عاصفة في ألاسكا تتسبب في فيضانات شديدة ونزوح سكان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:28 GMT
13 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: المغرب يرفع راية العرب وإفريقيا.. تتويج تاريخي بلقب كأس العالم للشباب
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف سيكون الوضع الجديد للبرنامج النووي الإيراني بعد انتهاء فترة القرار 2231؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كلاسيكو منتظر بين ريال مدريد وبرشلونة... ومانشستر يونايتد يعمّق جراح ليفربول في الدوري
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
12:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251021/عاصفة-في-ألاسكا-تتسبب-في-فيضانات-شديدة-ونزوح-سكان-1106225788.html
عاصفة في ألاسكا تتسبب في فيضانات شديدة ونزوح سكان
عاصفة في ألاسكا تتسبب في فيضانات شديدة ونزوح سكان
سبوتنيك عربي
اجتاحت فيضانات عارمة قرى بولاية ألاسكا الأمريكية مما تسبب في نزوح أكثر من 2000 من السكان وفي أضرارا واسعة النطاق، ودفع الحاكم مايك دنليفي إلى مطالبة البيت... 21.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-21T00:40+0000
2025-10-21T00:40+0000
ألاسكا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/0a/1053784162_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_2d7f891e048bb0cb2e4e033db41a70f5.jpg
وابتداء من الثامن من أكتوبر/تشرين الأول، جلبت سلسلة من العواصف القوية، بما شمل بقايا الإعصار هالونج، ريحا قوية ومستويات مياه قياسية وفيضانات ساحلية ونهرية على نطاق واسع في شمال ألاسكا وغربها وجنوبها الغربي.وجاء في طلب الحاكم دونليفي، أن أكثر من 2000 من سكان ألاسكا يحتمون بالمدارس أو المناطق الحضرية بسبب تضرر البنية التحتية، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.وفي منطقة كيبنوك تعرض نحو 90 بالمئة من المباني للدمار، ومنها مرافق حيوية، في حين تعرض 35 بالمئة من مباني كويجيلينجوك للدمار، وأفادت المناطق المحيطة بوقوع أضرار جسيمة بالمباني السكنية والبنية التحتية.وأرسل ساسة، من بينهم عضوا مجلس الشيوخ دان سوليفان وليزا موركوفسكي، رسالة يحثون فيها الرئيس دونالد ترامب على الموافقة على طلب الحاكم دونليفي إعلان حالة الكوارث الاتحادية.وسيتيح ذلك تخصيص موارد اتحادية إضافية لدعم المناطق المنكوبة.
https://sarabic.ae/20251019/خلال-ساعة-واحدةعاصفة-مفاجئة-تغرق-شوارع-مدينة-إسبانية-فيديو-1106169117.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/0a/1053784162_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3a1e9840137f2f53b4ceec0360df820d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ألاسكا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ألاسكا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

عاصفة في ألاسكا تتسبب في فيضانات شديدة ونزوح سكان

00:40 GMT 21.10.2025
© Photo / Denali National Park and Preserveجبل ماكينلي في ألاسكا، أعلى جبل في أمريكا الشمالية
جبل ماكينلي في ألاسكا، أعلى جبل في أمريكا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
© Photo / Denali National Park and Preserve
تابعنا عبر
اجتاحت فيضانات عارمة قرى بولاية ألاسكا الأمريكية مما تسبب في نزوح أكثر من 2000 من السكان وفي أضرارا واسعة النطاق، ودفع الحاكم مايك دنليفي إلى مطالبة البيت الأبيض بإعلان حالة كوارث كبرى.
وابتداء من الثامن من أكتوبر/تشرين الأول، جلبت سلسلة من العواصف القوية، بما شمل بقايا الإعصار هالونج، ريحا قوية ومستويات مياه قياسية وفيضانات ساحلية ونهرية على نطاق واسع في شمال ألاسكا وغربها وجنوبها الغربي.
وجاء في طلب الحاكم دونليفي، أن أكثر من 2000 من سكان ألاسكا يحتمون بالمدارس أو المناطق الحضرية بسبب تضرر البنية التحتية، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
وفي منطقة كيبنوك تعرض نحو 90 بالمئة من المباني للدمار، ومنها مرافق حيوية، في حين تعرض 35 بالمئة من مباني كويجيلينجوك للدمار، وأفادت المناطق المحيطة بوقوع أضرار جسيمة بالمباني السكنية والبنية التحتية.
عاصفة مفاجئة تغرق شوارع مدينة أسبانية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2025
وسائط متعددة
خلال ساعة واحدة...عاصفة مفاجئة تغرق شوارع مدينة إسبانية.. فيديو
19 أكتوبر, 08:42 GMT
وأرسل ساسة، من بينهم عضوا مجلس الشيوخ دان سوليفان وليزا موركوفسكي، رسالة يحثون فيها الرئيس دونالد ترامب على الموافقة على طلب الحاكم دونليفي إعلان حالة الكوارث الاتحادية.
وسيتيح ذلك تخصيص موارد اتحادية إضافية لدعم المناطق المنكوبة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала