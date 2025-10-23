منظمات أممية تدعو إلى تحرك دولي بشأن الأزمة في السودان لوقف المعاناة والمخاطر التي يواجهها السكان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: روسيا ليست مجرد شريك للجزائر.. بل "صانعة قرار" في المحافل الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
المتحدث باسم تحالف السيادة: الانتخابات البرلمانية المقبلة اختبار حقيقي لمستقبل الديمقراطية في العراق
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
لغز تسارع الاحتباس الحراري، وحصار الكون داخل ثقب أسود، وداء السكري من النوع الخامس، وذكاء اصطناعي بقدرات تفكير متقدمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251023/منظمات-أممية-تدعو-إلى-تحرك-دولي-بشأن-الأزمة-في-السودان-لوقف-المعاناة-والمخاطر-التي-يواجهها-السكان-1106303999.html
منظمات أممية تدعو إلى تحرك دولي بشأن الأزمة في السودان لوقف المعاناة والمخاطر التي يواجهها السكان
منظمات أممية تدعو إلى تحرك دولي بشأن الأزمة في السودان لوقف المعاناة والمخاطر التي يواجهها السكان
سبوتنيك عربي
أفاد بيان صادر عن منظمات أممية، اليوم الخميس، بأن "أكثر من 30 مليون شخص في السودان، بحاجة إلى المساعدة الإنسانية". 23.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-23T08:50+0000
2025-10-23T08:50+0000
أخبار السودان اليوم
أخبار جنوب السودان
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/08/1101456983_0:51:540:355_1920x0_80_0_0_e4391adf2f762da44f34ee1d8922be5c.jpg
ودعا البيان إلى "تحرك دولي بشأن الأزمة في السودان لوقف المعاناة والمخاطر التي يواجهها السكان"، مؤكدًا أن "معدلات سوء التغذية ترتفع بشدة والآلاف يواجهون خطر الموت ما لم يتم توفير الغذاء فورا".وأوضحت المنظمات الأممية أن "الوضع في دارفور وكردفان، مقلق للغاية مع تصاعد الاحتياجات الإنسانية"، مشيرًا إلى أن "أكثر من 260 ألف مدني في الفاشر، بينهم 130 ألف طفل تحت الحصار، منذ أكثر من 16 شهرا".وتابعت: "المرافق الصحية في الفاشر منهارة وآلاف الأطفال المصابين بسوء التغذية يواجهون خطر الموت"، داعية إلى "وقف فوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين خصوصًا الأطفال وضمان وصول المساعدات وتوفير تمويل لتوسيع نطاق الاستجابة المنقذة للحياة هناك".وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20251020/الأمم-المتحدة-تصاعد-العنف-في-السودان-يفاقم-معاناة-المدنيين-ويجبر-الآلاف-على-النزوح-1106222083.html
أخبار جنوب السودان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/08/1101456983_0:0:540:405_1920x0_80_0_0_1b9043f7ad178e7d211cecc12bb7246f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, أخبار جنوب السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, أخبار جنوب السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي

منظمات أممية تدعو إلى تحرك دولي بشأن الأزمة في السودان لوقف المعاناة والمخاطر التي يواجهها السكان

08:50 GMT 23.10.2025
© Photo / AHMED ABDELWAHABالسودان .. أوضاع مأساوية يعيشها المواطن بسبب الحرب
السودان .. أوضاع مأساوية يعيشها المواطن بسبب الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
© Photo / AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
أفاد بيان صادر عن منظمات أممية، اليوم الخميس، بأن "أكثر من 30 مليون شخص في السودان، بحاجة إلى المساعدة الإنسانية".
ودعا البيان إلى "تحرك دولي بشأن الأزمة في السودان لوقف المعاناة والمخاطر التي يواجهها السكان"، مؤكدًا أن "معدلات سوء التغذية ترتفع بشدة والآلاف يواجهون خطر الموت ما لم يتم توفير الغذاء فورا".
وأوضحت المنظمات الأممية أن "الوضع في دارفور وكردفان، مقلق للغاية مع تصاعد الاحتياجات الإنسانية"، مشيرًا إلى أن "أكثر من 260 ألف مدني في الفاشر، بينهم 130 ألف طفل تحت الحصار، منذ أكثر من 16 شهرا".
الأزمة الإنسانية في السودان بسبب الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
الأمم المتحدة: تصاعد العنف في السودان يفاقم معاناة المدنيين ويجبر الآلاف على النزوح
20 أكتوبر, 19:46 GMT
وتابعت: "المرافق الصحية في الفاشر منهارة وآلاف الأطفال المصابين بسوء التغذية يواجهون خطر الموت"، داعية إلى "وقف فوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين خصوصًا الأطفال وضمان وصول المساعدات وتوفير تمويل لتوسيع نطاق الاستجابة المنقذة للحياة هناك".
واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل/نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала