للمرة الثالثة.. سقوط لسيناتور أمريكي على الأرض يثير الجدل حول أعمار السياسيين في الكونغرس.. فيديو
© Photo / xسقوط لسيناتور أمريكي على الأرض يثير الجدل حول أعمار السياسيين في الكونغرس
© Photo / x
تابعنا عبر
تعرض السيناتور الأمريكي ميتش ماكونيل (83 عاما)، لحادث سقوط جديد، أمس الخميس، في مجلس الشيوخ الأمريكي، أثناء محاولته الابتعاد بسرعة عن أحد المتظاهرين ضمن مبنى مكاتب أعضاء المجلس، في واقعة تم توثيقها بالفيديو وانتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأظهرت مقاطع فيديو لحظة سقوط ماكونيل على الأرض أثناء محاولته الابتعاد عن امرأة، كانت توجه له سؤالًا حول ممارسات إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، حيث سارع ضابط من شرطة الـ"كابيتول" (الكونغرس) وعدد من المرافقين إلى مساعدته والنهوض به، قبل نقله إلى منطقة آمنة قريبة.
وأكد متحدث باسم السيناتور لوسائل إعلام أمريكية، أن ماكونيل "بخير"، مشيرًا إلى أنه استأنف نشاطه لاحقًا دون إصابات خطيرة.
🚨 BREAKING: Sen. Mitch McConnell (R-KY) just suffered a FALL in Washington— Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 16, 2025
Not a fun sight. He’s 83.
Glad he’s retiring.
🎥 @ErikRosalesNews pic.twitter.com/5HMkobsNVt
ويأتي هذا السقوط ليُضاف إلى سلسلة من الحوادث الصحية، التي تعرض لها ماكونيل خلال الفترة الأخيرة، حيث سبق أن سقط مرتين في فبراير/ شباط الماضي، كما "تجمّد" مرات عدة أثناء حديثه أمام الصحفيين، ما أثار قلقًا واسعًا بشأن حالته الصحية وقدرته على الاستمرار في أداء مهامه.
وأثار الفيديو الأخير موجة واسعة من النقاش على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث طالب العديد من المعلقين بإقرار حدود عمرية وفترات زمنية للمناصب السياسية في الكونغرس.
وكتب المعلق بيني جونسون، عبر منصة "إكس": "ما حدث محزن ويؤكد الحاجة إلى تحديد فترات الولاية"، فيما تساءل الصحفي برايان ألين: "ألم يحن الوقت للحديث عن الحد الأقصى للسن؟ لا ينبغي أن تدار أمريكا من قبل أشخاص يحتاجون إلى طبيب أكثر من تفويض رسمي".
15 أكتوبر, 04:41 GMT
Not nice to laugh at old people falling but it’s Mitch McConnell so have at it….also can we get these dinosaurs out of government and get some term limits pic.twitter.com/XtzdUteow3— Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) October 16, 2025
من جهتها، انتقدت الناشطة ميلاني داريجو، السيناتور الجمهوري، مشيرة إلى أنه "لن يواجه مشكلات مالية أو صعوبات في تلقي العلاج بفضل التأمين الحكومي، في حين يعاني المواطنون العاديون من أعباء الرعاية الصحية".
وتبين لاحقا أن المتظاهرين الذين واجهوا ماكونيل ينتمون إلى حركة "صن رايز"، وهي مجموعة تقدمية تُعنى بقضايا المناخ والسياسات البيئية.
وقال المدير التنفيذي للحركة أرو شيني أجاي، إن "ماكونيل لم يتمكن من الإجابة على سؤال بسيط دون أن يسقط أرضًا"، معتبرًا أن "إصرار الساسة من كبار السن على البقاء في السلطة أمر مكلف للشعب الأمريكي".