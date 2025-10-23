https://sarabic.ae/20251023/بوتين-الجانب-الأمريكي-هو-من-اقترح-عقد-القمة-في-بودابست----عاجل-1106320913.html
بوتين: الجانب الأمريكي هو من اقترح عقد قمة في بودابست
بوتين: الجانب الأمريكي هو من اقترح عقد قمة في بودابست
أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأن الجانب الأمريكي هو من اقترح عقد القمة في بودابست.
بوتين: الجانب الأمريكي هو من اقترح عقد قمة في بودابست
15:36 GMT 23.10.2025 (تم التحديث: 16:56 GMT 23.10.2025)
أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأن الجانب الأمريكي هو من اقترح عقد القمة في بودابست.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه في آخر اتصال هاتفي له مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان الجانب الأمريكي هو من اقترح عقد القمة في بودابست.
وقال بوتين للصحفيين: "في آخر اتصال هاتفي لنا، اقترح الجانب الأمريكي الاجتماع نفسه ومكان انعقاده".
وأضاف الرئيس الروسي أمام وسائل الإعلام عقب مؤتمر "الجمعية الجغرافية الروسية"، أن "العقوبات الجديدة ضد روسيا لن يكون لها تأثير كبير على الرفاهية الاقتصادية للبلاد".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "الحوار دائما أفضل من استمرار الحرب".
وأشار بوتين إلى أن "العقوبات الجديدة هي محاولة للضغط على روسيا، ولا تفعل أي دولة تحترم نفسها أي شيء تحت الضغط، وروسيا من الدول التي تحترم نفسها".
ووفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن "العقوبات عمل غير ودي؛ فهي لا تعزز العلاقات الروسية الأمريكية".
وقال بوتين: إن روسيا والمملكة العربية السعودية تبيعان النفط أكثر مما تستهلكانه، على عكس الولايات المتحدة.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن "الولايات المتحدة تستهلك 20 مليون برميل يوميًا، تبيع بعضها وتشتري أكثر، في الغالب. أما كندا فتنتج 13.5 مليون برميل يوميًا وتستهلك 20 مليون برميل يوميًا، لكن روسيا والسعودية تبيعان نفطًا ومنتجات بترولية أكثر".
وتابع: لقد تم إرساء توازن الطاقة العالمي الآن، وليس من مصلحة البلدان التي تحاول كسره.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "الانخفاض الحاد في كمية النفط الروسي في السوق سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار".
وقال بوتين إنه تحدث مع ترامب حول تأثير وضع إمدادات النفط الروسية على الأسعار في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة.
ووصف بوتين تصريح زيلينسكي بأن أوكرانيا ستستمر في تلقي أسلحة بعيدة المدى بأنه محاولة للتصعيد.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن "روسيا والولايات المتحدة لديهما العديد من مجالات التعاون إذا انتقلت الدولتان من الضغط إلى الحوار الجاد من أجل المستقبل".
ووصف بوتين المحادثات بشأن إمكانية توريد صواريخ "توماهوك" إلى كييف بأنها محاولة لتصعيد التوترات.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الرد سيكون ساحقا إذا شنت أوكرانيا هجمات بعيدة المدى ضد روسيا.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة ضروري، ولكن لا يمكننا الاستغناء عن الهيدروكربونات في العقود المقبلة".
ويأمل الرئيس الروسي أن "لا تؤثر العقوبات الجديدة ضد روسيا على سوق الطاقة العالمية".
ووفقا للرئيس الروسي، فإن "ترامب فرض أكبر عدد من العقوبات على روسيا خلال فترة ولايته الأولى".
وأفاد مراسل وكالة "سبوتينك"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ألقى كلمة أمام وسائل الإعلام عقب مؤتمر الجمعية الجغرافية الروسية.
وحضر بوتين المؤتمر السابع عشر للجمعية الجغرافية الروسية، وبعد حديثه مع وسائل الإعلام، سيترأس اجتماعا لمجلس أمناء الجمعية.