خلال ساعة واحدة...عاصفة مفاجئة تغرق شوارع مدينة إسبانية.. فيديو
شهدت مدينة "إيلورا" في مقاطعة غرناطة الإسبانية، عاصفة شديدة، يوم الجمعة الماضي، تسببت في غمر الطرق والطوابق الأرضية للمنازل، بعدما هطلت كميات هائلة من الأمطار المصحوبة بحبات البَرَد، بلغت 60 لترا لكل متر مربع خلال أقل من ساعة واحدة.
وأدت الأمطار الغزيرة إلى إغلاق عدد من الطرق ودخول المياه إلى أقبية ومنازل المواطنين، فيما وثّق السكان المشاهد عبر صور ومقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر السيول الجارفة التي اجتاحت شوارع المدينة.
وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية،أن "العاصفة كانت قصيرة العمر لكنها عالية الكثافة، ووصفتها بأنها من نوع"الفيضانات المفاجئة". بحسب وسائل إعلام إسبانية.
كما تعاملت خدمة الطوارئ في الأندلس، مع 15 حادثا ناتجا عن الأمطار، شملت انقطاعا جزئيا في بعض الخدمات الأساسية.
ولم تقتصر الأضرار على إيلورا فحسب، إذ تأثرت أيضا المناطق الغربية من غرناطة بين الساعة الخامسة والسادسة مساء من يوم الجمعة، خاصة المناطق الحضرية المنخفضة.
كما فاض أحد الأودية في بلدة ديفونتيس نتيجة تراكم المياه، ما تسبب في تعطل الطرق الريفية وهطول أمطار تراوحت بين 30 و40 لترا للمتر المربع.
وفي بيان له، أعلن مجلس مدينة إيلورا أن "الجهود جارية لإزالة الأنقاض والطين، مؤكدًا أن عطلة نهاية الأسبوع ستُكرّس لإعادة الوضع إلى طبيعته. وأضاف المجلس: "نتمنى السلامة لجميع السكان الذين تضررت منازلهم بسبب هذه العاصفة غير المسبوقة".