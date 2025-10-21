البرلمان التركي يعلن موافقته على تمدد مهمة القوات المسلحة التركية في العراق وسوريا لـ3 سنوات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:28 GMT
13 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: المغرب يرفع راية العرب وإفريقيا.. تتويج تاريخي بلقب كأس العالم للشباب
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف سيكون الوضع الجديد للبرنامج النووي الإيراني بعد انتهاء فترة القرار 2231؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كلاسيكو منتظر بين ريال مدريد وبرشلونة... ومانشستر يونايتد يعمّق جراح ليفربول في الدوري
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
12:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: الناتو يزود الجيش الأوكراني النازي الجديد بمختلف الأسلحة لإجبار روسيا على المواجهة المباشرة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتهامات لواشنطن باستغلال النشاط الأممي في اليمن لدعم إسرائيل استخباراتيا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحافظ هوليوود على مكانتها العالمية في الانتاج السينمائي رغم تهديدات ترامب
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251021/البرلمان-التركي-يعلن-موافقته-على-تمدد-مهمة-القوات-المسلحة-التركية-في-العراق-وسوريا-لـ3-سنوات-1106260406.html
البرلمان التركي يعلن موافقته على تمدد مهمة القوات المسلحة التركية في العراق وسوريا لـ3 سنوات
البرلمان التركي يعلن موافقته على تمدد مهمة القوات المسلحة التركية في العراق وسوريا لـ3 سنوات
سبوتنيك عربي
وافق البرلمان التركي على قرار يمدد مهمة القوات المسلحة التركية في سوريا والعراق لمدة 3 سنوات. 21.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-21T20:39+0000
2025-10-21T20:39+0000
أخبار تركيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
العراق
أخبار العراق اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/15/1106260249_0:0:1275:717_1920x0_80_0_0_d6c9dd541ed2073dbde3b1ef1bf3012c.jpg
وأفادت الدائرة الصحفية للبرلمان التركي أن "البرلمان صادق على اقتراح رئاسي يمدد تفويض القوات المسلحة التركية في سوريا والعراق لمدة ثلاث سنوات".يشار إلى أن شمالي العراق يعد مقرا للقيادات العليا لحزب العمال الكردستاني، في حين تنتشر "وحدات حماية الشعب"، الفرع السوري للتنظيم، في سوريا.وأُطلقت، العام الماضي، مبادرة "تركيا خالية من الإرهاب" بمبادرة من زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، واستجابة لدعوته، أصدر عبد الله أوجلان رسالة إلى حزبه دعاه فيها إلى حل نفسه.
https://sarabic.ae/20250508/السوداني-يبحث-مع-أردوغان-تأمين-الحدود-المشتركة-بين-العراق-وسوريا-وتركيا-1100302695.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/15/1106260249_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_7b6d645e1d39d5b6c8f4a0c1075b98f7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم

البرلمان التركي يعلن موافقته على تمدد مهمة القوات المسلحة التركية في العراق وسوريا لـ3 سنوات

20:39 GMT 21.10.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakisقوات تركية على الحدود مع سوريا
قوات تركية على الحدود مع سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
تابعنا عبر
وافق البرلمان التركي على قرار يمدد مهمة القوات المسلحة التركية في سوريا والعراق لمدة 3 سنوات.
وأفادت الدائرة الصحفية للبرلمان التركي أن "البرلمان صادق على اقتراح رئاسي يمدد تفويض القوات المسلحة التركية في سوريا والعراق لمدة ثلاث سنوات".

وجاء في المذكرة التوضيحية للقرار أن استمرار وجود القوات التركية في هذين البلدين يبرره الحاجة إلى مكافحة مقاتلي تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) وحزب العمال الكردستاني (الذي تعتبره تركيا منظمة إرهابية).

رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
السوداني يبحث مع أردوغان تأمين الحدود المشتركة بين العراق وسوريا وتركيا
8 مايو, 09:49 GMT
يشار إلى أن شمالي العراق يعد مقرا للقيادات العليا لحزب العمال الكردستاني، في حين تنتشر "وحدات حماية الشعب"، الفرع السوري للتنظيم، في سوريا.
وأُطلقت، العام الماضي، مبادرة "تركيا خالية من الإرهاب" بمبادرة من زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، واستجابة لدعوته، أصدر عبد الله أوجلان رسالة إلى حزبه دعاه فيها إلى حل نفسه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала