باحث سياسي: لا نية لدى روسيا للتنازل عن مصالحها الوطنية والقومية

باحث سياسي: لا نية لدى روسيا للتنازل عن مصالحها الوطنية والقومية

علق الباحث السياسي وعضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي الأردني، نضال مضية، على إلغاء ترامب لقاء القمة الذي كان مرتقبا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا...

ورأى مضية، خلال حوار له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "ترامب كان متفائلا بقدرته على انتزاع تنازلات من القيادة الروسية، لكن الاتصالات التي جرت بين وزير الخارجية الروسي ونظيره الأمريكي أظهرت أن لا نية لدى روسيا للتنازل عن مصالحها الوطنية والقومية".وأكد مضية أن "ترامب وجزء من الإدارة الامريكية باتوا على يقين تام أن الضغوط العسكرية لن تحل الصراع"، مضيفا أن "ترامب يعي أن الحل العسكري سيزيد التوتر في المنطقة، وبالتالي هناك تعويل على الجهود السياسية والدبلوماسية".وتوقع أن "يواصل ترامب تلمس خطوات وفتح قنوات مباشرة للحوار مع بوتين وأن يلتقيا في القريب العاجل لإعادة البحث في حل الأزمة، في هذا الوقت ستواصل الولايات المتحدة ممارسة المزيد من الضغوط السياسية على بوتين للتخفيف من الشروط التي يطرحها".وقال: "لا يمكن أن يقام الأمن في أوروبا على حساب روسيا"، مؤكدا أنه "إذا وجد ترامب أن مصلحة الولايات المتحدة وقف هذا الصراع، فإنه سيمارس ضغوطا على أوروبا التي سترضخ أخيرا إلى مشيئة الولايات المتحدة".وعن المستفيد الأول من إطالة أمد هذه الازمة، قال ضيف "سبوتنيك" إن "المستفيد الأول هم مصانع إنتاج الأسلحة والدول والحكومات التي تحاول الهيمنة والتوسع شرقا ومحاصرة روسيا اقتصاديا وتجاريا والهيمنة على مصادر الطاقة، إضافة إلى المجموعات الفاشية التي تحاول تصعيد مناخ التوتر في أوروبا"، مشددا على أن "شعوب أوروبا ليست معنية في هذا الصراع والقوى اليسارية ضد هذه الأزمة".

