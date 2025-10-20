https://sarabic.ae/20251020/صهرترامب-عن-زيارته-لغزة-قنبلة-نووية-ألقيت-في-ذلك-المكان-1106193423.html
صهرترامب عن زيارته لغزة: قنبلة نووية ألقيت في ذلك المكان
أكد جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه خلال زيارة لقطاع غزة، ظن أنه كان في موقع انفجار قنبلة نووية.
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105945612_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_03e0b0360eea638c36da020883e4baf9.jpg
وفي مقابلة، سُئل كوشنر، الذي زار قطاع غزة في وقت سابق من شهر أكتوبر/تشرين الأول، عن شكل غزة خلال زيارته.وقال: "يبدو الأمر كما لو أن قنبلة نووية ألقيت في ذلك المكان".وتابع: "ثم رأيت هؤلاء الناس يعودون، فسألت الجيش الإسرائيلي: "إلى أين يذهبون؟" فأجابوا: "أنظر. هذه كلها أنقاض". فقالوا: "حسنًا، سيعودون إلى المناطق المدمرة، منازلهم المدمرة، وسينصبون خيمة". إنه لأمر محزن للغاية".رفض كوشنر والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الاعتراف بأن ما حدث في قطاع غزة هو إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، وذلك في مقابلة مع قناة "سي بي إس نيوز".ومن المقرر أن يصل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس والمبعوثون الأمريكيون كوشنر ويتكوف إلى إسرائيل هذا الأسبوع للضغط من أجل تحقيق استقرار وقف إطلاق النار ومتابعة إعادة جثث الأسرى الإسرائيليين، وتنظيم تقديم المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى إنشاء قوة دولية لتحقيق الاستقرار والعمل على خطط إعادة الإعمار.وقال ترامب للصحفيين في الطائرة الرئاسية، عندما سئل عما إذا كان وقف إطلاق النار ما زال قائما: "نعم، إنه كذلك"، مشيرا إلى أن قيادة حماس لم تكن متورطة في أي خروق.وأشار المكتب رصده منذ الإعلان عن وقف العدوان 80 خرقا موثقا حتى اليوم، أسفرت عن مقتل 97 فلسطينيا وإصابة 230 آخرين بجراح متفاوتة، بينها 21 خرقا جديدا اليوم فقط.كتائب "القسام" تعلن العثور على جثة أحد الأسرى الإسرائيليين خلال عمليات البحثإسرائيل تعلن وقف إدخال المساعدات إلى غزة
وفي مقابلة، سُئل كوشنر، الذي زار قطاع غزة في وقت سابق من شهر أكتوبر/تشرين الأول، عن شكل غزة خلال زيارته.
وقال: "يبدو الأمر كما لو أن قنبلة نووية ألقيت في ذلك المكان".
وعندما رأيت عودة السكان الفلسطينيين "تساءلت: إلى أين هم ذاهبون؟" فقالوا لي إنهم يعودون لمنازلهم المدمرة وينصبون خيمة.. من المحزن للغاية أن الناس في غزة يعودون إلى منازل مدمرة".
رفض كوشنر والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الاعتراف بأن ما حدث في قطاع غزة هو إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، وذلك في مقابلة مع قناة "سي بي إس نيوز".
ومن المقرر أن يصل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس والمبعوثون الأمريكيون كوشنر ويتكوف إلى إسرائيل هذا الأسبوع للضغط من أجل تحقيق استقرار وقف إطلاق النار ومتابعة إعادة جثث الأسرى الإسرائيليين، وتنظيم تقديم المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى إنشاء قوة دولية لتحقيق الاستقرار والعمل على خطط إعادة الإعمار.
أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس ما زال قائم.
وقال ترامب للصحفيين في الطائرة الرئاسية، عندما سئل عما إذا كان وقف إطلاق النار ما زال قائما: "نعم، إنه كذلك"، مشيرا إلى أن قيادة حماس لم تكن متورطة في أي خروق.
وفي السياق نفسه، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن القوات الإسرائيلية تواصل خرق قرار وقف الحرب على قطاع غزة.
وأشار المكتب رصده منذ الإعلان عن وقف العدوان 80 خرقا موثقا حتى اليوم، أسفرت عن مقتل 97 فلسطينيا وإصابة 230 آخرين بجراح متفاوتة، بينها 21 خرقا جديدا اليوم فقط.