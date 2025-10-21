عربي
مصر تكشف تفاصيل اصطدام قطار برصيف محطة رمسيس
مصر تكشف تفاصيل اصطدام قطار برصيف محطة رمسيس
مصر تكشف تفاصيل اصطدام قطار برصيف محطة رمسيس
سبوتنيك عربي
شهدت محطة قطارات رمسيس في العاصمة المصرية القاهرة، حادث اصطدام قطار برصيف المحطة إثر قدومه من محافظة كفر الشيخ. 21.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-21T09:23+0000
2025-10-21T09:23+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102008/76/1020087678_0:214:4096:2518_1920x0_80_0_0_606ca0e4c11ad00c71e6254e80e5d91d.jpg
وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات، حسبما ذكرت مصادر في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الثلاثاء.وقالت الهيئة إن قطار رقم 810 "كفر الشيخ – القاهرة" اصطدم بالحاجز الخرساني في نهاية رصيف رقم 3 في محطة مصر في رمسيس.ولفتت إلى أن الاصطدام حدث أثناء دخول القطار إلى المحطة في ختام رحلته، مشيرة إلى أن حركة القطارات في المحطة لم تتأثر بالواقعة.وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، فإن قيادات الهيئة ومسؤولي التشغيل والصيانة انتقلوا إلى موقع الحادث فور وقوعه، مشيرة إلى أنه تم فصل الجرار عن العربات وبدء المعاينة الفنية لتحديد أسباب الاصطدام.وأوضحت الصحيفة إلى أنه يجري فحص الجرار والعربات للتأكد من سلامتها الفنية، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية لبحث الملابسات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة التشغيل.
تابعنا عبر
شهدت محطة قطارات رمسيس في العاصمة المصرية القاهرة، حادث اصطدام قطار برصيف المحطة إثر قدومه من محافظة كفر الشيخ.
وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات، حسبما ذكرت مصادر في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الثلاثاء.
وقالت الهيئة إن قطار رقم 810 "كفر الشيخ – القاهرة" اصطدم بالحاجز الخرساني في نهاية رصيف رقم 3 في محطة مصر في رمسيس.
قطار - سكك حديد مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2024
تصادم قطارين في مصر وإصابة 20 شخصا في حصيلة أولية للحادث... فيديو
13 أكتوبر 2024, 06:39 GMT
ولفتت إلى أن الاصطدام حدث أثناء دخول القطار إلى المحطة في ختام رحلته، مشيرة إلى أن حركة القطارات في المحطة لم تتأثر بالواقعة.
وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، فإن قيادات الهيئة ومسؤولي التشغيل والصيانة انتقلوا إلى موقع الحادث فور وقوعه، مشيرة إلى أنه تم فصل الجرار عن العربات وبدء المعاينة الفنية لتحديد أسباب الاصطدام.
وأوضحت الصحيفة إلى أنه يجري فحص الجرار والعربات للتأكد من سلامتها الفنية، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية لبحث الملابسات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة التشغيل.
