت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، سراح 20 مسؤولاً وموظفاً تابعاً للأمم المتحدة غالبيتهم أجانب، بعد يومين من احتجازهم عقب اقتحامها مجمعا سكنيا خاصا بالمنظمة في صنعاء (وسط اليمن)، على خلفية اتهام الجماعة موظفين أمميين بالتجسس لصالح إسرائيل.
القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر تابع للأمم المتحدة في صنعاء لـ "سبوتنيك" إن سلطات "أنصار الله" أطلقت سراح 15 مسؤولا وموظفا أجنبيا بينهم ممثل "اليونيسف" بيتر هوكينز، وممثل مفوضية اللاجئين مارين دين كاجدومكاج، ونائب ممثل "اليونيسف" ميو نيموتو، ونائب ممثل البرنامج الإنمائي فاختانغ سفانيدزي، ومسؤول العمليات بمكتب الأمم المتحدة للسلامة والأمن في اليمن أحمد حمادة.
وأضاف أن من بين الكوادر الأجنبية الذين تم إطلاق سراحهم، 10 موظفين يعملون في مكتب المبعوث الأممي وبعثة تنفيذ اتفاق الحديدة "أونمها" و"اليونيسف" وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة، ومكتب خدمات المشاريع "اليونبس"، ومكتب الخدمات المشتركة.
وذكر أن 'أنصار الله" أطلقت أيضاً سراح 5 موظفين أمميين محليين، بعد استجوابهم ومصادرة ما بحوزتهم من معدات وتجهيزات خاصة بالعمل، وإلزامهم بتوقيع تعهد بعدم مغادرة صنعاء إلا بتصريح مسبق من سلطات الجماعة.
وأضاف أن "أنصار الله" صادرت غرفة العمليات التابعة لمكتب السلامة والأمن في المجمع السكني الأممي الكائن بمنطقة حدة جنوبي صنعاء، بما فيها من تجهيزات ومحطة للاتصالات اللاسلكية وشبكة تراسل تربط الوكالات والمنظمات الأممية ببعضها، ومعدات تقنية.
يأتي ذلك غداة إطلاق "أنصار الله" سراح 11 موظفا محليا بعد تحقيقها معهم حول طبيعة عملهم، ومصادرة حواسيبهم، عقب 24 ساعة من اقتحام قوة أمنية تابعة للجماعة المجمع السكني الأممي جنوبي صنعاء.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، رفض اتهامات جماعة "أنصار الله"، لموظفين أمميين في صنعاء، بالتجسس لحساب إسرائيل والتورط في اغتيال رئيس حكومة الجماعة وعدد من وزرائه بغارات جوية على صنعاء، أواخر آب/أغسطس الماضي.

وجاءت اعتقالات "أنصار الله" للموظفين الأمميين، بعد يوم واحد من إعلان الجماعة رسميا، في 30 آب/أغسطس الماضي، مقتل رئيس حكومتها أحمد غالب الرهوي و9 من وزرائها وإصابة آخرين، بقصف جوي إسرائيلي على صنعاء رداً على هجمات مستمرة للجماعة على إسرائيل منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.

ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
