عربي
مجتمع
مجتمع
حطام فضائي غامض يثير الحيرة في أستراليا
حطام فضائي غامض يثير الحيرة في أستراليا
اكتشف عمال مناجم في صحراء بيلبارا المنعزلة، غربي أستراليا، جسمًا محترقًا مجهول الهوية، يرجّح أن يكون حطام مركبة فضائية عادت من المدار. 20.10.2025, سبوتنيك عربي
وأفادت شرطة أستراليا الغربية أن القطعة الكبيرة، التي وجدت على طريق ترابي قرب بلدة نيومان، يرجح أنها حطام فضائي عاد إلى الغلاف الجوي، وفقا لموقع "ساينس أليرت". بعد بلاغ تلقته الشرطة في 18 أكتوبر/تشرين الأول، من عمال المناجم، شُكلت لجنة تحقيق مشتركة تضم الشرطة، والوكالة الفضائية الأسترالية، وإدارة الإطفاء والطوارئ. وأكدت الشرطة عبر "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أن الحطام مصنوع من ألياف الكربون، ويتوافق مع خزانات الضغط العالي أو خزانات الصواريخ المركبة، مستبعد ارتباطه بالطائرات التجارية.ويعتبر العثور على حطام فضائي على اليابسة نادراً، نظراً لتغطية المياه لمعظم سطح الأرض، إضافة إلى الإجراءات التي تحرق الأجسام في الغلاف الجوي أو توجّهها للمحيطات.وفي 2023، جرفت الأمواج حطاماً فضائياً إلى شاطئ أستراليا الغربية. وتحذر الوكالة الفضائية من الاقتراب من أي حطام مشبوه لاحتمال احتوائه على مواد خطرة، داعية إلى إبلاغ خدمات الطوارئ فورا.
حطام فضائي غامض يثير الحيرة في أستراليا

13:21 GMT 20.10.2025
© Photo / Social Media Images/ Xحطام فضائي
حطام فضائي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
© Photo / Social Media Images/ X
تابعنا عبر
اكتشف عمال مناجم في صحراء بيلبارا المنعزلة، غربي أستراليا، جسمًا محترقًا مجهول الهوية، يرجّح أن يكون حطام مركبة فضائية عادت من المدار.
وأفادت شرطة أستراليا الغربية أن القطعة الكبيرة، التي وجدت على طريق ترابي قرب بلدة نيومان، يرجح أنها حطام فضائي عاد إلى الغلاف الجوي، وفقا لموقع "ساينس أليرت".
تلوث الهواء - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
مجتمع
دراسة: تلوث الهواء يقتل طفلين في دولة آسيوية كل ساعة
17 أكتوبر, 12:24 GMT
بعد بلاغ تلقته الشرطة في 18 أكتوبر/تشرين الأول، من عمال المناجم، شُكلت لجنة تحقيق مشتركة تضم الشرطة، والوكالة الفضائية الأسترالية، وإدارة الإطفاء والطوارئ.

التحليلات الأولية تشير إلى أن الجسم جزء من مركبة فضائية، ورجحت عالمة الآثار الفضائية أليس جورمان، أن يكون المتبقي من المرحلة الرابعة لصاروخ "جييلينغ" الصيني المطلق في سبتمبر/أيلول.

وأكدت الشرطة عبر "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أن الحطام مصنوع من ألياف الكربون، ويتوافق مع خزانات الضغط العالي أو خزانات الصواريخ المركبة، مستبعد ارتباطه بالطائرات التجارية.
تكاثر البشر في الفضاء ودراسات الوعي الذاتي في الدجاج وأدلة نمو قارة غوندوانا العظمى - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
راديو
تكاثر البشر في الفضاء ودراسات الوعي الذاتي في الدجاج وأدلة نمو قارة غوندوانا العظمى
31 أكتوبر 2023, 16:01 GMT

ورغم أن مصدر الحطام لا يزال مجهولاً، يتوقع الخبراء الكشف عنه قريبا.

ويعتبر العثور على حطام فضائي على اليابسة نادراً، نظراً لتغطية المياه لمعظم سطح الأرض، إضافة إلى الإجراءات التي تحرق الأجسام في الغلاف الجوي أو توجّهها للمحيطات.
وفي 2023، جرفت الأمواج حطاماً فضائياً إلى شاطئ أستراليا الغربية. وتحذر الوكالة الفضائية من الاقتراب من أي حطام مشبوه لاحتمال احتوائه على مواد خطرة، داعية إلى إبلاغ خدمات الطوارئ فورا.
