"طيران الإمارات" تصدر توضيحا بشأن حادث سقوط طائرة شحن في الصين
"طيران الإمارات" تصدر توضيحا بشأن حادث سقوط طائرة شحن في الصين
سبوتنيك عربي
20.10.2025
وأوضحت أن طائرة الشحن من طراز بوينغ "747-400" مستأجرة بموجب اتفاقية تشغيل مؤقتة من قبل شركة "ACT Airlines". التركية، وتحمل التسجيل "TC-ACF".وأعربت "طيران الإمارات" عن "خالص تعازيها لأسر وزملاء موظفَي المطار اللذين فقدا حياتهما خلال الحادث"، مؤكدة "استعدادها لتقديم الدعم اللازم في التحقيق الجاري إذا اقتضت الحاجة"، وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم".وذكر مشغّل مطار هونغ كونغ أن الطائرة القادمة من دبي انحرفت عن المدرج، وسقطت في البحر أثناء الهبوط الساعة 3:50 صباحاً بالتوقيت المحلي، ما أدى إلى مقتل اثنين من موظفي الأمن بعد اصطدام الطائرة بمركبتهما ودفعها إلى البحر.وأوضح المدير التنفيذي لعمليات المطار، ستيفن يو، أن أفراد طاقم الطائرة الأربعة نجوا دون إصابات، وتوفي أحد موظفي الأمن في موقع الحادث والآخر لاحقاً في المستشفى.وأشار إلى أن المدرج الشمالي أُغلق مؤقتا لفحوص السلامة، بينما استمرت العمليات في المدرجين الجنوبي والأوسط بشكل طبيعي دون تأثر حركة الرحلات.
