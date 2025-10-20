"طيران الإمارات" تصدر توضيحا بشأن حادث سقوط طائرة شحن في الصين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
10:30 GMT
29 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تواصل خرق اتفاق السلام.. وإيران تتهم العدو بمحاولة حذفها من الممرات التجارية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:28 GMT
13 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251020/طيران-الإمارات-تصدر-توضيحا-بشأن-حادث-سقوط-طائرة-شحن-في-الصين-1106198548.html
"طيران الإمارات" تصدر توضيحا بشأن حادث سقوط طائرة شحن في الصين
"طيران الإمارات" تصدر توضيحا بشأن حادث سقوط طائرة شحن في الصين
سبوتنيك عربي
أصدرت شركة "طيران الإمارات"، بيانا بشأن رحلة الشحن "EK9788"، التي تعرضت لأضرار أثناء هبوطها في مطار هونغ كونغ الدولي، فجر اليوم الاثنين. 20.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-20T10:09+0000
2025-10-20T10:09+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
الصين
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/14/1106198375_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_498575c569f5bf91d61490cb3ff12709.jpg
وأوضحت أن طائرة الشحن من طراز بوينغ "747-400" مستأجرة بموجب اتفاقية تشغيل مؤقتة من قبل شركة "ACT Airlines". التركية، وتحمل التسجيل "TC-ACF".وأعربت "طيران الإمارات" عن "خالص تعازيها لأسر وزملاء موظفَي المطار اللذين فقدا حياتهما خلال الحادث"، مؤكدة "استعدادها لتقديم الدعم اللازم في التحقيق الجاري إذا اقتضت الحاجة"، وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم".وذكر مشغّل مطار هونغ كونغ أن الطائرة القادمة من دبي انحرفت عن المدرج، وسقطت في البحر أثناء الهبوط الساعة 3:50 صباحاً بالتوقيت المحلي، ما أدى إلى مقتل اثنين من موظفي الأمن بعد اصطدام الطائرة بمركبتهما ودفعها إلى البحر.وأوضح المدير التنفيذي لعمليات المطار، ستيفن يو، أن أفراد طاقم الطائرة الأربعة نجوا دون إصابات، وتوفي أحد موظفي الأمن في موقع الحادث والآخر لاحقاً في المستشفى.وأشار إلى أن المدرج الشمالي أُغلق مؤقتا لفحوص السلامة، بينما استمرت العمليات في المدرجين الجنوبي والأوسط بشكل طبيعي دون تأثر حركة الرحلات.
https://sarabic.ae/20251020/مقتل-شخصين-في-انزلاق-طائرة-إماراتية-في-الصين-1106193308.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/14/1106198375_168:0:1500:999_1920x0_80_0_0_c952ed648e1dd8bb9e78f818bb4cd00b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة, الصين, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار الإمارات العربية المتحدة, الصين, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

"طيران الإمارات" تصدر توضيحا بشأن حادث سقوط طائرة شحن في الصين

10:09 GMT 20.10.2025
© AP Photo / Chan Long Heiعمال الإنقاذ يقتربون من طائرة شحن انزلقت من مدرج في هونغ كونغ، 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2025
عمال الإنقاذ يقتربون من طائرة شحن انزلقت من مدرج في هونغ كونغ، 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Chan Long Hei
تابعنا عبر
أصدرت شركة "طيران الإمارات"، بيانا بشأن رحلة الشحن "EK9788"، التي تعرضت لأضرار أثناء هبوطها في مطار هونغ كونغ الدولي، فجر اليوم الاثنين.
وأوضحت أن طائرة الشحن من طراز بوينغ "747-400" مستأجرة بموجب اتفاقية تشغيل مؤقتة من قبل شركة "ACT Airlines". التركية، وتحمل التسجيل "TC-ACF".
وأعربت "طيران الإمارات" عن "خالص تعازيها لأسر وزملاء موظفَي المطار اللذين فقدا حياتهما خلال الحادث"، مؤكدة "استعدادها لتقديم الدعم اللازم في التحقيق الجاري إذا اقتضت الحاجة"، وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم".
وذكر مشغّل مطار هونغ كونغ أن الطائرة القادمة من دبي انحرفت عن المدرج، وسقطت في البحر أثناء الهبوط الساعة 3:50 صباحاً بالتوقيت المحلي، ما أدى إلى مقتل اثنين من موظفي الأمن بعد اصطدام الطائرة بمركبتهما ودفعها إلى البحر.
مطار هونغ كونغ الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
مقتل شخصين جراء انزلاق طائرة إماراتية في الصين
05:53 GMT
وأوضح المدير التنفيذي لعمليات المطار، ستيفن يو، أن أفراد طاقم الطائرة الأربعة نجوا دون إصابات، وتوفي أحد موظفي الأمن في موقع الحادث والآخر لاحقاً في المستشفى.
وأشار إلى أن المدرج الشمالي أُغلق مؤقتا لفحوص السلامة، بينما استمرت العمليات في المدرجين الجنوبي والأوسط بشكل طبيعي دون تأثر حركة الرحلات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала