عربي
لافروف: وزير خارجية إثيوبيا أشاد بعمل وكالة "سبوتنيك" واتساع جمهورها في أفريقيا
لافروف: وزير خارجية إثيوبيا أشاد بعمل وكالة "سبوتنيك" واتساع جمهورها في أفريقيا
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الإثيوبي غيديون طيموتيوس أشاد بوكالة "سبوتنيك".
وقال لافروف في مؤنمر صحفي بعد محادثات مع وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس: "تحدثنا أيضا عن حقيقة أن لدينا الآن أحد مجالات التعاون الجديدة - هو التفاعل بين وسائل الإعلام في روسيا وإثيوبيا".وتابع: "أعرب السيد الوزير (طيموتيوس) عن تقديره البالغ لعمل وكالة سبوتنيك التي أصبحت تحظى بشعبية متزايدة. جمهورها آخذ في التوسع".وأوضح لافروف: "هذا بالطبع أمر لطيف، لأنه في العالم الحديث، يعد نقل الحقيقة إلى الجمهور في مختلف البلدان مهمة هامة للغاية".التقى لافروف وطيموتيوس آخر مرة، في أبريل/نيسان، في ريو دي جانيرو في البرازيل، عقب اجتماع على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة "بريكس".ثم زار الوزير الإثيوبي موسكو، في سبتمبر/أيلول، حيث تبادل مع الرئيس التنفيذي لشركة "روساتوم"، أليكسي ليخاتشوف، خطة عمل موقعة بين الشركة الحكومية الروسية وشركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية لتطوير مشروع محطة طاقة نووية في الجمهورية.أول دولة في العالم تحظر استيراد شاحنات البنزين والديزل
أخبار إثيوبيا, العالم, روسيا

لافروف: وزير خارجية إثيوبيا أشاد بعمل وكالة "سبوتنيك" واتساع جمهورها في أفريقيا

وزير الخارجية الروسي ووزير الخارجية الأثيوبي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الإثيوبي غيديون طيموتيوس أشاد بوكالة "سبوتنيك".
وقال لافروف في مؤنمر صحفي بعد محادثات مع وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس: "تحدثنا أيضا عن حقيقة أن لدينا الآن أحد مجالات التعاون الجديدة - هو التفاعل بين وسائل الإعلام في روسيا وإثيوبيا".
وتابع: "أعرب السيد الوزير (طيموتيوس) عن تقديره البالغ لعمل وكالة سبوتنيك التي أصبحت تحظى بشعبية متزايدة. جمهورها آخذ في التوسع".
وأوضح لافروف: "هذا بالطبع أمر لطيف، لأنه في العالم الحديث، يعد نقل الحقيقة إلى الجمهور في مختلف البلدان مهمة هامة للغاية".
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
رئيس الوزراء المصري: صبرنا مع إثيوبيا ليس ضعفا
15 أكتوبر, 14:52 GMT
التقى لافروف وطيموتيوس آخر مرة، في أبريل/نيسان، في ريو دي جانيرو في البرازيل، عقب اجتماع على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة "بريكس".
ثم زار الوزير الإثيوبي موسكو، في سبتمبر/أيلول، حيث تبادل مع الرئيس التنفيذي لشركة "روساتوم"، أليكسي ليخاتشوف، خطة عمل موقعة بين الشركة الحكومية الروسية وشركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية لتطوير مشروع محطة طاقة نووية في الجمهورية.
أول دولة في العالم تحظر استيراد شاحنات البنزين والديزل
