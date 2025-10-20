https://sarabic.ae/20251020/فانس-سنواصل-العمل-لتحقيق-السلام-في-أوكرانيا-1106192345.html
فانس: سنواصل العمل لتحقيق السلام في أوكرانيا
فانس: سنواصل العمل لتحقيق السلام في أوكرانيا
أكد نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستواصل العمل على تحقيق السلام في الصراع في أوكرانيا، حتى لو استغرق الأمر أشهرًا أو أكثر.
وقال فانس للصحفيين: "سنواصل السير على طريق السلام حتى لو استغرق الأمر بضعة أشهر أخرى أو بضعة أسابيع أخرى أو لا قدر الله فترة أطول، فسوف نواصل العمل على هذا".
وأضاف فانس أنه يظل متفائلا بشأن التوصل إلى تسوية.
وتابع فانس: "رئيس الولايات المتحدة ملتزم بضمان أمن أمريكا أولاً وقبل كل شيء، وهذا يعني بوضوح أننا بحاجة إلى أنظمة أسلحة حيوية لقواتنا المسلحة. هذا ما يركز عليه الرئيس".
وأوضح فانس أن ترامب لم يتخذ قرارا بعد بشأن إمكانية تزويد كييف بصواريخ توماهوك .
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، محادثة هاتفية مع ترامب، وكانت الأطول منذ بدء الولاية الثانية للرئيس الأمريكي، حيث استمرت ساعتين ونصف. وذكر مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن التركيز كان على الأزمة الأوكرانية، مشيرًا إلى تمسك روسيا بالحل الدبلوماسي وتقديم تقييمات مفصلة للوضع.
وتناول النقاش أيضًا مسألة إمكانية تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك
"، حيث شدد بوتين على أن هذا السلاح لن يغير الوضع على الأرض، لكنه سيلحق ضررًا كبيرًا بالعلاقات بين موسكو وواشنطن.