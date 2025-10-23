https://sarabic.ae/20251023/أستاذ-قانون-دولي-لـسبوتنيك-تأجيل-لقاء-بوتين-وترامب-يخدم-مصالح-القوى-المناهضة-للسلام-1106310055.html
أستاذ قانون دولي لـ"سبوتنيك": تأجيل لقاء بوتين وترامب يخدم مصالح القوى المناهضة للسلام
أكد د. محمد محمود مهران، الخبير المصري في القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن تأجيل اللقاء المرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يثير تساؤلات جدية حول الجهات التي تستفيد من إطالة أمد الأزمة في أوكرانيا وتؤخر فرص التوصل لحل سلمي عاجل للصراع.
وقال في تصريح لـ"سبوتنيك
"، اليوم الخميس، إن هناك أطرافا متعددة لها مصلحة واضحة في استمرار الأزمة الأوكرانية أبرزها مجمّع الصناعات العسكرية الأمريكي والأوروبي الذي يحقق أرباحا طائلة من مبيعات الأسلحة والذخائر لأوكرانيا.
وأوضح مهران أن هذه الصناعات تضغط بقوة على صنّاع القرار لمواصلة دعم الأزمة وعدم التوصل لحل سلمي يقطع تدفق الأموال الضخمة.
وأشار خبير القانون الدولي إلى أن بعض القوى السياسية في الغرب ترى في استمرار الأزمة فرصة لإضعاف روسيا استراتيجيا واقتصاديا وعسكريا حتى لو كان ذلك على حساب الشعب الأوكراني الذي يدفع الثمن الأكبر، مؤكدًا أن هذه القوى لا تهتم بالتكلفة الإنسانية الباهظة من قتلى ومشردين ودمار شامل بقدر اهتمامها بتحقيق مصالحها الجيوسياسية.
وأشار مهران إلى أن القانون الدولي يدعو جميع الأطراف لحل النزاعات بالطرق السلمية وفقا لميثاق الأمم المتحدة الذي ينص في المادة الثانية على ضرورة حل المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، موضحًا أن الحوار المباشر بين القادة هو السبيل الأمثل للتوصل لحلول سياسية تحفظ مصالح جميع الأطراف وتنهي المعاناة الإنسانية.
ولفت الخبيرالدولي إلى أن تأجيل اللقاء يمثل فرصة ضائعة كان يمكن أن تفضي لاختراق حقيقي في المفاوضات، خاصة وأن الطرفين الروسي والأمريكي أعربا سابقا عن استعدادهما للحوار، مؤكدا أن المسؤولية تقع على جميع الأطراف لإزالة العقبات التي تحول دون عقد هذا اللقاء المهم.
وأكد أن الشعوب هي الضحية الأكبر لاستمرار أي أزمة، خاصة في أوكرانيا حيث يتعرضون لخسائر فادحة يوميا بينما يتم استخدام أرضهم كساحة لصراع القوى الكبرى، موضحًا أن القانون الدولي الإنساني يفرض حماية المدنيين في النزاعات المسلحة لكن الواقع يعكس غير ذلك.
وبيّن مهران أن استمرار الأزمة يخدم أيضا مصالح شركات الطاقة الأمريكية التي تستفيد من إبعاد الغاز الروسي عن الأسواق الأوروبية وفرض بدائل أكثر تكلفة، لافتا إلى أن أوروبا تدفع ثمنا باهظا اقتصاديا واجتماعيا بسبب تلك الأزمة لكن بعض القوى الخارجية تستفيد من هذا الوضع.
ودعا الخبير الدولي جميع الأطراف للتغلب على العقبات وترتيب لقاء عاجل بين القيادتين الروسية والأمريكية، مؤكدا أن السلام ليس ضعفا بل قوة حقيقية وأن الحوار أكثر شجاعة من استمرار الأزمة التي لن تحقق النصر لأي طرف بل ستزيد المعاناة الإنسانية.
وشدد مهران على أن المجتمع الدولي يجب أن يضغط على جميع الأطراف للجلوس على طاولة المفاوضات، وأن القانون الدولي يوفر آليات متعددة للوساطة والتسوية السلمية، مؤكدا أن استمرار الأزمة يخدم مصالح ضيقة لأطراف محدودة بينما يضر بالإنسانية جمعاء.