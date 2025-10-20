صهرترامب عن زيارته لغزة: قنبلة نووية ألقيت في ذلك المكان

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
10:30 GMT
29 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تواصل خرق اتفاق السلام.. وإيران تتهم العدو بمحاولة حذفها من الممرات التجارية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:28 GMT
13 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251020/صهرترامب-عن-زيارته-لغزة-قنبلة-نووية-ألقيت-في-ذلك-المكان-1106193423.html
صهرترامب عن زيارته لغزة: قنبلة نووية ألقيت في ذلك المكان
صهرترامب عن زيارته لغزة: قنبلة نووية ألقيت في ذلك المكان
سبوتنيك عربي
أكد جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه خلال زيارة لقطاع غزة، ظن أنه كان في موقع انفجار قنبلة نووية. 20.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-20T05:51+0000
2025-10-20T05:51+0000
العالم
قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105945612_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_03e0b0360eea638c36da020883e4baf9.jpg
وفي مقابلة، سُئل كوشنر، الذي زار قطاع غزة في وقت سابق من شهر أكتوبر/تشرين الأول، عن شكل غزة خلال زيارته.وقال: "يبدو الأمر كما لو أن قنبلة نووية ألقيت في ذلك المكان".وتابع: "ثم رأيت هؤلاء الناس يعودون، فسألت الجيش الإسرائيلي: "إلى أين يذهبون؟" فأجابوا: "أنظر. هذه كلها أنقاض". فقالوا: "حسنًا، سيعودون إلى المناطق المدمرة، منازلهم المدمرة، وسينصبون خيمة". إنه لأمر محزن للغاية".رفض كوشنر والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الاعتراف بأن ما حدث في قطاع غزة هو إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، وذلك في مقابلة مع قناة "سي بي إس نيوز".ومن المقرر أن يصل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس والمبعوثون الأمريكيون كوشنر ويتكوف إلى إسرائيل هذا الأسبوع للضغط من أجل تحقيق استقرار وقف إطلاق النار ومتابعة إعادة جثث الأسرى الإسرائيليين، وتنظيم تقديم المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى إنشاء قوة دولية لتحقيق الاستقرار والعمل على خطط إعادة الإعمار.وقال ترامب للصحفيين في الطائرة الرئاسية، عندما سئل عما إذا كان وقف إطلاق النار ما زال قائما: "نعم، إنه كذلك"، مشيرا إلى أن قيادة حماس لم تكن متورطة في أي خروق.وأشار المكتب رصده منذ الإعلان عن وقف العدوان 80 خرقا موثقا حتى اليوم، أسفرت عن مقتل 97 فلسطينيا وإصابة 230 آخرين بجراح متفاوتة، بينها 21 خرقا جديدا اليوم فقط.كتائب "القسام" تعلن العثور على جثة أحد الأسرى الإسرائيليين خلال عمليات البحثإسرائيل تعلن وقف إدخال المساعدات إلى غزة
https://sarabic.ae/20251020/ترامب-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-بين-حماس-وإسرائيل-لا-يزال-ساري-المفعول---عاجل-1106191252.html
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105945612_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_22da01c791f130b52f5edfe8923b2bdf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
العالم, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

صهرترامب عن زيارته لغزة: قنبلة نووية ألقيت في ذلك المكان

05:51 GMT 20.10.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatعودة النازحين إلى ركام منازلهم المدمرة تفتح فصلا جديدا للصمود والبقاء في قطاع غزة
عودة النازحين إلى ركام منازلهم المدمرة تفتح فصلا جديدا للصمود والبقاء في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أكد جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه خلال زيارة لقطاع غزة، ظن أنه كان في موقع انفجار قنبلة نووية.
وفي مقابلة، سُئل كوشنر، الذي زار قطاع غزة في وقت سابق من شهر أكتوبر/تشرين الأول، عن شكل غزة خلال زيارته.
وقال: "يبدو الأمر كما لو أن قنبلة نووية ألقيت في ذلك المكان".

وعندما رأيت عودة السكان الفلسطينيين "تساءلت: إلى أين هم ذاهبون؟" فقالوا لي إنهم يعودون لمنازلهم المدمرة وينصبون خيمة.. من المحزن للغاية أن الناس في غزة يعودون إلى منازل مدمرة".

وتابع: "ثم رأيت هؤلاء الناس يعودون، فسألت الجيش الإسرائيلي: "إلى أين يذهبون؟" فأجابوا: "أنظر. هذه كلها أنقاض". فقالوا: "حسنًا، سيعودون إلى المناطق المدمرة، منازلهم المدمرة، وسينصبون خيمة". إنه لأمر محزن للغاية".
رفض كوشنر والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الاعتراف بأن ما حدث في قطاع غزة هو إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، وذلك في مقابلة مع قناة "سي بي إس نيوز".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
ترامب: اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل لا يزال ساريا
00:29 GMT
ومن المقرر أن يصل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس والمبعوثون الأمريكيون كوشنر ويتكوف إلى إسرائيل هذا الأسبوع للضغط من أجل تحقيق استقرار وقف إطلاق النار ومتابعة إعادة جثث الأسرى الإسرائيليين، وتنظيم تقديم المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى إنشاء قوة دولية لتحقيق الاستقرار والعمل على خطط إعادة الإعمار.

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس ما زال قائم.

وقال ترامب للصحفيين في الطائرة الرئاسية، عندما سئل عما إذا كان وقف إطلاق النار ما زال قائما: "نعم، إنه كذلك"، مشيرا إلى أن قيادة حماس لم تكن متورطة في أي خروق.

وفي السياق نفسه، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن القوات الإسرائيلية تواصل خرق قرار وقف الحرب على قطاع غزة.

وأشار المكتب رصده منذ الإعلان عن وقف العدوان 80 خرقا موثقا حتى اليوم، أسفرت عن مقتل 97 فلسطينيا وإصابة 230 آخرين بجراح متفاوتة، بينها 21 خرقا جديدا اليوم فقط.
كتائب "القسام" تعلن العثور على جثة أحد الأسرى الإسرائيليين خلال عمليات البحث
إسرائيل تعلن وقف إدخال المساعدات إلى غزة
