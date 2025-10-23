بوتين: الجانب الأمريكي هو من اقترح عقد قمة في بودابست

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: روسيا ليست مجرد شريك للجزائر.. بل "صانعة قرار" في المحافل الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
المتحدث باسم تحالف السيادة: الانتخابات البرلمانية المقبلة اختبار حقيقي لمستقبل الديمقراطية في العراق
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
لغز تسارع الاحتباس الحراري، وحصار الكون داخل ثقب أسود، وداء السكري من النوع الخامس، وذكاء اصطناعي بقدرات تفكير متقدمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب ألغى قمة بودابست لأنها كانت ستشكل إهانة وصفعة في وجه الاتحاد الأوروبي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا.. هل تمهد العملية الأمنية في إدلب لإنهاء ملف المخيمات والمقاتلين الأجانب؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251023/بوتين-الجانب-الأمريكي-هو-من-اقترح-عقد-القمة-في-بودابست----عاجل-1106320913.html
بوتين: الجانب الأمريكي هو من اقترح عقد قمة في بودابست
بوتين: الجانب الأمريكي هو من اقترح عقد قمة في بودابست
سبوتنيك عربي
أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأن الجانب الأمريكي هو من اقترح عقد القمة في بودابست. 23.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-23T15:36+0000
2025-10-23T16:56+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106322355_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_79ea07c9ec7d3c69f6d2d2508ae706e7.jpg
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه في آخر اتصال هاتفي له مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان الجانب الأمريكي هو من اقترح عقد القمة في بودابست. وأضاف الرئيس الروسي أمام وسائل الإعلام عقب مؤتمر "الجمعية الجغرافية الروسية"، أن "العقوبات الجديدة ضد روسيا لن يكون لها تأثير كبير على الرفاهية الاقتصادية للبلاد".وأشار بوتين إلى أن "العقوبات الجديدة هي محاولة للضغط على روسيا، ولا تفعل أي دولة تحترم نفسها أي شيء تحت الضغط، وروسيا من الدول التي تحترم نفسها".ووفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن "العقوبات عمل غير ودي؛ فهي لا تعزز العلاقات الروسية الأمريكية".وأشار الرئيس الروسي إلى أن "الولايات المتحدة تستهلك 20 مليون برميل يوميًا، تبيع بعضها وتشتري أكثر، في الغالب. أما كندا فتنتج 13.5 مليون برميل يوميًا وتستهلك 20 مليون برميل يوميًا، لكن روسيا والسعودية تبيعان نفطًا ومنتجات بترولية أكثر".وتابع: لقد تم إرساء توازن الطاقة العالمي الآن، وليس من مصلحة البلدان التي تحاول كسره.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "الانخفاض الحاد في كمية النفط الروسي في السوق سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار".وقال بوتين إنه تحدث مع ترامب حول تأثير وضع إمدادات النفط الروسية على الأسعار في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة.ووصف بوتين تصريح زيلينسكي بأن أوكرانيا ستستمر في تلقي أسلحة بعيدة المدى بأنه محاولة للتصعيد.ووصف بوتين المحادثات بشأن إمكانية توريد صواريخ "توماهوك" إلى كييف بأنها محاولة لتصعيد التوترات.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الرد سيكون ساحقا إذا شنت أوكرانيا هجمات بعيدة المدى ضد روسيا.ويأمل الرئيس الروسي أن "لا تؤثر العقوبات الجديدة ضد روسيا على سوق الطاقة العالمية".ووفقا للرئيس الروسي، فإن "ترامب فرض أكبر عدد من العقوبات على روسيا خلال فترة ولايته الأولى".وأفاد مراسل وكالة "سبوتينك"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ألقى كلمة أمام وسائل الإعلام عقب مؤتمر الجمعية الجغرافية الروسية.وحضر بوتين المؤتمر السابع عشر للجمعية الجغرافية الروسية، وبعد حديثه مع وسائل الإعلام، سيترأس اجتماعا لمجلس أمناء الجمعية.
https://sarabic.ae/20251023/بوتين-لا-يمكن-لروسيا-أن-تبتكر-نماذج-ذكاء-اصطناعي-مستقلة-إلا-بالاعتماد-على-ثقافتها-1106319560.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بوتين يتحدث مع الصحفيين بعد اجتماع مجلس الأمناء للجمعية الجغرافية الروسية
سبوتنيك عربي
بوتين يتحدث مع الصحفيين بعد اجتماع مجلس الأمناء للجمعية الجغرافية الروسية
2025-10-23T15:36+0000
true
PT1S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106322355_127:0:2856:2047_1920x0_80_0_0_19e069c2ceab7c06ede322496ef8f83d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, فلاديمير بوتين, العالم
روسيا, فلاديمير بوتين, العالم

