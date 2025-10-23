https://sarabic.ae/20251023/منظمات-أممية-تدعو-إلى-تحرك-دولي-بشأن-الأزمة-في-السودان-لوقف-المعاناة-والمخاطر-التي-يواجهها-السكان-1106303999.html

منظمات أممية تدعو إلى تحرك دولي بشأن الأزمة في السودان لوقف المعاناة والمخاطر التي يواجهها السكان

منظمات أممية تدعو إلى تحرك دولي بشأن الأزمة في السودان لوقف المعاناة والمخاطر التي يواجهها السكان

أفاد بيان صادر عن منظمات أممية، اليوم الخميس، بأن "أكثر من 30 مليون شخص في السودان، بحاجة إلى المساعدة الإنسانية". 23.10.2025, سبوتنيك عربي

ودعا البيان إلى "تحرك دولي بشأن الأزمة في السودان لوقف المعاناة والمخاطر التي يواجهها السكان"، مؤكدًا أن "معدلات سوء التغذية ترتفع بشدة والآلاف يواجهون خطر الموت ما لم يتم توفير الغذاء فورا".وأوضحت المنظمات الأممية أن "الوضع في دارفور وكردفان، مقلق للغاية مع تصاعد الاحتياجات الإنسانية"، مشيرًا إلى أن "أكثر من 260 ألف مدني في الفاشر، بينهم 130 ألف طفل تحت الحصار، منذ أكثر من 16 شهرا".وتابعت: "المرافق الصحية في الفاشر منهارة وآلاف الأطفال المصابين بسوء التغذية يواجهون خطر الموت"، داعية إلى "وقف فوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين خصوصًا الأطفال وضمان وصول المساعدات وتوفير تمويل لتوسيع نطاق الاستجابة المنقذة للحياة هناك".وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

