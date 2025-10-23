أستاذ قانون دولي لـ"سبوتنيك": تأجيل لقاء بوتين وترامب يخدم مصالح القوى المناهضة للسلام

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: روسيا ليست مجرد شريك للجزائر.. بل "صانعة قرار" في المحافل الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
المتحدث باسم تحالف السيادة: الانتخابات البرلمانية المقبلة اختبار حقيقي لمستقبل الديمقراطية في العراق
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
لغز تسارع الاحتباس الحراري، وحصار الكون داخل ثقب أسود، وداء السكري من النوع الخامس، وذكاء اصطناعي بقدرات تفكير متقدمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
أستاذ قانون دولي لـ"سبوتنيك": تأجيل لقاء بوتين وترامب يخدم مصالح القوى المناهضة للسلام
حصري
أكد د. محمد محمود مهران، الخبير المصري في القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن تأجيل اللقاء المرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يثير تساؤلات جدية حول الجهات التي تستفيد من إطالة أمد الأزمة في أوكرانيا وتؤخر فرص التوصل لحل سلمي عاجل للصراع.
وقال في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن هناك أطرافا متعددة لها مصلحة واضحة في استمرار الأزمة الأوكرانية أبرزها مجمّع الصناعات العسكرية الأمريكي والأوروبي الذي يحقق أرباحا طائلة من مبيعات الأسلحة والذخائر لأوكرانيا.
وأوضح مهران أن هذه الصناعات تضغط بقوة على صنّاع القرار لمواصلة دعم الأزمة وعدم التوصل لحل سلمي يقطع تدفق الأموال الضخمة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
باحث متخصص في الشأن الروسي: تأجيل لقاء ترامب-بوتين مؤقت وسيعقد حتما في القريب العاجل
09:28 GMT
وأشار خبير القانون الدولي إلى أن بعض القوى السياسية في الغرب ترى في استمرار الأزمة فرصة لإضعاف روسيا استراتيجيا واقتصاديا وعسكريا حتى لو كان ذلك على حساب الشعب الأوكراني الذي يدفع الثمن الأكبر، مؤكدًا أن هذه القوى لا تهتم بالتكلفة الإنسانية الباهظة من قتلى ومشردين ودمار شامل بقدر اهتمامها بتحقيق مصالحها الجيوسياسية.

وأشار مهران إلى أن القانون الدولي يدعو جميع الأطراف لحل النزاعات بالطرق السلمية وفقا لميثاق الأمم المتحدة الذي ينص في المادة الثانية على ضرورة حل المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، موضحًا أن الحوار المباشر بين القادة هو السبيل الأمثل للتوصل لحلول سياسية تحفظ مصالح جميع الأطراف وتنهي المعاناة الإنسانية.

ولفت الخبيرالدولي إلى أن تأجيل اللقاء يمثل فرصة ضائعة كان يمكن أن تفضي لاختراق حقيقي في المفاوضات، خاصة وأن الطرفين الروسي والأمريكي أعربا سابقا عن استعدادهما للحوار، مؤكدا أن المسؤولية تقع على جميع الأطراف لإزالة العقبات التي تحول دون عقد هذا اللقاء المهم.
وأكد أن الشعوب هي الضحية الأكبر لاستمرار أي أزمة، خاصة في أوكرانيا حيث يتعرضون لخسائر فادحة يوميا بينما يتم استخدام أرضهم كساحة لصراع القوى الكبرى، موضحًا أن القانون الدولي الإنساني يفرض حماية المدنيين في النزاعات المسلحة لكن الواقع يعكس غير ذلك.
بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب المحادثات في ألاسكا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
ترامب يعلن إلغاء لقائه مع بوتين في بودابست
أمس, 21:20 GMT
وبيّن مهران أن استمرار الأزمة يخدم أيضا مصالح شركات الطاقة الأمريكية التي تستفيد من إبعاد الغاز الروسي عن الأسواق الأوروبية وفرض بدائل أكثر تكلفة، لافتا إلى أن أوروبا تدفع ثمنا باهظا اقتصاديا واجتماعيا بسبب تلك الأزمة لكن بعض القوى الخارجية تستفيد من هذا الوضع.
ودعا الخبير الدولي جميع الأطراف للتغلب على العقبات وترتيب لقاء عاجل بين القيادتين الروسية والأمريكية، مؤكدا أن السلام ليس ضعفا بل قوة حقيقية وأن الحوار أكثر شجاعة من استمرار الأزمة التي لن تحقق النصر لأي طرف بل ستزيد المعاناة الإنسانية.
وشدد مهران على أن المجتمع الدولي يجب أن يضغط على جميع الأطراف للجلوس على طاولة المفاوضات، وأن القانون الدولي يوفر آليات متعددة للوساطة والتسوية السلمية، مؤكدا أن استمرار الأزمة يخدم مصالح ضيقة لأطراف محدودة بينما يضر بالإنسانية جمعاء.
