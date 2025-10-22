https://sarabic.ae/20251022/شمخاني-يلمح-لتورط-إسرائيل-في-تسريب-مقطع-فيديو-عائلي-1106265609.html
شمخاني يلمح لتورط إسرائيل في تسريب مقطع فيديو عائلي
وجّه علي شمخاني، المستشار السياسي للمرشد الإيراني، "اتهامًا ضمنيًا" إلى إسرائيل، في أول ظهور له بعد الجدل، الذي أثاره تسريب مقطع فيديو من حفل زفاف ابنته.
وقال شمخاني، في جملة واحدة باللغة العبرية عبر منصة "إكس"، قائلًا: "ما زلت حيًا أيها الأوغاد".وجاء تعليق شمخاني ليضع حدًا لصمته، بعدما انتشر مقطع فيديو من حفل زفاف ابنته، الذي جرى في فندق فاخر بالعاصمة طهران، قبل عام ونصف العام.وظهرت العروس بفستان مكشوف الصدر، وشعر مسدل على كتفيها، فيما رافقها والدها ممسكًا بيدها، ليدخلا معًا قاعة الاحتفال، التي عجّت بالضيوف.في حين علق العديد من الإيرانيين على هذا المشهد متسائلين، "لماذا تُجبر النساء والفتيات في البلاد على وضع الحجاب الإلزامي والتقيد بقوانين اللباس المحافظ، بينما لا تطبق تلك القواعد على أبناء المسؤولين؟".كما اعتبر آخرون أن "دوريات شرطة الأخلاق والبطالة والفقر ملك للشعب، بينما الحفلات الفاخرة بأموال الشعب ملك للمسؤولين"، وفق تعبيرهم.
وقال شمخاني، في جملة واحدة باللغة العبرية عبر منصة "إكس"، قائلًا: "ما زلت حيًا أيها الأوغاد".
وجاء تعليق شمخاني ليضع حدًا لصمته، بعدما انتشر مقطع فيديو من حفل زفاف ابنته، الذي جرى في فندق فاخر بالعاصمة طهران، قبل عام ونصف العام.
