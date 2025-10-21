https://sarabic.ae/20251021/عاصفة-في-ألاسكا-تتسبب-في-فيضانات-شديدة-ونزوح-سكان-1106225788.html
عاصفة في ألاسكا تتسبب في فيضانات شديدة ونزوح سكان
عاصفة في ألاسكا تتسبب في فيضانات شديدة ونزوح سكان
سبوتنيك عربي
اجتاحت فيضانات عارمة قرى بولاية ألاسكا الأمريكية مما تسبب في نزوح أكثر من 2000 من السكان وفي أضرارا واسعة النطاق، ودفع الحاكم مايك دنليفي إلى مطالبة البيت... 21.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-21T00:40+0000
2025-10-21T00:40+0000
2025-10-21T00:40+0000
ألاسكا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/0a/1053784162_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_2d7f891e048bb0cb2e4e033db41a70f5.jpg
وابتداء من الثامن من أكتوبر/تشرين الأول، جلبت سلسلة من العواصف القوية، بما شمل بقايا الإعصار هالونج، ريحا قوية ومستويات مياه قياسية وفيضانات ساحلية ونهرية على نطاق واسع في شمال ألاسكا وغربها وجنوبها الغربي.وجاء في طلب الحاكم دونليفي، أن أكثر من 2000 من سكان ألاسكا يحتمون بالمدارس أو المناطق الحضرية بسبب تضرر البنية التحتية، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.وفي منطقة كيبنوك تعرض نحو 90 بالمئة من المباني للدمار، ومنها مرافق حيوية، في حين تعرض 35 بالمئة من مباني كويجيلينجوك للدمار، وأفادت المناطق المحيطة بوقوع أضرار جسيمة بالمباني السكنية والبنية التحتية.وأرسل ساسة، من بينهم عضوا مجلس الشيوخ دان سوليفان وليزا موركوفسكي، رسالة يحثون فيها الرئيس دونالد ترامب على الموافقة على طلب الحاكم دونليفي إعلان حالة الكوارث الاتحادية.وسيتيح ذلك تخصيص موارد اتحادية إضافية لدعم المناطق المنكوبة.
https://sarabic.ae/20251019/خلال-ساعة-واحدةعاصفة-مفاجئة-تغرق-شوارع-مدينة-إسبانية-فيديو-1106169117.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/0a/1053784162_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3a1e9840137f2f53b4ceec0360df820d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ألاسكا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ألاسكا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
عاصفة في ألاسكا تتسبب في فيضانات شديدة ونزوح سكان
اجتاحت فيضانات عارمة قرى بولاية ألاسكا الأمريكية مما تسبب في نزوح أكثر من 2000 من السكان وفي أضرارا واسعة النطاق، ودفع الحاكم مايك دنليفي إلى مطالبة البيت الأبيض بإعلان حالة كوارث كبرى.
وابتداء من الثامن من أكتوبر/تشرين الأول، جلبت سلسلة من العواصف القوية، بما شمل بقايا الإعصار هالونج، ريحا قوية ومستويات مياه قياسية وفيضانات ساحلية ونهرية على نطاق واسع في شمال ألاسكا وغربها وجنوبها الغربي.
وجاء في طلب الحاكم دونليفي، أن أكثر من 2000 من سكان ألاسكا
يحتمون بالمدارس أو المناطق الحضرية بسبب تضرر البنية التحتية، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
وفي منطقة كيبنوك تعرض نحو 90 بالمئة من المباني للدمار، ومنها مرافق حيوية، في حين تعرض 35 بالمئة من مباني كويجيلينجوك للدمار، وأفادت المناطق المحيطة بوقوع أضرار جسيمة بالمباني السكنية والبنية التحتية.
وأرسل ساسة، من بينهم عضوا مجلس الشيوخ دان سوليفان وليزا موركوفسكي، رسالة يحثون فيها الرئيس دونالد ترامب على الموافقة على طلب الحاكم دونليفي إعلان حالة الكوارث الاتحادية.
وسيتيح ذلك تخصيص موارد اتحادية إضافية لدعم المناطق المنكوبة.