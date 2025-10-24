https://sarabic.ae/20251024/البنك-المركزي-الروسي-يخفض-سعر-الفائدة-الرئيسي--1106355106.html
البنك المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة الرئيسي
البنك المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة الرئيسي
أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، أنه خفض سعر الفائدة الرئيسي من 17 في المئة إلى 16.5 في المئة على أساس سنوي، للمرة الرابعة على التوالي. 24.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-24T12:41+0000
2025-10-24T12:41+0000
2025-10-24T12:41+0000
روسيا
اقتصاد
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102605/90/1026059055_0:60:3427:1988_1920x0_80_0_0_f03c144d693cd69831f0fc81c5777436.jpg
وجاء في بيان البنك: "في 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، قرر مجلس إدارة بنك روسيا خفض سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 0.5 مئوية ليصل إلى 16.5 في المئة على أساس سنوي".
https://sarabic.ae/20251024/الكرملين-روسيا-ترد-على-عقوبات-الغرب-الجديدة-وفقا-لمصالحها-الوطنية-1106348263.html
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102605/90/1026059055_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_85edfe06cdd906188486813fb1bafd48.jpg
روسيا, اقتصاد, العالم
البنك المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة الرئيسي
أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، أنه خفض سعر الفائدة الرئيسي من 17 في المئة إلى 16.5 في المئة على أساس سنوي، للمرة الرابعة على التوالي.
وجاء في بيان البنك: "في 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، قرر مجلس إدارة بنك روسيا خفض سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 0.5 مئوية ليصل إلى 16.5 في المئة على أساس سنوي".
وأضاف البيان أن "توقعات التضخم في روسيا تظل مرتفعة، وهو ما قد يعيق تحقيق تباطؤ التضخم (حالة الاستمرار في ارتفاع الأسعار ولكن عند مستويات منخفضة) بشكل مستدام".
ووفقا للبيان، فإن "توقعات التضخم لا تزال مرتفعة. وهو ما قد يعيق تحقيق تباطؤ مستدام للتضخم".
وأعلن البنك المركزي الروسي، يوم 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عن ارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى مستوى تاريخي، إذ بلغت 729.5 مليار دولار في نهاية يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.
وذكر المركزي الروسي في بيان أن "الاحتياطيات الدولية بلغت بنهاية 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، نحو 729.5 مليار دولار، مسجلة زيادة أسبوعية قدرها 7 مليارات دولار، ما يعادل نموا بنسبة 1%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إعادة التقييم الإيجابي لمكونات هذه الاحتياطيات".
وبالمقارنة مع البيانات السابقة، كانت قيمة الاحتياطيات الدولية قد سجلت 722.5 مليار دولار بنهاية 3 أكتوبر الماضي، ما يعني تحقيق قفزة ملحوظة خلال أسبوع واحد فقط.