https://sarabic.ae/20251020/حطام-فضائي-غامض-يثير-الحيرة-في-أستراليا--1106207781.html
حطام فضائي غامض يثير الحيرة في أستراليا
حطام فضائي غامض يثير الحيرة في أستراليا
سبوتنيك عربي
اكتشف عمال مناجم في صحراء بيلبارا المنعزلة، غربي أستراليا، جسمًا محترقًا مجهول الهوية، يرجّح أن يكون حطام مركبة فضائية عادت من المدار. 20.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-20T13:21+0000
2025-10-20T13:21+0000
2025-10-20T13:21+0000
مجتمع
منوعات
أستراليا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/03/1096437836_0:154:1200:829_1920x0_80_0_0_3955fae81b6e4feac9a0926f32e9601e.jpg
وأفادت شرطة أستراليا الغربية أن القطعة الكبيرة، التي وجدت على طريق ترابي قرب بلدة نيومان، يرجح أنها حطام فضائي عاد إلى الغلاف الجوي، وفقا لموقع "ساينس أليرت". بعد بلاغ تلقته الشرطة في 18 أكتوبر/تشرين الأول، من عمال المناجم، شُكلت لجنة تحقيق مشتركة تضم الشرطة، والوكالة الفضائية الأسترالية، وإدارة الإطفاء والطوارئ. وأكدت الشرطة عبر "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أن الحطام مصنوع من ألياف الكربون، ويتوافق مع خزانات الضغط العالي أو خزانات الصواريخ المركبة، مستبعد ارتباطه بالطائرات التجارية.ويعتبر العثور على حطام فضائي على اليابسة نادراً، نظراً لتغطية المياه لمعظم سطح الأرض، إضافة إلى الإجراءات التي تحرق الأجسام في الغلاف الجوي أو توجّهها للمحيطات.وفي 2023، جرفت الأمواج حطاماً فضائياً إلى شاطئ أستراليا الغربية. وتحذر الوكالة الفضائية من الاقتراب من أي حطام مشبوه لاحتمال احتوائه على مواد خطرة، داعية إلى إبلاغ خدمات الطوارئ فورا.
https://sarabic.ae/20251017/دراسة-تلوث-الهواء-يقتل-طفلين-في-دولة-آسيوية-كل-ساعة-1106121568.html
https://sarabic.ae/20231031/تكاثر-البشر-في-الفضاء-ودراسات-الوعي-الذاتي-في-الدجاج-وأدلة-نمو-قارة-غوندوانا-العظمى-1082671321.html
أستراليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/03/1096437836_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_eb427ec0a8fcb68441d70d1b576c2fc9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, أستراليا
حطام فضائي غامض يثير الحيرة في أستراليا
اكتشف عمال مناجم في صحراء بيلبارا المنعزلة، غربي أستراليا، جسمًا محترقًا مجهول الهوية، يرجّح أن يكون حطام مركبة فضائية عادت من المدار.
وأفادت شرطة أستراليا الغربية أن القطعة الكبيرة، التي وجدت على طريق ترابي قرب بلدة نيومان، يرجح أنها حطام فضائي عاد إلى الغلاف الجوي
، وفقا لموقع
"ساينس أليرت".
بعد بلاغ تلقته الشرطة في 18 أكتوبر/تشرين الأول، من عمال المناجم، شُكلت لجنة تحقيق مشتركة تضم الشرطة، والوكالة الفضائية الأسترالية، وإدارة الإطفاء والطوارئ.
التحليلات الأولية تشير إلى أن الجسم جزء من مركبة فضائية، ورجحت عالمة الآثار الفضائية أليس جورمان، أن يكون المتبقي من المرحلة الرابعة لصاروخ "جييلينغ" الصيني المطلق في سبتمبر/أيلول.
وأكدت الشرطة عبر "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أن الحطام
مصنوع من ألياف الكربون، ويتوافق مع خزانات الضغط العالي أو خزانات الصواريخ المركبة، مستبعد ارتباطه بالطائرات التجارية.
31 أكتوبر 2023, 16:01 GMT
ورغم أن مصدر الحطام لا يزال مجهولاً، يتوقع الخبراء الكشف عنه قريبا.
ويعتبر العثور على حطام فضائي على اليابسة نادراً، نظراً لتغطية المياه لمعظم سطح الأرض
، إضافة إلى الإجراءات التي تحرق الأجسام في الغلاف الجوي أو توجّهها للمحيطات.
وفي 2023، جرفت الأمواج حطاماً فضائياً إلى شاطئ أستراليا الغربية. وتحذر الوكالة الفضائية من الاقتراب من أي حطام مشبوه لاحتمال احتوائه على مواد خطرة، داعية إلى إبلاغ خدمات الطوارئ فورا.