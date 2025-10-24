https://sarabic.ae/20251024/باحث-سياسي-استخدام-صواريخ-توماهوك-ضد-روسيا-خطوة-تصعيدية-كبيرة-ستقوض-عملية-التسوية--1106346571.html

باحث سياسي: استخدام صواريخ "توماهوك" ضد روسيا خطوة تصعيدية كبيرة ستقوض عملية التسوية

علق الباحث السياسي والخبير في العلاقات الدولية، من إسطنبول، محمود علوش، على تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من استخدام صواريخ "توماهوك" لضرب روسيا، قائلا إن... 24.10.2025, سبوتنيك عربي

ورأى علوش، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "هذه الخطوة إن حصلت ستعطي مؤشرات إضافية حول الفرص الضعيفة لإمكانية وجود تسوية سياسية لهذا الملف"، لافتا إلى أن "ترامب يواجه مشكلة كبيرة في صياغة سياسة واضحة تجاه روسيا". وأكد أن "ترامب يدرك أن روسيا لن تقدم تنازلات تحت الضغط العسكري، فهي قادرة على مواجهة أي ضغوط غربية وقد تأقلمت مع العقوبات المفروضة عليها"، معتبرا أن "ترامب لديه رغبة في إنهاء الأزمة ولكن المشكلة في صياغة استراتيجية واضحة مع روسيا، والمشكلة الأكبر أنه يريد تحقيق إنجاز بأي ثمن، وبالتالي فإن هذه العجلة وضعت مصداقية ترامب على المحك". وأشار علوش إلى أن "الصراع ليس بين روسيا وأوكرانيا بل بين روسيا والغرب"، مضيفا: "نحن في بيئة عالمية مضطربة تصعّب على ترامب القيام بإنجاز ما، إضافة الى الموقف الأوروبي الضاغط عليه".وشدد على أن "الرئيس الأمريكي حَذِر في الضغط على بوتين لأنه لا يريد أن يؤدي الأمر الى نتائج عكسية"، لافتا إلى أن "أي معالجات لا تعالج الأسباب الجوهرية للصراع لن تؤدي الى نتائج قوية". وكشف علوش أن "الروابط الاقتصادية بين روسيا والدول الأوروبية كبيرة في مجال الطاقة خاصة الآن في فصل الشتاء، لهذا ليس من الصائب والحكمة استفزاز الرئيس بوتين في هذا الوقت".واعتبر أن "هذه الأزمة كشفت عيبا كبيرا في الاتحاد الأوروبي وهو الارتهان الكامل للسياسة والمصالح الأمريكية".واختتم علوش كلامه بالقول: "قد تتجاوز هذه الأزمة حدود أوكرانيا".خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": العقوبات الأمريكية وحرائق المصافي تصعيد كبير والأسعار العالمية مهددة

