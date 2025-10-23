باحث سياسي: لا نية لدى روسيا للتنازل عن مصالحها الوطنية والقومية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: روسيا ليست مجرد شريك للجزائر.. بل "صانعة قرار" في المحافل الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
المتحدث باسم تحالف السيادة: الانتخابات البرلمانية المقبلة اختبار حقيقي لمستقبل الديمقراطية في العراق
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
لغز تسارع الاحتباس الحراري، وحصار الكون داخل ثقب أسود، وداء السكري من النوع الخامس، وذكاء اصطناعي بقدرات تفكير متقدمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب ألغى قمة بودابست لأنها كانت ستشكل إهانة وصفعة في وجه الاتحاد الأوروبي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا.. هل تمهد العملية الأمنية في إدلب لإنهاء ملف المخيمات والمقاتلين الأجانب؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251023/باحث-سياسي-لا-نية-لدى-روسيا-للتنازل-عن-مصالحها-الوطنية-والقومية-1106326610.html
باحث سياسي: لا نية لدى روسيا للتنازل عن مصالحها الوطنية والقومية
باحث سياسي: لا نية لدى روسيا للتنازل عن مصالحها الوطنية والقومية
سبوتنيك عربي
علق الباحث السياسي وعضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي الأردني، نضال مضية، على إلغاء ترامب لقاء القمة الذي كان مرتقبا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا... 23.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-23T16:46+0000
2025-10-23T16:46+0000
روسيا
العالم
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/09/1088667644_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c8dfa98d09851e7b9fad7563cf3a2f6e.jpg
ورأى مضية، خلال حوار له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "ترامب كان متفائلا بقدرته على انتزاع تنازلات من القيادة الروسية، لكن الاتصالات التي جرت بين وزير الخارجية الروسي ونظيره الأمريكي أظهرت أن لا نية لدى روسيا للتنازل عن مصالحها الوطنية والقومية".وأكد مضية أن "ترامب وجزء من الإدارة الامريكية باتوا على يقين تام أن الضغوط العسكرية لن تحل الصراع"، مضيفا أن "ترامب يعي أن الحل العسكري سيزيد التوتر في المنطقة، وبالتالي هناك تعويل على الجهود السياسية والدبلوماسية".وتوقع أن "يواصل ترامب تلمس خطوات وفتح قنوات مباشرة للحوار مع بوتين وأن يلتقيا في القريب العاجل لإعادة البحث في حل الأزمة، في هذا الوقت ستواصل الولايات المتحدة ممارسة المزيد من الضغوط السياسية على بوتين للتخفيف من الشروط التي يطرحها".وقال: "لا يمكن أن يقام الأمن في أوروبا على حساب روسيا"، مؤكدا أنه "إذا وجد ترامب أن مصلحة الولايات المتحدة وقف هذا الصراع، فإنه سيمارس ضغوطا على أوروبا التي سترضخ أخيرا إلى مشيئة الولايات المتحدة".وعن المستفيد الأول من إطالة أمد هذه الازمة، قال ضيف "سبوتنيك" إن "المستفيد الأول هم مصانع إنتاج الأسلحة والدول والحكومات التي تحاول الهيمنة والتوسع شرقا ومحاصرة روسيا اقتصاديا وتجاريا والهيمنة على مصادر الطاقة، إضافة إلى المجموعات الفاشية التي تحاول تصعيد مناخ التوتر في أوروبا"، مشددا على أن "شعوب أوروبا ليست معنية في هذا الصراع والقوى اليسارية ضد هذه الأزمة".
https://sarabic.ae/20251023/بوتين-العقوبات-الجديدة-ضد-روسيا-لن-يكون-لها-تأثير-كبير-على-الواقع-الاقتصادي-للبلاد--1106321132.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/09/1088667644_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_66d46c98fb5f82e17dcf418f9a740d74.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, العالم, حصري, تقارير سبوتنيك

باحث سياسي: لا نية لدى روسيا للتنازل عن مصالحها الوطنية والقومية

16:46 GMT 23.10.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالعرض العسكري في الساحة الحمراء بمناسبة الذكرى الـ79 للنصر على النازية
العرض العسكري في الساحة الحمراء بمناسبة الذكرى الـ79 للنصر على النازية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
علق الباحث السياسي وعضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي الأردني، نضال مضية، على إلغاء ترامب لقاء القمة الذي كان مرتقبا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا إن "سبل التوصل إلى حل للأزمة الاوكرانية أكثر صعوبة مما يعتقد ترامب، لأن العقد والعراقيل كثيرة".
ورأى مضية، خلال حوار له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "ترامب كان متفائلا بقدرته على انتزاع تنازلات من القيادة الروسية، لكن الاتصالات التي جرت بين وزير الخارجية الروسي ونظيره الأمريكي أظهرت أن لا نية لدى روسيا للتنازل عن مصالحها الوطنية والقومية".
وأوضح أن "هناك العديد من التأويلات لسبب تراجع ترامب عن عقد لقائه مع بوتين، منها أنه بعد النجاح الذي تحقق في الشرق الأوسط لا يمكن لترامب أن يجازف بعدم الحصول على نتائج ملموسة".
وأكد مضية أن "ترامب وجزء من الإدارة الامريكية باتوا على يقين تام أن الضغوط العسكرية لن تحل الصراع"، مضيفا أن "ترامب يعي أن الحل العسكري سيزيد التوتر في المنطقة، وبالتالي هناك تعويل على الجهود السياسية والدبلوماسية".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
بوتين: العقوبات الجديدة ضد روسيا لن يكون لها تأثير كبير على الواقع الاقتصادي للبلاد
15:45 GMT
وتوقع أن "يواصل ترامب تلمس خطوات وفتح قنوات مباشرة للحوار مع بوتين وأن يلتقيا في القريب العاجل لإعادة البحث في حل الأزمة، في هذا الوقت ستواصل الولايات المتحدة ممارسة المزيد من الضغوط السياسية على بوتين للتخفيف من الشروط التي يطرحها".

وشدد مضية على "تمسك روسيا بإيجاد حل دائم وشامل وليس فقط الإعلان عن هدنة مؤقتة"، معتبرا أن "شروط نجاح المفاوضات يكون بالتوافق المسبق على القضايا الجوهرية".

وقال: "لا يمكن أن يقام الأمن في أوروبا على حساب روسيا"، مؤكدا أنه "إذا وجد ترامب أن مصلحة الولايات المتحدة وقف هذا الصراع، فإنه سيمارس ضغوطا على أوروبا التي سترضخ أخيرا إلى مشيئة الولايات المتحدة".
وعن المستفيد الأول من إطالة أمد هذه الازمة، قال ضيف "سبوتنيك" إن "المستفيد الأول هم مصانع إنتاج الأسلحة والدول والحكومات التي تحاول الهيمنة والتوسع شرقا ومحاصرة روسيا اقتصاديا وتجاريا والهيمنة على مصادر الطاقة، إضافة إلى المجموعات الفاشية التي تحاول تصعيد مناخ التوتر في أوروبا"، مشددا على أن "شعوب أوروبا ليست معنية في هذا الصراع والقوى اليسارية ضد هذه الأزمة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала