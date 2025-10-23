https://sarabic.ae/20251023/خبير-حول-حرائق-مصافي-النفط-في-رومانيا-والمجر-نظام-كييف-يقف-خلفها-1106318467.html
خبير حول حرائق مصافي النفط في رومانيا والمجر: نظام كييف يقف خلفها
خبير حول حرائق مصافي النفط في رومانيا والمجر: نظام كييف يقف خلفها
صرح الخبير العسكري أندريه ملاكار، تعليقا على حرائق مصافي النفط في رومانيا والمجر، أنه لا أحد سوى كييف قد يكون مهتمًا بمثل هذه الضربة.
وأفاد ملاكار لوكالة "سبوتنيك"، أنه "لا أحد سوى كييف قد يكون مهتمًا بمثل هذه الضربة، فمن المعروف أن هذه المحطات بالغة الأهمية ولها علاقات مع روسيا".وأضاف: "كان هذا نموذجا لحلف الناتو خلال ما يُسمى "عملية غلاديو" في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، عندما نظّم عمليات مختلفة في أوروبا (تحت "أعلام كاذبة") وألقى باللوم على الاتحاد السوفيتي. ها نحن نشهد هذا النمط مجددًا: تخريب ضد المصالح والممتلكات الروسية في أوروبا".
وأفاد ملاكار لوكالة "سبوتنيك"، أنه "لا أحد سوى كييف قد يكون مهتمًا بمثل هذه الضربة، فمن المعروف أن هذه المحطات بالغة الأهمية ولها علاقات مع روسيا".
وأشار الخبير إلى أنه "وبالنظر إلى المحاولات التي بُذلت منذ فترة طويلة لتخريب الحكومة المجرية، وتحديدًا سياسة فيكتور أوربان تجاه موسكو، يبدو لي أن هذا يشير بوضوح إلى أن هذا هجوم إرهابي من قِبَل نظام كييف".
ووفقا له، فإنه "يمكن الافتراض أن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، بالإضافة إلى عناصر مما يُسمى "الجيش السري" لحلف الناتو، تقف وراء أعمال التخريب هذه".
وأضاف: "كان هذا نموذجا لحلف الناتو خلال ما يُسمى "عملية غلاديو" في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، عندما نظّم عمليات مختلفة في أوروبا (تحت "أعلام كاذبة") وألقى باللوم على الاتحاد السوفيتي. ها نحن نشهد هذا النمط مجددًا: تخريب ضد المصالح والممتلكات الروسية في أوروبا".