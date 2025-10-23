عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب ألغى قمة بودابست لأنها كانت ستشكل إهانة وصفعة في وجه الاتحاد الأوروبي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا.. هل تمهد العملية الأمنية في إدلب لإنهاء ملف المخيمات والمقاتلين الأجانب؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
16:34 GMT
25 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
https://sarabic.ae/20251023/نائب-رئيس-غينيا-الاستوائية-يتهم-فرنسا-بتقويض-السلام-في-بلاده-1106305160.html
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
سبوتنيك عربي
اتهم تيودورو نغويما أوبيانغ مانغي، نائب رئيس غينيا الاستوائية، فرنسا بمحاولة زعزعة الاستقرار والسعي لتقويض السلام في بلاده، وذلك بعد منح الناشط الغيني المنفي... 23.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-23T09:16+0000
2025-10-23T09:16+0000
راديو
نبض أفريقيا
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106304958_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_1f5da00fba92870e47cceeb04d375de6.png
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
سبوتنيك عربي
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
وقال نائب الرئيس الغيني تيودورو نغويما أوبيانغ مانغي، إن "فرنسا تكافئ مثيري الكراهية وتشجعهم على زعزعة السلام والعمل ضد ثقافاتهم وإخوانهم"، محملًا باريس مسؤولية "كل المحاولات الرامية إلى تقويض الاستقرار في غينيا الاستوائية".ورفض الوزير الغيني، بشكل قاطع، سياسة المضايقة المنهجية التي تمارسها الجمهورية الفرنسية لزعزعة استقرار غينيا، مشيرًا إلى أنها تفعل ذلك مع دول أفريقية أخرى مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو وغيرها.ويأتي هذا التصعيد بينما يواجه نغويما أوبيانغ نفسه أحكاما قضائية في فرنسا، حيث حكم عليه القضاء الفرنسي عام 2021، بالسجن 3 سنوات مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 30 مليون يورو، بتهم "غسل الأموال وإساءة استخدام الأموال العامة والاختلاس والفساد".وأشار إلى أن "باريس تدرج هذه القضايا ضمن أولوياتها الخارجية خاصة في أفريقيا، باعتبارها تمثل مجالا حيويا لتاريخها وتأثيرها السياسي والاقتصادي"، مشيرًا إلى أن "انتقادها لا ينفصل عن مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية".وذكر أن "موقف باريس تأثر بعدة قضايا متشابكة فيما يتعلق بالملف في غينيا الاستوائية، لذلك التفاعل الفرنسي لا يخلوا من كونه طابع سياسي لكن يجد لنفسه أيضا موقف قانوني".رئيس مالاوي الجديد بيتر موثاريكا يعلن أن التعليم الابتدائي والثانوي سيكون مجانا ابتداءً من يناير 2026تبدأ دولة مالاوي، في يناير/ كانون الثاني المقبل، تطبيق مجانية التعليم لجميع أبناء الشعب، وفق ما أعلنه الرئيس الجديد بيتر موثاريكا، خلال كلمته في مهرجان ثقافي في مقاطعة ثيولو.وقال موثاريكا إن "الآباء والأمهات لن يكون لديهم عذرًا في عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس"، ووصف موثاريكا التعليم بأنه جوهر التنمية وتطوير البلاد.وأكد موثاريكا أن "كل شيء تم لعقد صفقة الغذاء مع زامبيا ووفرت وزارة الزراعة التمويل اللازم لها".ويرى الباحث في مركز "رع" للدراسات، محمد صابر، أن "الاستثمار في التعليم تعزيز للتنمية البشرية وقدرة الأفراد على أن يكونوا أكثر إنتاجية واتخاذ قرارات اقتصادية أفضل".وأوضح أن "استمرار العملية التعليمية يعزز الوعي بالمواطنة والقدرة على الحوار وخفض الصراعات الاجتماعية ويقدم بدائل للشباب تغنيهم عن الانضمام للتنظيمات أو الهجرة غير الشرعية"، مشيرًا إلى أن "الدول التي تطور مواردها البشرية تكون أفضل في تنويع اقتصادها ومقاومة كافة أنواع الصدمات".تنزانيا ترفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 33% ابتداء من 2026 لرفع مستوى المعيشةأعلنت الحكومة التنزانية عن زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، بمتوسط 33.4%، ليرتفع من 275 ألفا و60 شيلنغا (نحو 105 دولارات) إلى 358 ألفا و322 شيلنغا (نحو 137 دولارا) شهريا، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ مطلع يناير 2026.وجاء الإعلان على لسان وزير الدولة في مكتب رئيس الوزراء لشؤون العمل والشباب والتشغيل وذوي الإعاقة، رذواني كيكويتي، خلال مؤتمر صحفي في دار السلام، حيث أوضح أن القرار نُشر في الجريدة الرسمية وأن عدد القطاعات التي يشملها الحد الأدنى للأجور ارتفع من 13 قطاعا عام 2022 إلى 16 قطاعا في 2025، في حين تضاعف عدد الفروع الفرعية من 25 إلى 46.وتشمل القطاعات المتأثرة الزراعة، الصحة، الاتصالات، النقل، الضيافة، التعدين، التجارة، الصناعة، المدارس الخاصة، الأمن الخاص، الطاقة، الصيد والخدمات البحرية، إضافة إلى الرياضة والثقافة.وأكد رئيس المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية رشيد الساري، أن "رفع الحد الأدنى للأجور في تنزانيا يأتي بعد التطور، الذي شهده اقتصاد البلاد خلال عام 2024، بنسبة نمو وصلت 5.5 بالمئة"، وتوقع أن يصل إلى 6 بالمئة خلال هذا العام.وذكر أن "اقتصاد تنزانيا واعد نظرا لاستقطابه مجموعة من الاستثمارات الكبيرة على مستوى القارة، لذلك قررت الحكومة رفع الأجور بنسبة 33 بالمئة، وهي ثاني أكبر كتلة أجور في شرق أفريقيا بعد كينيا، لكن تنزانيا تتميز بموقعها، مما يؤثر على قطاعات اقتصادية مختلفة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106304958_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_35f89363a44ee94413e88e79c272202c.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نبض أفريقيا, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, аудио
نبض أفريقيا, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, аудио

نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده

09:16 GMT 23.10.2025
راديو
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
تابعنا عبر
اتهم تيودورو نغويما أوبيانغ مانغي، نائب رئيس غينيا الاستوائية، فرنسا بمحاولة زعزعة الاستقرار والسعي لتقويض السلام في بلاده، وذلك بعد منح الناشط الغيني المنفي في إسبانيا ألفريدو أوكينفي، جائزة حقوق الإنسان الفرنسية - الألمانية.
وقال نائب الرئيس الغيني تيودورو نغويما أوبيانغ مانغي، إن "فرنسا تكافئ مثيري الكراهية وتشجعهم على زعزعة السلام والعمل ضد ثقافاتهم وإخوانهم"، محملًا باريس مسؤولية "كل المحاولات الرامية إلى تقويض الاستقرار في غينيا الاستوائية".
ورفض الوزير الغيني، بشكل قاطع، سياسة المضايقة المنهجية التي تمارسها الجمهورية الفرنسية لزعزعة استقرار غينيا، مشيرًا إلى أنها تفعل ذلك مع دول أفريقية أخرى مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو وغيرها.
ويأتي هذا التصعيد بينما يواجه نغويما أوبيانغ نفسه أحكاما قضائية في فرنسا، حيث حكم عليه القضاء الفرنسي عام 2021، بالسجن 3 سنوات مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 30 مليون يورو، بتهم "غسل الأموال وإساءة استخدام الأموال العامة والاختلاس والفساد".

وقال الخبير في العلاقات الدولية د. محمد الطماوي، إن "تحركات فرنسا في ملف حقوق الإنسان تجاه غينيا الاستوائية، لا يمكنه التعبير فقط عن ضغط سياسي أو دفاع خالص عن القيم الحقوقية، بل يتداخل في بعض الجوانب السياسية كما هو الحال في أغلب العلاقات الدولية".

