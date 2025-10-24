https://sarabic.ae/20251024/الصين-نحث-أمريكا-على-وقف-هجماتها-الإلكترونية-على-بنيتنا-التحتية-الرئيسية-بشكل-فوري-1106359961.html
الصين: نحث أمريكا على وقف هجماتها الإلكترونية على بنيتنا التحتية الرئيسية بشكل فوري
الصين: نحث أمريكا على وقف هجماتها الإلكترونية على بنيتنا التحتية الرئيسية بشكل فوري
سبوتنيك عربي
أدانت الصين بشدة الحكومة الأمريكية، اليوم الجمعة، بعد أن كشفت عن هجمات إلكترونية وتسللات نفذتها وكالة الأمن القومي الأمريكية ضد المركز الوطني الصيني لخدمات... 24.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-24T15:09+0000
2025-10-24T15:09+0000
2025-10-24T15:09+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0a/1097628141_0:32:1354:793_1920x0_80_0_0_6b2a0b3b6452ac6584e4eb293ab6fe01.jpg
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، قوه جيا كون، في مؤتمر صحفي، إن الحادثة تكشف "الحقيقة وراء عملية فولت تايفون"، وتؤكد أن "أمريكا هي أكبر مصدر للهجمات الإلكترونية في العالم.وأوضح أن تحقيقا فنيا أجراه مركز تنسيق الطوارئ لشبكة الحاسوب الوطنية الصينية أثبت بالأدلة مسؤولية واشنطن عن الاختراقات، مشيرا إلى أن تلك العمليات قد تهيئ لهجمات مدمرة مستقبلا. وحذر قوه من أن مثل هذه الأعمال غير مسؤولة وقد تؤدي إلى سوء تقدير خطير، داعيا واشنطن إلى وقف الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية الرئيسية للصين على الفور، مؤكدا أن "بكين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها السيبراني".ويعد المركز الوطني لخدمات التوقيت الجهة المسؤولة عن توليد وبث "توقيت بكين"، المستخدم في قطاعات الاتصالات والمال والطاقة والنقل، وأي استهداف له قد يؤدي إلى شلل واسع النطاق في هذه الأنظمة الحيوية.
https://sarabic.ae/20251019/الصين-تتهم-أمريكا-بسرقة-أسرارها-واختراق-مركز-التوقيت-الوطني-1106164409.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0a/1097628141_0:0:1352:1014_1920x0_80_0_0_d4ddd5d6b8e801e37c0d3b92fe1b303b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين: نحث أمريكا على وقف هجماتها الإلكترونية على بنيتنا التحتية الرئيسية بشكل فوري
أدانت الصين بشدة الحكومة الأمريكية، اليوم الجمعة، بعد أن كشفت عن هجمات إلكترونية وتسللات نفذتها وكالة الأمن القومي الأمريكية ضد المركز الوطني الصيني لخدمات التوقيت، وهو منشأة تعد من ركائز البنية التحتية الحيوية للبلاد.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، قوه جيا كون، في مؤتمر صحفي
، إن الحادثة تكشف "الحقيقة وراء عملية فولت تايفون"، وتؤكد أن "أمريكا هي أكبر مصدر للهجمات الإلكترونية في العالم.
وأوضح أن تحقيقا فنيا أجراه مركز تنسيق الطوارئ لشبكة الحاسوب الوطنية الصينية أثبت بالأدلة مسؤولية واشنطن عن الاختراقات، مشيرا إلى أن تلك العمليات قد تهيئ لهجمات مدمرة مستقبلا.
وحذر قوه من أن مثل هذه الأعمال غير مسؤولة وقد تؤدي إلى سوء تقدير خطير، داعيا واشنطن إلى وقف الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية الرئيسية للصين على الفور، مؤكدا أن "بكين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها السيبراني".
ويعد المركز الوطني لخدمات التوقيت الجهة المسؤولة عن توليد وبث "توقيت بكين"، المستخدم في قطاعات الاتصالات والمال والطاقة والنقل، وأي استهداف له قد يؤدي إلى شلل واسع النطاق في هذه الأنظمة الحيوية.