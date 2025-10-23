عربي
ردا على مهاجمة قواعد عسكرية... الجيش النيجيري يقتل 50 مسلحا من "بوكو حرام"
ذكرت ذلك وسائل إعلام نيجيرية، اليوم الخميس، مشيرة إلى قول المتحدث باسم قوة المهام المشتركة المقدم ساني أوبا، إن الهجمات التي نفذها مسلحوا "بوكو حرام" المتشددة الموالية لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، استهدفت مواقع عسكرية في مناطق بولايتي بورونو ويوبي.ولفت البيان إلى المسلحين استخدموا طائرات مسيرة وقذائف "آر بي جي"، مما تسبب في وقوع أضرار بمركبات عسكرية.وأوضح البيان أن الجيش النيجيري تمكن من الاستيلاء على عتاد عسكري كان يستخدمه المسلحون يشمل بنادق وقنابل وقواذف "آر بي جيه" وكميات كبيرة من الذخائر.وأشار إلى أن عشرات المسلحين أصيبوا وتقوم القوات البرية بمطاردتهم بدعم من الطيران الحربي، مشيرا إلى أنهم تسللوا داخل حدود البلاد من الكاميرون.
أعلن الجيش النيجيري أنه قواته قتلت نحو 50 مسلحا خلال تصديها لسلسلة هجمات نفذها مسلحون في شمال شرق البلاد، مشيرا إلى أن المعارك كانت ضارية.
ذكرت ذلك وسائل إعلام نيجيرية، اليوم الخميس، مشيرة إلى قول المتحدث باسم قوة المهام المشتركة المقدم ساني أوبا، إن الهجمات التي نفذها مسلحوا "بوكو حرام" المتشددة الموالية لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، استهدفت مواقع عسكرية في مناطق بولايتي بورونو ويوبي.
ولفت البيان إلى المسلحين استخدموا طائرات مسيرة وقذائف "آر بي جي"، مما تسبب في وقوع أضرار بمركبات عسكرية.
وأوضح البيان أن الجيش النيجيري تمكن من الاستيلاء على عتاد عسكري كان يستخدمه المسلحون يشمل بنادق وقنابل وقواذف "آر بي جيه" وكميات كبيرة من الذخائر.
وأشار إلى أن عشرات المسلحين أصيبوا وتقوم القوات البرية بمطاردتهم بدعم من الطيران الحربي، مشيرا إلى أنهم تسللوا داخل حدود البلاد من الكاميرون.
