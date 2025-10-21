https://sarabic.ae/20251021/البرلمان-التركي-يعلن-موافقته-على-تمدد-مهمة-القوات-المسلحة-التركية-في-العراق-وسوريا-لـ3-سنوات-1106260406.html
البرلمان التركي يعلن موافقته على تمدد مهمة القوات المسلحة التركية في العراق وسوريا لـ3 سنوات
وافق البرلمان التركي على قرار يمدد مهمة القوات المسلحة التركية في سوريا والعراق لمدة 3 سنوات. 21.10.2025, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/15/1106260249_0:0:1275:717_1920x0_80_0_0_d6c9dd541ed2073dbde3b1ef1bf3012c.jpg
وأفادت الدائرة الصحفية للبرلمان التركي أن "البرلمان صادق على اقتراح رئاسي يمدد تفويض القوات المسلحة التركية في سوريا والعراق لمدة ثلاث سنوات".يشار إلى أن شمالي العراق يعد مقرا للقيادات العليا لحزب العمال الكردستاني، في حين تنتشر "وحدات حماية الشعب"، الفرع السوري للتنظيم، في سوريا.وأُطلقت، العام الماضي، مبادرة "تركيا خالية من الإرهاب" بمبادرة من زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، واستجابة لدعوته، أصدر عبد الله أوجلان رسالة إلى حزبه دعاه فيها إلى حل نفسه.
وأفادت الدائرة الصحفية للبرلمان التركي أن "البرلمان صادق على اقتراح رئاسي يمدد تفويض القوات المسلحة التركية في سوريا والعراق لمدة ثلاث سنوات".
وجاء في المذكرة التوضيحية للقرار أن استمرار وجود القوات التركية في هذين البلدين يبرره الحاجة إلى مكافحة مقاتلي تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) وحزب العمال الكردستاني (الذي تعتبره تركيا منظمة إرهابية).
يشار إلى أن شمالي العراق
يعد مقرا للقيادات العليا لحزب العمال الكردستاني، في حين تنتشر "وحدات حماية الشعب"، الفرع السوري للتنظيم، في سوريا.
وأُطلقت، العام الماضي، مبادرة "تركيا خالية من الإرهاب" بمبادرة من زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، واستجابة لدعوته، أصدر عبد الله أوجلان رسالة إلى حزبه دعاه فيها إلى حل نفسه.