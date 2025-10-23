عربي
باحث متخصص في الشأن الروسي: تأجيل لقاء ترامب-بوتين مؤقت وسيعقد حتما في القريب العاجل
باحث متخصص في الشأن الروسي: تأجيل لقاء ترامب-بوتين مؤقت وسيعقد حتما في القريب العاجل
سبوتنيك عربي
رأى الباحث المتخصص في الشأن الروسي ومدير مركز الشرق الأوسط في موسكو، نبيل الجبيلي، إن إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقاء بودابست مع الرئيس الروسي... 23.10.2025, سبوتنيك عربي
وقال الجبيلي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "أسباب التأجيل تعود إلى أن الأهداف المرجوة من القمة قد تحققت جزئيًا خلال المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيسين الروسي والأمريكي، بمبادرة شخصية من بوتين"، مشيرا إلى أن "المحادثة تناولت مسألة تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"، وقد أفضت إلى نتائج إيجابية ساهمت في تخفيف حدة التصعيد وإقناع ترامب بوجهة النظر الروسية".وأشار مدير مركز الشرق الأوسط في موسكو، إلى أن "اللقاء بين ترامب وبوتين سيعقد في القريب العاجل"، موضحا أنه "سيخصص لمعالجة عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي لم تنضج بعد، ومنها ملف السلاح النووي".وأضاف الجبيلي أن "زيلينسكي يوهم الأوروبيين بأنهم في خطر دائم للحصول على مساعدتهم"، مستبعدا في الوقت نفسه تورط السويد في أي صفقة مع كييف، ومؤكدا أن "الدول الأوروبية لن تنخرط في مواجهة مباشرة مع روسيا رغم استمرارها في تقديم الدعمين العسكري واللوجستي، إذ تقتصر أهدافها على تقليص الخسائر وتحقيق بعض المكاسب".
رأى الباحث المتخصص في الشأن الروسي ومدير مركز الشرق الأوسط في موسكو، نبيل الجبيلي، إن إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقاء بودابست مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو "تأجيل مؤقت"، مؤكدًا أن "اللقاء بين القيادتين الأمريكية والروسية سيعقد حتمًا".
وقال الجبيلي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "أسباب التأجيل تعود إلى أن الأهداف المرجوة من القمة قد تحققت جزئيًا خلال المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيسين الروسي والأمريكي، بمبادرة شخصية من بوتين"، مشيرا إلى أن "المحادثة تناولت مسألة تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"، وقد أفضت إلى نتائج إيجابية ساهمت في تخفيف حدة التصعيد وإقناع ترامب بوجهة النظر الروسية".

ولفت إلى أن "تصريحات ترامب خلال اليومين الأخيرين عبّرت بوضوح عن رفضه تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" أو تشغيلها أو تمويل أي سلاح يُقدَّم إليها، موجّهًا في الوقت نفسه رسالة إلى الدول الأوروبية التي تعهدت بتحمل تكاليف الأسلحة المرسلة إلى كييف".

بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
موسكو: الكرملين سيصدر تعليقا على تصريحات ترامب بشأن إلغاء اللقاء الروسي الأمريكي
08:01 GMT
وأشار مدير مركز الشرق الأوسط في موسكو، إلى أن "اللقاء بين ترامب وبوتين سيعقد في القريب العاجل"، موضحا أنه "سيخصص لمعالجة عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي لم تنضج بعد، ومنها ملف السلاح النووي".
وأوضح أن "موسكو تعتمد نهج الصبر الاستراتيجي رغم الاستفزازات، لتفادي أي حرب عالمية، في وقت لا تزال فيه الخطوات الأوروبية لدعم أوكرانيا غير جدية"، معتبرًا أن "التقدم الروسي على الجبهات سيعزز موقفها التفاوضي، في حين يسعى الأوروبيون إلى وقف مؤقت لإطلاق النار لإعادة تموضع القوات الأوكرانية".
وأضاف الجبيلي أن "زيلينسكي يوهم الأوروبيين بأنهم في خطر دائم للحصول على مساعدتهم"، مستبعدا في الوقت نفسه تورط السويد في أي صفقة مع كييف، ومؤكدا أن "الدول الأوروبية لن تنخرط في مواجهة مباشرة مع روسيا رغم استمرارها في تقديم الدعمين العسكري واللوجستي، إذ تقتصر أهدافها على تقليص الخسائر وتحقيق بعض المكاسب".
