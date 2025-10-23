رئيسة المكسيك تدين الضربات الأمريكية في البحر الكاريبي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: روسيا ليست مجرد شريك للجزائر.. بل "صانعة قرار" في المحافل الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
المتحدث باسم تحالف السيادة: الانتخابات البرلمانية المقبلة اختبار حقيقي لمستقبل الديمقراطية في العراق
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
لغز تسارع الاحتباس الحراري، وحصار الكون داخل ثقب أسود، وداء السكري من النوع الخامس، وذكاء اصطناعي بقدرات تفكير متقدمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب ألغى قمة بودابست لأنها كانت ستشكل إهانة وصفعة في وجه الاتحاد الأوروبي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا.. هل تمهد العملية الأمنية في إدلب لإنهاء ملف المخيمات والمقاتلين الأجانب؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
أدانت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، يوم الخميس، الضربات الأمريكية التي نُفذت في المياه الدولية بالبحر الكاريبي، مؤكدة ضرورة التزام واشنطن بالقانون الدولي. 23.10.2025, سبوتنيك عربي
وقالت شينباوم خلال مؤتمر صحفي: "هناك قانون دولي يحدد كيفية تصرف الدول في ما يتعلق بعمليات تهريب الأسلحة أو المخدرات في المياه الدولية، وقد أوضحنا ذلك بوضوح للحكومة الأمريكية".وأضافت أن المكسيك تسعى لتطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة، لكنها لن تتخلى عن مبادئ السيادة وتقرير المصير وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.وكان وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة نفذت ضربتين "قاتلتين" ضد قوارب يُشتبه في تورطها بتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ، بعد سلسلة من الضربات المماثلة في جنوب البحر الكاريبي.وفي وقت سابق من الأسبوع، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تراقب تحركات الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إذ تعتقد واشنطن أنه قد يُعزل عن السلطة أو يستقيل قريبًا.
رئيسة المكسيك تدين الضربات الأمريكية في البحر الكاريبي

© AP Photo / Marco Ugarteرئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم
رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
© AP Photo / Marco Ugarte
أدانت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، يوم الخميس، الضربات الأمريكية التي نُفذت في المياه الدولية بالبحر الكاريبي، مؤكدة ضرورة التزام واشنطن بالقانون الدولي.
وقالت شينباوم خلال مؤتمر صحفي: "هناك قانون دولي يحدد كيفية تصرف الدول في ما يتعلق بعمليات تهريب الأسلحة أو المخدرات في المياه الدولية، وقد أوضحنا ذلك بوضوح للحكومة الأمريكية".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
ترامب: الولايات المتحدة هاجمت "غواصة لنقل المخدرات" في بحر الكاريبي
17 أكتوبر, 18:50 GMT
وأضافت أن المكسيك تسعى لتطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة، لكنها لن تتخلى عن مبادئ السيادة وتقرير المصير وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.
وكان وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة نفذت ضربتين "قاتلتين" ضد قوارب يُشتبه في تورطها بتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ، بعد سلسلة من الضربات المماثلة في جنوب البحر الكاريبي.
وفي وقت سابق من الأسبوع، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تراقب تحركات الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إذ تعتقد واشنطن أنه قد يُعزل عن السلطة أو يستقيل قريبًا.
