مصر تكشف تفاصيل اصطدام قطار برصيف محطة رمسيس
سبوتنيك عربي
شهدت محطة قطارات رمسيس في العاصمة المصرية القاهرة، حادث اصطدام قطار برصيف المحطة إثر قدومه من محافظة كفر الشيخ. 21.10.2025, سبوتنيك عربي
وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات، حسبما ذكرت مصادر في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الثلاثاء.وقالت الهيئة إن قطار رقم 810 "كفر الشيخ – القاهرة" اصطدم بالحاجز الخرساني في نهاية رصيف رقم 3 في محطة مصر في رمسيس.ولفتت إلى أن الاصطدام حدث أثناء دخول القطار إلى المحطة في ختام رحلته، مشيرة إلى أن حركة القطارات في المحطة لم تتأثر بالواقعة.وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، فإن قيادات الهيئة ومسؤولي التشغيل والصيانة انتقلوا إلى موقع الحادث فور وقوعه، مشيرة إلى أنه تم فصل الجرار عن العربات وبدء المعاينة الفنية لتحديد أسباب الاصطدام.وأوضحت الصحيفة إلى أنه يجري فحص الجرار والعربات للتأكد من سلامتها الفنية، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية لبحث الملابسات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة التشغيل.
