https://sarabic.ae/20251021/اليمن-15-قتيلا-إثر-حادث-تصادم-مروع-شمالي-البلاد-1106226764.html

اليمن.. 15 قتيلا إثر حادث تصادم مروع شمالي البلاد

اليمن.. 15 قتيلا إثر حادث تصادم مروع شمالي البلاد

سبوتنيك عربي

لقي 15 شخصا حتفهم وأصيب آخران، إثر حادث مروري مروع على طريق دولي في محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز (شمال شرقي اليمن). 21.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-21T03:35+0000

2025-10-21T03:35+0000

2025-10-21T03:35+0000

أخبار اليمن الأن

مقتل أشخاص

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104270849_0:184:1760:1173_1920x0_80_0_0_43f39f36cf42cc094eb422236a9521e8.jpg

القاهرة –سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة مأرب لـ "سبوتنيك" بأن باصاً لنقل الركاب اصطدم بشاحنة نقل، بالتزامن مع مرور دراجة نارية على الطريق الدولي مأرب - العبر في مديرية الوادي شرقي مأرب، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً بينهم 5 نساء وإصابة رجل وطفلة بجراح بليغة.وأوضح أن ما فاقم الخسائر في الأرواح، اشتعال الباص الذي يعمل بالغاز إثر التصادم، وكان على متنه غالبية الضحايا أثناء سفرهم على الطريق الرابط بين محافظتي مأرب وحضرموت (شرقي اليمن).وذكر المصدر أن السلطات الأمنية في مأرب فتحت تحقيقاً لكشف أسباب الحادثة.ويوم الجمعة الماضي، كشفت الداخلية اليمنية، عن تسبب الحوادث المرورية في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، في وفاة 29 شخصاً وإصابة 141 آخرين، وإلحاق خسائر تقدر بـ 48 مليون ريال يمني، خلال النصف الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مرجعة أسباب الحوادث إلى مخالفة قواعد وإرشادات المرور، وعدم الصلاحية الفنية للمركبات والطرقات.ويعاني اليمن للعام العاشر تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.

https://sarabic.ae/20251020/أكاديمي-يوضح-لـسبوتنيك-حقيقة-توجه-الحكومة-اليمنية-نحو-رفع-سعر-الدولار-الجمركي-1106223038.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار اليمن الأن, مقتل أشخاص, العالم العربي