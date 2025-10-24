البنك المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة الرئيسي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب ألغى قمة بودابست لأنها كانت ستشكل إهانة وصفعة في وجه الاتحاد الأوروبي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا.. هل تمهد العملية الأمنية في إدلب لإنهاء ملف المخيمات والمقاتلين الأجانب؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
16:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
البنك المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة الرئيسي
البنك المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة الرئيسي
سبوتنيك عربي
أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، أنه خفض سعر الفائدة الرئيسي من 17 في المئة إلى 16.5 في المئة على أساس سنوي، للمرة الرابعة على التوالي.
2025-10-24T12:41+0000
2025-10-24T12:41+0000
روسيا
اقتصاد
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102605/90/1026059055_0:60:3427:1988_1920x0_80_0_0_f03c144d693cd69831f0fc81c5777436.jpg
وجاء في بيان البنك: "في 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، قرر مجلس إدارة بنك روسيا خفض سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 0.5 مئوية ليصل إلى 16.5 في المئة على أساس سنوي".ووفقا للبيان، فإن "توقعات التضخم لا تزال مرتفعة. وهو ما قد يعيق تحقيق تباطؤ مستدام للتضخم".وأعلن البنك المركزي الروسي، يوم 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عن ارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى مستوى تاريخي، إذ بلغت 729.5 مليار دولار في نهاية يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.وبالمقارنة مع البيانات السابقة، كانت قيمة الاحتياطيات الدولية قد سجلت 722.5 مليار دولار بنهاية 3 أكتوبر الماضي، ما يعني تحقيق قفزة ملحوظة خلال أسبوع واحد فقط.
البنك المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة الرئيسي

12:41 GMT 24.10.2025
أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، أنه خفض سعر الفائدة الرئيسي من 17 في المئة إلى 16.5 في المئة على أساس سنوي، للمرة الرابعة على التوالي.
وجاء في بيان البنك: "في 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، قرر مجلس إدارة بنك روسيا خفض سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 0.5 مئوية ليصل إلى 16.5 في المئة على أساس سنوي".

وأضاف البيان أن "توقعات التضخم في روسيا تظل مرتفعة، وهو ما قد يعيق تحقيق تباطؤ التضخم (حالة الاستمرار في ارتفاع الأسعار ولكن عند مستويات منخفضة) بشكل مستدام".

ووفقا للبيان، فإن "توقعات التضخم لا تزال مرتفعة. وهو ما قد يعيق تحقيق تباطؤ مستدام للتضخم".
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
الكرملين: روسيا ترد على عقوبات الغرب الجديدة وفقا لمصالحها الوطنية
10:10 GMT
وأعلن البنك المركزي الروسي، يوم 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عن ارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى مستوى تاريخي، إذ بلغت 729.5 مليار دولار في نهاية يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وذكر المركزي الروسي في بيان أن "الاحتياطيات الدولية بلغت بنهاية 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، نحو 729.5 مليار دولار، مسجلة زيادة أسبوعية قدرها 7 مليارات دولار، ما يعادل نموا بنسبة 1%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إعادة التقييم الإيجابي لمكونات هذه الاحتياطيات".

وبالمقارنة مع البيانات السابقة، كانت قيمة الاحتياطيات الدولية قد سجلت 722.5 مليار دولار بنهاية 3 أكتوبر الماضي، ما يعني تحقيق قفزة ملحوظة خلال أسبوع واحد فقط.
