23.10.2025
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
رئيس مالاوي الجديد بيتر موثاريكا يعلن أن التعليم الابتدائي والثانوي سيكون مجانا ابتداءً من يناير 2026تبدأ دولة مالاوي، في يناير/ كانون الثاني المقبل، تطبيق مجانية التعليم لجميع أبناء الشعب، وفق ما أعلنه الرئيس الجديد بيتر موثاريكا، خلال كلمته في مهرجان ثقافي في مقاطعة ثيولو.وقال موثاريكا إن "الآباء والأمهات لن يكون لديهم عذرًا في عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس"، ووصف موثاريكا التعليم بأنه جوهر التنمية وتطوير البلاد.وأكد موثاريكا أن "كل شيء تم لعقد صفقة الغذاء مع زامبيا ووفرت وزارة الزراعة التمويل اللازم لها".ويرى الباحث في مركز "رع" للدراسات، محمد صابر، أن "الاستثمار في التعليم تعزيز للتنمية البشرية وقدرة الأفراد على أن يكونوا أكثر إنتاجية واتخاذ قرارات اقتصادية أفضل".وأوضح أن "استمرار العملية التعليمية يعزز الوعي بالمواطنة والقدرة على الحوار وخفض الصراعات الاجتماعية ويقدم بدائل للشباب تغنيهم عن الانضمام للتنظيمات أو الهجرة غير الشرعية"، مشيرًا إلى أن "الدول التي تطور مواردها البشرية تكون أفضل في تنويع اقتصادها ومقاومة كافة أنواع الصدمات".تنزانيا ترفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 33% ابتداء من 2026 لرفع مستوى المعيشةأعلنت الحكومة التنزانية عن زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، بمتوسط 33.4%، ليرتفع من 275 ألفا و60 شيلنغا (نحو 105 دولارات) إلى 358 ألفا و322 شيلنغا (نحو 137 دولارا) شهريا، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ مطلع يناير 2026.وجاء الإعلان على لسان وزير الدولة في مكتب رئيس الوزراء لشؤون العمل والشباب والتشغيل وذوي الإعاقة، رذواني كيكويتي، خلال مؤتمر صحفي في دار السلام، حيث أوضح أن القرار نُشر في الجريدة الرسمية وأن عدد القطاعات التي يشملها الحد الأدنى للأجور ارتفع من 13 قطاعا عام 2022 إلى 16 قطاعا في 2025، في حين تضاعف عدد الفروع الفرعية من 25 إلى 46.وتشمل القطاعات المتأثرة الزراعة، الصحة، الاتصالات، النقل، الضيافة، التعدين، التجارة، الصناعة، المدارس الخاصة، الأمن الخاص، الطاقة، الصيد والخدمات البحرية، إضافة إلى الرياضة والثقافة.وأكد رئيس المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية رشيد الساري، أن "رفع الحد الأدنى للأجور في تنزانيا يأتي بعد التطور، الذي شهده اقتصاد البلاد خلال عام 2024، بنسبة نمو وصلت 5.5 بالمئة"، وتوقع أن يصل إلى 6 بالمئة خلال هذا العام.وذكر أن "اقتصاد تنزانيا واعد نظرا لاستقطابه مجموعة من الاستثمارات الكبيرة على مستوى القارة، لذلك قررت الحكومة رفع الأجور بنسبة 33 بالمئة، وهي ثاني أكبر كتلة أجور في شرق أفريقيا بعد كينيا، لكن تنزانيا تتميز بموقعها، مما يؤثر على قطاعات اقتصادية مختلفة".
اتهم تيودورو نغويما أوبيانغ مانغي، نائب رئيس غينيا الاستوائية، فرنسا بمحاولة زعزعة الاستقرار والسعي لتقويض السلام في بلاده، وذلك بعد منح الناشط الغيني المنفي في إسبانيا ألفريدو أوكينفي، جائزة حقوق الإنسان الفرنسية - الألمانية.
وقال نائب الرئيس الغيني تيودورو نغويما أوبيانغ مانغي، إن "فرنسا تكافئ مثيري الكراهية وتشجعهم على زعزعة السلام والعمل ضد ثقافاتهم وإخوانهم"، محملًا باريس مسؤولية "كل المحاولات الرامية إلى تقويض الاستقرار في غينيا الاستوائية".
ورفض الوزير الغيني، بشكل قاطع، سياسة المضايقة المنهجية التي تمارسها الجمهورية الفرنسية لزعزعة استقرار غينيا، مشيرًا إلى أنها تفعل ذلك مع دول أفريقية أخرى مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو وغيرها.
ويأتي هذا التصعيد بينما يواجه نغويما أوبيانغ نفسه أحكاما قضائية في فرنسا، حيث حكم عليه القضاء الفرنسي
عام 2021، بالسجن 3 سنوات مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 30 مليون يورو، بتهم "غسل الأموال وإساءة استخدام الأموال العامة والاختلاس والفساد".
