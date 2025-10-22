شمخاني يلمح لتورط إسرائيل في تسريب مقطع فيديو عائلي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كلاسيكو منتظر بين ريال مدريد وبرشلونة... ومانشستر يونايتد يعمّق جراح ليفربول في الدوري
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
12:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: الناتو يزود الجيش الأوكراني النازي الجديد بمختلف الأسلحة لإجبار روسيا على المواجهة المباشرة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتهامات لواشنطن باستغلال النشاط الأممي في اليمن لدعم إسرائيل استخباراتيا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحافظ هوليوود على مكانتها العالمية في الانتاج السينمائي رغم تهديدات ترامب
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251022/شمخاني-يلمح-لتورط-إسرائيل-في-تسريب-مقطع-فيديو-عائلي-1106265609.html
شمخاني يلمح لتورط إسرائيل في تسريب مقطع فيديو عائلي
شمخاني يلمح لتورط إسرائيل في تسريب مقطع فيديو عائلي
سبوتنيك عربي
وجّه علي شمخاني، المستشار السياسي للمرشد الإيراني، "اتهامًا ضمنيًا" إلى إسرائيل، في أول ظهور له بعد الجدل، الذي أثاره تسريب مقطع فيديو من حفل زفاف ابنته. 22.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-22T05:28+0000
2025-10-22T05:28+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103561/78/1035617880_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_688e2d1bfaa94e0e7a099a55d9f28835.jpg
وقال شمخاني، في جملة واحدة باللغة العبرية عبر منصة "إكس"، قائلًا: "ما زلت حيًا أيها الأوغاد".وجاء تعليق شمخاني ليضع حدًا لصمته، بعدما انتشر مقطع فيديو من حفل زفاف ابنته، الذي جرى في فندق فاخر بالعاصمة طهران، قبل عام ونصف العام.وظهرت العروس بفستان مكشوف الصدر، وشعر مسدل على كتفيها، فيما رافقها والدها ممسكًا بيدها، ليدخلا معًا قاعة الاحتفال، التي عجّت بالضيوف.في حين علق العديد من الإيرانيين على هذا المشهد متسائلين، "لماذا تُجبر النساء والفتيات في البلاد على وضع الحجاب الإلزامي والتقيد بقوانين اللباس المحافظ، بينما لا تطبق تلك القواعد على أبناء المسؤولين؟".كما اعتبر آخرون أن "دوريات شرطة الأخلاق والبطالة والفقر ملك للشعب، بينما الحفلات الفاخرة بأموال الشعب ملك للمسؤولين"، وفق تعبيرهم.
https://sarabic.ae/20251019/فستان-زفاف-ابنة-شمخاني-يشعل-زوبعة-فيديو-1106176070.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103561/78/1035617880_300:0:2967:2000_1920x0_80_0_0_84ed08789deeb5a91c4c9236b5af0b45.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم

شمخاني يلمح لتورط إسرائيل في تسريب مقطع فيديو عائلي

05:28 GMT 22.10.2025
© AP Photo / Ebrahim Norooziالأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني
الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
تابعنا عبر
وجّه علي شمخاني، المستشار السياسي للمرشد الإيراني، "اتهامًا ضمنيًا" إلى إسرائيل، في أول ظهور له بعد الجدل، الذي أثاره تسريب مقطع فيديو من حفل زفاف ابنته.
وقال شمخاني، في جملة واحدة باللغة العبرية عبر منصة "إكس"، قائلًا: "ما زلت حيًا أيها الأوغاد".
وجاء تعليق شمخاني ليضع حدًا لصمته، بعدما انتشر مقطع فيديو من حفل زفاف ابنته، الذي جرى في فندق فاخر بالعاصمة طهران، قبل عام ونصف العام.
صورة من حفل زفاف ابنة مستشار المرشد الإيراني علي شمخاني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2025
مجتمع
فستان زفاف ابنة شمخاني يشعل زوبعة... فيديو
19 أكتوبر, 11:30 GMT
وظهرت العروس بفستان مكشوف الصدر، وشعر مسدل على كتفيها، فيما رافقها والدها ممسكًا بيدها، ليدخلا معًا قاعة الاحتفال، التي عجّت بالضيوف.
في حين علق العديد من الإيرانيين على هذا المشهد متسائلين، "لماذا تُجبر النساء والفتيات في البلاد على وضع الحجاب الإلزامي والتقيد بقوانين اللباس المحافظ، بينما لا تطبق تلك القواعد على أبناء المسؤولين؟".
كما اعتبر آخرون أن "دوريات شرطة الأخلاق والبطالة والفقر ملك للشعب، بينما الحفلات الفاخرة بأموال الشعب ملك للمسؤولين"، وفق تعبيرهم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала