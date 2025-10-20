https://sarabic.ae/20251020/مودي-يحتفل-بـمهرجان-الأنوار-على-متن-أول-حاملة-طائرات-محلية-الصنع-فيديو-1106207033.html
مودي يحتفل بـ"مهرجان الأنوار" على متن أول حاملة طائرات محلية الصنع... فيديو
يعرف عيد ديوالي بـ"مهرجان الأنوار"، وهو من أهم الاحتفالات في الهند، يحتفل به الهندوس والجاينيون والسيخ وبعض البوذيين، ويمتد عادةً خمسة أيام بين شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني وفقًا للتقويم القمري الهندوسي.أثناء حديثه لأفراد البحرية على متن السفينة، قال مودي إن التنسيق الاستثنائي بين القوات البحرية الثلاث أجبر باكستان على الاستسلام خلال عملية سيندور.أثناء وجوده على متن السفينة الحربية "فينكرانت"، كان جدول أعمال رئيس الوزراء حافلاً بالارتباطات، حسبما أفاد مسؤولون. زار قمرة القيادة، محاطاً بطائرات مقاتلة من طراز "ميغ-29ك"، وشهد عرضاً جوياً تضمن إقلاعاً وهبوطاً للمقاتلات.ويواصل احتفال ديوالي هذا العام مع البحرية تقليده الممتد لعقد من الزمان، بقضاء المهرجان مع القوات المسلحة الهندية.
2025
