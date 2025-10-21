https://sarabic.ae/20251021/قراصنة-روس-يخترقون-قاعدة-بيانات-الطائرات-المسيرة-للقوات-الأوكرانية-1106257479.html
قراصنة روس يخترقون قاعدة بيانات الطائرات المسيرة للقوات الأوكرانية
أوضح ممثل مجموعة القرصنة الروسية "كيلنيت" أنه تم اختراق قاعدة بيانات أكبر سوق لمصنعي الطائرات المسيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحتوي على البيانات الشخصية لبائعيها.
وقال ممثل المجموعة لوكالة "سبوتنيك": "في إطار أحدث عملياتنا "القرصنية"، اخترقنا مسؤولًا رفيع المستوى في وزارة التحول الرقمي الأوكرانية. وبفضل ذلك، تمكنا من الوصول إلى قاعدة بيانات بائعي الطائرات المسيرة، حيث حصلنا على عناوين البريد الإلكتروني، وعناوين المختبرات، وأرقام الهواتف، والأسماء الكاملة للبائعين".
وأشار الممثل إلى أن المعلومات المسربة شملت أيضا الخصائص التقنية والوثائق الكاملة لأكثر من 1500 منتج للطائرات المسيرة وأنظمة الحرب الإلكترونية، وذلك عبر منصتي "BRAVE1" و"USF" الأوكرانيتين.
وأضاف أن عملية الاختراق شملت مواصفات أداء طرازات الطائرات من دون طيار التالية، "سكات"، و"غور"، و"جوج"، و"تور"، و"أرخانغل سورد"، و"دافينشي"، و"آيرون سكاي"، و"فرايرت سيتوس"، و"إف7"، و"بيكسل"، و"سيركو"، و"هيرميس"، ومنظومة "كروك" FPV"، وغيرها.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.