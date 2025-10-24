https://sarabic.ae/20251024/الخارجية-الباكستانية-محادثات-باكستانية-أفغانية-تعقد-غدا-السبت-في-إسطنبول--1106363821.html
الخارجية الباكستانية: محادثات باكستانية أفغانية تعقد غدا السبت في إسطنبول
الخارجية الباكستانية: محادثات باكستانية أفغانية تعقد غدا السبت في إسطنبول
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، طاهر حسين أندرابي، اليوم الجمعة، أن محادثات ثنائية بين باكستان وأفغانستان بوساطة تركية تعقد، يوم غد السبت، في...
وقال المتحدث، خلال الملخص الأسبوعي للخارجية الباكستانية، "تتطلع باكستان أيضاً إلى إنشاء آلية مراقبة ملموسة وقابلة للتحقق في الاجتماع القادم الذي ستستضيفه تركيا في اسطنبول في 25 أكتوبر 2025، لمعالجة آفة الإرهاب المنبعثة من الأراضي الأفغانية باتجاه باكستان، ومنع أي خسائر أخرى في أرواح الباكستانيين".وأوضع طاهر حسين أندرابي، أن المحادثات في الدوحة ستركز على وقف الهجمات التي تنطلق من الأراضي الأفغانية ضد باكستان، وحث الحكومة الأفغانية على اتخاذ خطوات حاسمة لوقف الهجمات.وحول محادثات الدوحة التي تم التوصل من خلالها إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 19 تشرين الأول/أكتوبر، قال أندرابي، إنه منذ محادثات الدوحة لم تشهد باكستان أي هجمات تنطلق من الأراضي ألأفغانية وهذا يمكن اعتباره احد نجاحات محادثات الدوحة.كما أكد المتحدث، أنه حتى الآن لم يتم إعادة فتح تجارة الترانزيت الأفغانية، وأنه تحت اعتبارات أمنية ستظل تجارة الترانزيت الأفغانية مغلقة حتى إشعار آخر.وتعليقاً على فتح السفارة الهندية في العاصمة الأفغانية كابول، قال المتحدث إن "ذلك يعتبر في إطار علاقات دولتين ذات سيادة. وأضاف أن ليس لديه أي تعليق على ذلك".وقد توصلت باكستان وأفغانستان الأحد الماضي 19 تشرين الأول/أكتوبر، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في العاصمة القطرية الدوحة، بعد اشتباكات استمرت لأيام بين البلدين، قُتل خلالها العشرات من القوات العسكرية والأمنية لكلا الطرفين، بالإضافة إلى عدد من المدنيين.وجاء ذلك بعد قصف باكستاني داخل الأراضي الأفغانية، قالت باكستان إنه كان لاستهداف مقاتلين من حركة طالبان الباكستانية المتواجدين داخل الأراضي الأفغانية، والذين تتهمهم باكستان بالمسؤولية عن هجمات وقعت على أراضيها.
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، طاهر حسين أندرابي، اليوم الجمعة، أن محادثات ثنائية بين باكستان وأفغانستان بوساطة تركية تعقد، يوم غد السبت، في اسطنبول، مشيرًا إلى أن باكستان تتطلع إلى إنشاء آلية مراقبة ملموسة لمنع الهجمات الإرهابية التي تنطلق من الأراضي الأفغانية ضد باكستان.
وقال المتحدث، خلال الملخص الأسبوعي للخارجية الباكستانية، "تتطلع باكستان أيضاً إلى إنشاء آلية مراقبة ملموسة وقابلة للتحقق في الاجتماع القادم الذي ستستضيفه تركيا في اسطنبول في 25 أكتوبر 2025، لمعالجة آفة الإرهاب المنبعثة من الأراضي الأفغانية باتجاه باكستان، ومنع أي خسائر أخرى في أرواح الباكستانيين".
وأضاف المتحدث، "بصفتها دولة مسؤولة وملتزمة بالسلام والاستقرار الإقليميين، لا تسعى باكستان إلى التصعيد، بل تحث سلطات طالبان الأفغانية على الوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي ومعالجة المخاوف الأمنية المشروعة لباكستان من خلال اتخاذ إجراءات قابلة للتحقق ضد الكيانات الإرهابية، بما في ذلك فتنة الخوارج، حركة طالبان باكستان، وفتنة الهندوستان، وجيش تحرير بلوشستان".
وأوضع طاهر حسين أندرابي، أن المحادثات في الدوحة ستركز على وقف الهجمات التي تنطلق من الأراضي الأفغانية ضد باكستان، وحث الحكومة الأفغانية على اتخاذ خطوات حاسمة لوقف الهجمات.
وحول محادثات الدوحة التي تم التوصل من خلالها إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 19 تشرين الأول/أكتوبر، قال أندرابي، إنه منذ محادثات الدوحة لم تشهد باكستان أي هجمات تنطلق من الأراضي ألأفغانية وهذا يمكن اعتباره احد نجاحات محادثات الدوحة.
كما أكد المتحدث، أنه حتى الآن لم يتم إعادة فتح تجارة الترانزيت الأفغانية، وأنه تحت اعتبارات أمنية ستظل تجارة الترانزيت الأفغانية مغلقة حتى إشعار آخر.
وتعليقاً على فتح السفارة الهندية في العاصمة الأفغانية كابول، قال المتحدث إن "ذلك يعتبر في إطار علاقات دولتين ذات سيادة. وأضاف أن ليس لديه أي تعليق على ذلك".
وتابع: "سجل الهند في تهديد الأراضي الباكستانية معروف، دعونا ننتظر كيف ستكون التطورات المستقبلية - المتحدث باسم الخارجية الباكستانية".
وقد توصلت باكستان وأفغانستان الأحد الماضي 19 تشرين الأول/أكتوبر، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في العاصمة القطرية الدوحة، بعد اشتباكات استمرت لأيام بين البلدين، قُتل خلالها العشرات من القوات العسكرية والأمنية لكلا الطرفين، بالإضافة إلى عدد من المدنيين.
وجاء ذلك بعد قصف باكستاني داخل الأراضي الأفغانية، قالت باكستان إنه كان لاستهداف مقاتلين من حركة طالبان الباكستانية المتواجدين داخل الأراضي الأفغانية، والذين تتهمهم باكستان بالمسؤولية عن هجمات وقعت على أراضيها.