بوتين: الجانب الأمريكي هو من اقترح عقد قمة في بودابست

15:36 GMT 23.10.2025 (تم التحديث: 16:56 GMT 23.10.2025)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصوريجيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أسئلة الصحفيين في المؤتمر السابع عشر للجمعية الجغرافية الروسية في موسكو.
يجيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أسئلة الصحفيين في المؤتمر السابع عشر للجمعية الجغرافية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأن الجانب الأمريكي هو من اقترح عقد القمة في بودابست.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه في آخر اتصال هاتفي له مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان الجانب الأمريكي هو من اقترح عقد القمة في بودابست.
وقال بوتين للصحفيين: "في آخر اتصال هاتفي لنا، اقترح الجانب الأمريكي الاجتماع نفسه ومكان انعقاده".
© Ruptly
وأضاف الرئيس الروسي أمام وسائل الإعلام عقب مؤتمر "الجمعية الجغرافية الروسية"، أن "العقوبات الجديدة ضد روسيا لن يكون لها تأثير كبير على الرفاهية الاقتصادية للبلاد".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "الحوار دائما أفضل من استمرار الحرب".
وأشار بوتين إلى أن "العقوبات الجديدة هي محاولة للضغط على روسيا، ولا تفعل أي دولة تحترم نفسها أي شيء تحت الضغط، وروسيا من الدول التي تحترم نفسها".
ووفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن "العقوبات عمل غير ودي؛ فهي لا تعزز العلاقات الروسية الأمريكية".
وقال بوتين: إن روسيا والمملكة العربية السعودية تبيعان النفط أكثر مما تستهلكانه، على عكس الولايات المتحدة.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن "الولايات المتحدة تستهلك 20 مليون برميل يوميًا، تبيع بعضها وتشتري أكثر، في الغالب. أما كندا فتنتج 13.5 مليون برميل يوميًا وتستهلك 20 مليون برميل يوميًا، لكن روسيا والسعودية تبيعان نفطًا ومنتجات بترولية أكثر".
وتابع: لقد تم إرساء توازن الطاقة العالمي الآن، وليس من مصلحة البلدان التي تحاول كسره.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "الانخفاض الحاد في كمية النفط الروسي في السوق سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار".
وقال بوتين إنه تحدث مع ترامب حول تأثير وضع إمدادات النفط الروسية على الأسعار في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة.
ووصف بوتين تصريح زيلينسكي بأن أوكرانيا ستستمر في تلقي أسلحة بعيدة المدى بأنه محاولة للتصعيد.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن "روسيا والولايات المتحدة لديهما العديد من مجالات التعاون إذا انتقلت الدولتان من الضغط إلى الحوار الجاد من أجل المستقبل".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
بوتين: لا يمكن لروسيا أن تبتكر نماذج ذكاء اصطناعي مستقلة إلا بالاعتماد على ثقافتها
15:01 GMT
ووصف بوتين المحادثات بشأن إمكانية توريد صواريخ "توماهوك" إلى كييف بأنها محاولة لتصعيد التوترات.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الرد سيكون ساحقا إذا شنت أوكرانيا هجمات بعيدة المدى ضد روسيا.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة ضروري، ولكن لا يمكننا الاستغناء عن الهيدروكربونات في العقود المقبلة".
ويأمل الرئيس الروسي أن "لا تؤثر العقوبات الجديدة ضد روسيا على سوق الطاقة العالمية".
ووفقا للرئيس الروسي، فإن "ترامب فرض أكبر عدد من العقوبات على روسيا خلال فترة ولايته الأولى".
وأفاد مراسل وكالة "سبوتينك"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ألقى كلمة أمام وسائل الإعلام عقب مؤتمر الجمعية الجغرافية الروسية.
وحضر بوتين المؤتمر السابع عشر للجمعية الجغرافية الروسية، وبعد حديثه مع وسائل الإعلام، سيترأس اجتماعا لمجلس أمناء الجمعية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала