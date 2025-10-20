فانس: سنواصل العمل لتحقيق السلام في أوكرانيا

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
10:30 GMT
29 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تواصل خرق اتفاق السلام.. وإيران تتهم العدو بمحاولة حذفها من الممرات التجارية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:28 GMT
13 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
فانس: سنواصل العمل لتحقيق السلام في أوكرانيا
فانس: سنواصل العمل لتحقيق السلام في أوكرانيا
فانس: سنواصل العمل لتحقيق السلام في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستواصل العمل على تحقيق السلام في الصراع في أوكرانيا، حتى لو استغرق الأمر أشهرًا أو... 20.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-20T04:44+0000
2025-10-20T04:52+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/08/1098515368_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_7ac69bd9cdd5619b8f3324e06578dc26.jpg
وقال فانس للصحفيين: "سنواصل السير على طريق السلام حتى لو استغرق الأمر بضعة أشهر أخرى أو بضعة أسابيع أخرى أو لا قدر الله فترة أطول، فسوف نواصل العمل على هذا".وتابع فانس: "رئيس الولايات المتحدة ملتزم بضمان أمن أمريكا أولاً وقبل كل شيء، وهذا يعني بوضوح أننا بحاجة إلى أنظمة أسلحة حيوية لقواتنا المسلحة. هذا ما يركز عليه الرئيس".وأوضح فانس أن ترامب لم يتخذ قرارا بعد بشأن إمكانية تزويد كييف بصواريخ توماهوك .وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، محادثة هاتفية مع ترامب، وكانت الأطول منذ بدء الولاية الثانية للرئيس الأمريكي، حيث استمرت ساعتين ونصف. وذكر مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن التركيز كان على الأزمة الأوكرانية، مشيرًا إلى تمسك روسيا بالحل الدبلوماسي وتقديم تقييمات مفصلة للوضع. وتناول النقاش أيضًا مسألة إمكانية تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"، حيث شدد بوتين على أن هذا السلاح لن يغير الوضع على الأرض، لكنه سيلحق ضررًا كبيرًا بالعلاقات بين موسكو وواشنطن.
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
فانس: سنواصل العمل لتحقيق السلام في أوكرانيا

04:44 GMT 20.10.2025 (تم التحديث: 04:52 GMT 20.10.2025)
© AP Photoنائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس
نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أكد نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستواصل العمل على تحقيق السلام في الصراع في أوكرانيا، حتى لو استغرق الأمر أشهرًا أو أكثر.
وقال فانس للصحفيين: "سنواصل السير على طريق السلام حتى لو استغرق الأمر بضعة أشهر أخرى أو بضعة أسابيع أخرى أو لا قدر الله فترة أطول، فسوف نواصل العمل على هذا".

وأضاف فانس أنه يظل متفائلا بشأن التوصل إلى تسوية.

وتابع فانس: "رئيس الولايات المتحدة ملتزم بضمان أمن أمريكا أولاً وقبل كل شيء، وهذا يعني بوضوح أننا بحاجة إلى أنظمة أسلحة حيوية لقواتنا المسلحة. هذا ما يركز عليه الرئيس".
وأوضح فانس أن ترامب لم يتخذ قرارا بعد بشأن إمكانية تزويد كييف بصواريخ توماهوك .
ترامب يلتقي زيلينسكي قبل وقت قصير من حضور جنازة البابا فرانسيس في الفاتيكان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"مشادة كلامية"... صحيفة بريطانية تكشف تفاصيل ما جرى خلال اجتماع ترامب بزيلينسكي
أمس, 19:15 GMT
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، محادثة هاتفية مع ترامب، وكانت الأطول منذ بدء الولاية الثانية للرئيس الأمريكي، حيث استمرت ساعتين ونصف. وذكر مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن التركيز كان على الأزمة الأوكرانية، مشيرًا إلى تمسك روسيا بالحل الدبلوماسي وتقديم تقييمات مفصلة للوضع.
وتناول النقاش أيضًا مسألة إمكانية تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"، حيث شدد بوتين على أن هذا السلاح لن يغير الوضع على الأرض، لكنه سيلحق ضررًا كبيرًا بالعلاقات بين موسكو وواشنطن.