وقال الخبير في العلاقات الدولية د. محمد الطماوي، إن "تحركات فرنسا في ملف حقوق الإنسان تجاه غينيا الاستوائية، لا يمكنه التعبير فقط عن ضغط سياسي أو دفاع خالص عن القيم الحقوقية، بل يتداخل في بعض الجوانب السياسية كما هو الحال في أغلب العلاقات الدولية".
وأشار إلى أن "باريس تدرج هذه القضايا ضمن أولوياتها الخارجية خاصة في أفريقيا، باعتبارها تمثل مجالا حيويا لتاريخها وتأثيرها السياسي والاقتصادي"، مشيرًا إلى أن "انتقادها لا ينفصل عن مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية".
وذكر أن "موقف باريس تأثر بعدة قضايا متشابكة فيما يتعلق بالملف في غينيا الاستوائية
، لذلك التفاعل الفرنسي لا يخلوا من كونه طابع سياسي لكن يجد لنفسه أيضا موقف قانوني".
رئيس مالاوي الجديد بيتر موثاريكا يعلن أن التعليم الابتدائي والثانوي سيكون مجانا ابتداءً من يناير 2026
تبدأ دولة مالاوي، في يناير/ كانون الثاني المقبل، تطبيق مجانية التعليم لجميع أبناء الشعب، وفق ما أعلنه الرئيس الجديد بيتر موثاريكا، خلال كلمته في مهرجان ثقافي في مقاطعة ثيولو.
وقال موثاريكا إن "الآباء والأمهات لن يكون لديهم عذرًا في عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس"، ووصف موثاريكا التعليم بأنه جوهر التنمية وتطوير البلاد.
وتطرق موثاريكا إلى أزمة الغذاء، التي تتعرض له مالاوي، معلنًا أن "الحكومة الجديدة قد تعاقدت على استيراد 200 ألف طن من المواد الغذائية قادمة من زيمبابوي لكي تؤمن الغذاء لملايين المواطنين في مالاوي".
وأكد موثاريكا أن "كل شيء تم لعقد صفقة الغذاء مع زامبيا ووفرت وزارة الزراعة التمويل اللازم لها".
ويرى الباحث في مركز "رع" للدراسات، محمد صابر، أن "الاستثمار في التعليم تعزيز للتنمية البشرية وقدرة الأفراد على أن يكونوا أكثر إنتاجية واتخاذ قرارات اقتصادية أفضل".
وأوضح أن "استمرار العملية التعليمية يعزز الوعي بالمواطنة والقدرة على الحوار وخفض الصراعات الاجتماعية ويقدم بدائل للشباب تغنيهم عن الانضمام للتنظيمات أو الهجرة غير الشرعية"، مشيرًا إلى أن "الدول التي تطور مواردها البشرية تكون أفضل في تنويع اقتصادها ومقاومة كافة أنواع الصدمات".
تنزانيا ترفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 33% ابتداء من 2026 لرفع مستوى المعيشة
أعلنت الحكومة التنزانية عن زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، بمتوسط 33.4%، ليرتفع من 275 ألفا و60 شيلنغا (نحو 105 دولارات) إلى 358 ألفا و322 شيلنغا (نحو 137 دولارا) شهريا، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ مطلع يناير 2026.
وجاء الإعلان على لسان وزير الدولة في مكتب رئيس الوزراء لشؤون العمل والشباب والتشغيل وذوي الإعاقة، رذواني كيكويتي، خلال مؤتمر صحفي في دار السلام، حيث أوضح أن القرار نُشر في الجريدة الرسمية وأن عدد القطاعات التي يشملها الحد الأدنى للأجور ارتفع من 13 قطاعا عام 2022 إلى 16 قطاعا في 2025، في حين تضاعف عدد الفروع الفرعية من 25 إلى 46.
وتشمل القطاعات المتأثرة الزراعة، الصحة، الاتصالات، النقل، الضيافة، التعدين، التجارة، الصناعة، المدارس الخاصة، الأمن الخاص، الطاقة، الصيد والخدمات البحرية، إضافة إلى الرياضة والثقافة.
وشدد الوزير على أن "الالتزام بالحد الأدنى الجديد واجب قانوني على جميع أصحاب العمل في القطاع الخاص"، محذرًا من أن الحكومة "لن تتهاون في اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين". كما تعهّد الوزير بمواصلة متابعة التنفيذ، وتكثيف حملات التوعية، وإجراء تقييمات دورية لضمان التطبيق الفعّال.
وأكد رئيس المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية رشيد الساري، أن "رفع الحد الأدنى للأجور في تنزانيا يأتي بعد التطور، الذي شهده اقتصاد البلاد خلال عام 2024، بنسبة نمو وصلت 5.5 بالمئة"، وتوقع أن يصل إلى 6 بالمئة خلال هذا العام.
وذكر أن "اقتصاد تنزانيا
واعد نظرا لاستقطابه مجموعة من الاستثمارات الكبيرة على مستوى القارة، لذلك قررت الحكومة رفع الأجور بنسبة 33 بالمئة، وهي ثاني أكبر كتلة أجور في شرق أفريقيا بعد كينيا، لكن تنزانيا تتميز بموقعها، مما يؤثر على قطاعات اقتصادية مختلفة".