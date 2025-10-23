https://sarabic.ae/20251023/رئيسة-المكسيك-تدين-الضربات-الأمريكية-في-البحر-الكاريبي-1106336250.html
رئيسة المكسيك تدين الضربات الأمريكية في البحر الكاريبي
رئيسة المكسيك تدين الضربات الأمريكية في البحر الكاريبي
أدانت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، يوم الخميس، الضربات الأمريكية التي نُفذت في المياه الدولية بالبحر الكاريبي، مؤكدة ضرورة التزام واشنطن بالقانون الدولي. 23.10.2025, سبوتنيك عربي
المكسيك
البحر الكاريبي
الولايات المتحدة الأمريكية
نيكولاس مادورو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0c/1102634409_0:0:1482:835_1920x0_80_0_0_25dece859caa2525cb76e3e71f234c7f.jpg
وقالت شينباوم خلال مؤتمر صحفي: "هناك قانون دولي يحدد كيفية تصرف الدول في ما يتعلق بعمليات تهريب الأسلحة أو المخدرات في المياه الدولية، وقد أوضحنا ذلك بوضوح للحكومة الأمريكية".وأضافت أن المكسيك تسعى لتطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة، لكنها لن تتخلى عن مبادئ السيادة وتقرير المصير وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.وكان وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة نفذت ضربتين "قاتلتين" ضد قوارب يُشتبه في تورطها بتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ، بعد سلسلة من الضربات المماثلة في جنوب البحر الكاريبي.وفي وقت سابق من الأسبوع، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تراقب تحركات الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إذ تعتقد واشنطن أنه قد يُعزل عن السلطة أو يستقيل قريبًا.