وأشار إلى أن "باريس تدرج هذه القضايا ضمن أولوياتها الخارجية خاصة في أفريقيا، باعتبارها تمثل مجالا حيويا لتاريخها وتأثيرها السياسي والاقتصادي"، مشيرًا إلى أن "انتقادها لا ينفصل عن مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية".
وذكر أن "موقف باريس تأثر بعدة قضايا متشابكة فيما يتعلق بالملف في غينيا الاستوائية، لذلك التفاعل الفرنسي لا يخلوا من كونه طابع سياسي لكن يجد لنفسه أيضا موقف قانوني".
رئيس مالاوي الجديد بيتر موثاريكا يعلن أن التعليم الابتدائي والثانوي سيكون مجانا ابتداءً من يناير 2026
تبدأ دولة مالاوي، في يناير/ كانون الثاني المقبل، تطبيق مجانية التعليم لجميع أبناء الشعب، وفق ما أعلنه الرئيس الجديد بيتر موثاريكا، خلال كلمته في مهرجان ثقافي في مقاطعة ثيولو.
وقال موثاريكا إن "الآباء والأمهات لن يكون لديهم عذرًا في عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس"، ووصف موثاريكا التعليم بأنه جوهر التنمية وتطوير البلاد.

وتطرق موثاريكا إلى أزمة الغذاء، التي تتعرض له مالاوي، معلنًا أن "الحكومة الجديدة قد تعاقدت على استيراد 200 ألف طن من المواد الغذائية قادمة من زيمبابوي لكي تؤمن الغذاء لملايين المواطنين في مالاوي".

وأكد موثاريكا أن "كل شيء تم لعقد صفقة الغذاء مع زامبيا ووفرت وزارة الزراعة التمويل اللازم لها".
ويرى الباحث في مركز "رع" للدراسات، محمد صابر، أن "الاستثمار في التعليم تعزيز للتنمية البشرية وقدرة الأفراد على أن يكونوا أكثر إنتاجية واتخاذ قرارات اقتصادية أفضل".
وأوضح أن "استمرار العملية التعليمية يعزز الوعي بالمواطنة والقدرة على الحوار وخفض الصراعات الاجتماعية ويقدم بدائل للشباب تغنيهم عن الانضمام للتنظيمات أو الهجرة غير الشرعية"، مشيرًا إلى أن "الدول التي تطور مواردها البشرية تكون أفضل في تنويع اقتصادها ومقاومة كافة أنواع الصدمات".
تنزانيا ترفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 33% ابتداء من 2026 لرفع مستوى المعيشة
أعلنت الحكومة التنزانية عن زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، بمتوسط 33.4%، ليرتفع من 275 ألفا و60 شيلنغا (نحو 105 دولارات) إلى 358 ألفا و322 شيلنغا (نحو 137 دولارا) شهريا، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ مطلع يناير 2026.
وجاء الإعلان على لسان وزير الدولة في مكتب رئيس الوزراء لشؤون العمل والشباب والتشغيل وذوي الإعاقة، رذواني كيكويتي، خلال مؤتمر صحفي في دار السلام، حيث أوضح أن القرار نُشر في الجريدة الرسمية وأن عدد القطاعات التي يشملها الحد الأدنى للأجور ارتفع من 13 قطاعا عام 2022 إلى 16 قطاعا في 2025، في حين تضاعف عدد الفروع الفرعية من 25 إلى 46.
وتشمل القطاعات المتأثرة الزراعة، الصحة، الاتصالات، النقل، الضيافة، التعدين، التجارة، الصناعة، المدارس الخاصة، الأمن الخاص، الطاقة، الصيد والخدمات البحرية، إضافة إلى الرياضة والثقافة.

وشدد الوزير على أن "الالتزام بالحد الأدنى الجديد واجب قانوني على جميع أصحاب العمل في القطاع الخاص"، محذرًا من أن الحكومة "لن تتهاون في اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين". كما تعهّد الوزير بمواصلة متابعة التنفيذ، وتكثيف حملات التوعية، وإجراء تقييمات دورية لضمان التطبيق الفعّال.

وأكد رئيس المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية رشيد الساري، أن "رفع الحد الأدنى للأجور في تنزانيا يأتي بعد التطور، الذي شهده اقتصاد البلاد خلال عام 2024، بنسبة نمو وصلت 5.5 بالمئة"، وتوقع أن يصل إلى 6 بالمئة خلال هذا العام.
وذكر أن "اقتصاد تنزانيا واعد نظرا لاستقطابه مجموعة من الاستثمارات الكبيرة على مستوى القارة، لذلك قررت الحكومة رفع الأجور بنسبة 33 بالمئة، وهي ثاني أكبر كتلة أجور في شرق أفريقيا بعد كينيا، لكن تنزانيا تتميز بموقعها، مما يؤثر على قطاعات اقتصادية مختلفة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала