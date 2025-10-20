https://sarabic.ae/20251020/أكاديمي-يوضح-لـسبوتنيك-حقيقة-توجه-الحكومة-اليمنية-نحو-رفع-سعر-الدولار-الجمركي-1106223038.html

أكاديمي يوضح لـ"سبوتنيك" حقيقة توجه الحكومة اليمنية نحو رفع سعر الدولار الجمركي

أكاديمي يوضح لـ"سبوتنيك" حقيقة توجه الحكومة اليمنية نحو رفع سعر الدولار الجمركي

سبوتنيك عربي

أكد الدكتور الدكتور محمد جمال الشعيبي، الخبير الاقتصادي وأستاذ المالية العامة بجامعة عدن، أن الأخبار المتداولة حول رفع سعر الدولار الجمركي من 700 - 1500 ريال... 20.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-20T20:32+0000

2025-10-20T20:32+0000

2025-10-20T20:32+0000

العالم العربي

حصري

تقارير سبوتنيك

أخبار اليمن الأن

الحرب على اليمن

سعر الدولار اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/03/1087659464_0:146:2795:1718_1920x0_80_0_0_d03e0707c728c4966901fa7e6e4b3695.jpg

وقال إن النقاشات حول هذا الأمر قد طرحت منذ منتصف العام الجاري، أي قبل مدة زمنية من تحسن سعر الصرف، ولم يتم التوافق على إقرار ذلك بشكل رسمي، سواء في اجتماعات مجلس القيادة الرئاسي أو الحكومة.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن كل الأطراف كان لها مبررات تأييد أو رفض ذلك، فمثلا عندما طرحت بعض الأطراف فكرة الرفع استندت إلى مبرر الفجوة الكبيرة بين أسعار الصرف في السوق عندما كانت عند حدود 2900 ريال وبين سعر الدولار الجمركي 700 ريال، وعززت طرحها بحقيقة أن السلع والخدمات في الأسواق تباع بأسعار تتجاوز سعر الدولار الجمركي وتكاد تكون قريبة من سعر السوق حينها، ولكن الأطراف الرافضة أيضا استندت في فكرتها إلى أن إقرار الرفع سوف يفاقم الأزمة الاقتصادية ويضاعف من معاناة المواطنين.وتابع الشعيبي، أن الطرح الحالي لرفع الدولار الجمركي أصبح غير منطقي بعد تحسن سعر الصرف، والذي وصل اليوم عند حدود 1630 ريالا للدولار، وهو قريب من سعر الدولار الجمركي المرتفع، وإقرار ذلك في الوضع الحالي لن يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، بل سيؤدي إلى موجة ارتفاع في أسعار السلع والخدمات، يمكن تدفع نحو عودة الأزمة الاقتصادية السابقة.وأوضح الخبير الاقتصادي: "لا شك أن سعر الصرف شهد تحسنا خلال الفترة الأخيرة، وكذلك أسعار السلع والخدمات انخفضت، لكن القدرة والقوة الشرائية للمواطنين لا تزال ضعيفة ومنهارة في تأخر صرف المرتبات لأشهر، وكذلك غياب استراتيجية رفع مستوى الأجور والمرتبات، باختصار، الأمر سوف يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، وذلك سوف ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، مسببا كارثة مجتمعية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة".وأشار الشعيبي، إلى أن "هناك مبررا آخر يعزز فكرة عدم الرفع، هو حالة عدم اليقين واستمرار الاضطرابات الاقتصادية وتأخر تطبيق إصلاحات اقتصادية حقيقية بما في ذلك استدامة الموارد واستئناف تصدير النفط الخام، وعدم رفد خزانة البنك المركزي بوديعة أو منحة أو قروض خارجية كافية لتحقيق استقرار مستدام، لذا فإن مجرد الحديث أو إشاعة أخبار مثل هذه منطقيا سوف تخلق إرباكا في الأسواق تدفع نحو ارتفاع أسعار السلع والخدمات، فكيف لو طبق ذلك الأمر فعلياً؟ سوف تكون التداعيات أكبر".وفيما يخص تأخر بعض الشاحنات أو البضائع في الموانئ المحررة، يقول الشعيبي: "من المؤكد أن إجراء مثل هذا بدون أسباب منطقية وقانونية يعتبر كارثة على الحكومة الشرعية والمحافظات الجنوبية المحررة، فكيف لشرعية تطالب المجتمع الدولي بإغلاق الموانئ الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي (أنصار الله) وتحويل الحركة التجارية والملاحية إلى المنافذ الشرعية أن تقوم بذلك".واستطرد الشعيبي: "حقيقة تأخير البضائع في الموانئ تعود لأسباب قانونية، منها على سبيل المثال عدم التزام بعض التجار بقرارات المصارفة التي حددها البنك المركزي في العاصمة عدن، والمعلنة خلال الفترة الأخيرة، حيث لوحظ أن بعض التجار قاموا بتمرير حوالات مالية إلى الخارج بطرق مخالفة للآلية والتعليمات التي أقرها البنك المركزي، بما في ذلك تلك التي نظمت عمليات الاستيراد عبر لجنة تمويل وتنظيم الواردات".وأردف: "كذلك ترجع التأخيرات واستيعاب البضائع لأسباب مختلفة، خاصة في ظل الأوضاع السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة (حركة الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن)، كذلك تشديد إجراءات التفتيش في الموانئ المحررة، بعد أن شهدت الفترة السابقة ضبط حاويات وجد في داخلها أجهزة ومعدات تستخدم في صناعة الطيران المسير وأجهزة اتصال وتشويش وما إلى ذلك من المعدات الداخلة في التصنيع العسكري، والبعض الآخر ضبط بداخلها مخدرات كانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي".واختتم الشعيبي: "يوجد سبب جوهري آخر يتعلق بشروط وضوابط الإستيراد حيث يجب على التجار المستوردين سواء إلى المحافظات الجنوبية المحررة أو إلى المحافظات الشمالية الخاضعة لسيطرة الحوثي، استكمال إجراءات تراخيص الاستيراد وفتح السجلات التجارية والرقم الضريبي وغيرها من الإجراءات التجارية من هيئات ومؤسسات الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا سواء من العاصمة عدن أو أي من المحافظات الجنوبية المحررة".لافتا إلى أن "بعض التجار لديهم سجلات وأرقام ضريبية صادرة من مناطق سيطرة الحوثيين (أنصار الله)، والأمر يشبه تعميما سابقا يمنع حاملي الجوازات الصادرة من سلطات الحوثيين من السفر، وقد أعطي لهم فترة زمنية لتصحيح أوضاعهم حتى تتماشى مع توجهات الحكومة الشرعية وتتفادى العقوبات الخارجية".أصدر البنك المركزي اليمني العديد من القرارات والإجراءات والتدابير الصارمة خلال الأشهر الماضية والتي كان لها أثر كبير في تراجع سعر صرف الدولار أمام الريال إلى ما يقارب النصف، من بين تلك الإجراءات سحب تراخيص العشرات من المنشآت المالية وشركات الصرافة.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي، للعام العاشر تواليا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20251020/اليمن-أنصار-الله-تطلق-سراح-20-مسؤولا-وموظفا-في-الأمم-المتحدة-بعد-يومين-من-احتجازهم-1106216545.html

https://sarabic.ae/20251019/اليمن-أنصار-الله-تفرج-عن-موظفين-أمميين-وتواصل-احتجاز-20-أجنبيا-ومحليا-1106186751.html

https://sarabic.ae/20240705/البنك-المركزي-اليمني-يعلن-عن-مزاد-لبيع-30-مليون-دولار-1090502262.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, سعر الدولار اليوم