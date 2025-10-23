https://sarabic.ae/20251023/خبير-اقتصادي-لـسبوتنيك-العقوبات-الأمريكية-وحرائق-المصافي-تصعيد-كبير-والأسعار-العالمية-مهددة-1106333916.html

خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": العقوبات الأمريكية وحرائق المصافي تصعيد كبير والأسعار العالمية مهددة

قال الخبير الاقتصادي المصري، ومستشار النقل البحري وخبير اقتصادات النقل ودراسات الجدوى، الدكتور أحمد الشامي، اليوم الخميس، إن "العقوبات الأمريكية الجديدة تسهم... 23.10.2025

وأضاف الشامي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "استهداف شركات عملاقة مثل "روسنفط" و"لوك أويل"، وهذه الكيانات يرتبط بها كيانات أخرى، يعطّل سلاسل التوريد العالمية للنفط والمنتجات البترولية، خاصة أن هذه الشركات لاعب رئيسي في سوق البترول، وأي تقييد لأنشطتها يقلل المعروض العالمي".وتابع قائلا: "كما أن تعقيد عمليات الشحن والتمويل بسبب هذه العقوبات يجعل من الصعب على هذه الشركات تأمين ناقلات النفط أو الحصول على خدمات التأمين والتمويل اللازمة للتجارة، وبالتالي هناك زيادة أخرى بسبب ارتفاع تكاليف الإمداد، وبلا شك يقلل كفاءته".وتابع: "سعر البترول عالمي، وعندما ترتفع أسعار النفط الخام في السوق العالمية بسبب هذه العقوبات أو غيرها من العوامل، فإن ذلك يؤثر على تكلفة المواد الأولية للمصافي الأمريكية، خاصة أن البترول سلعة عالمية والارتفاع في أسعار "برنت" أو "WTI" ينعكس على التكاليف محليا، كما أن الطلب الموسمي مع التغيرات المناخية وطول فترات الصيف يزيد من فترات السفر بالسيارات، مما يزداد معه الطلب على الوقود ويخلق ضغطا تصاعديا على الأسعار، وأرى أن هذه العقوبات قد تفاقم هذا الاتجاه".واستدرك قائلا: "لكن بلا شك، القيادة الأمريكية لديها حلول للتخفيف من هذا الارتفاع، مثل استخدام الاحتياطي النفطي الاستراتيجي أو منح استثناءات مؤقتة لبعض العمليات لتجنب صدمة الأسعار المحلية، خاصة في الفترة الحالية التي تحاول فيها أمريكا تحقيق مساعي السلام في العالم، دون أن تكون لهذه المساعي آثار سلبية على معيشة المواطن الأمريكي".وفيما يخص الحرائق الأخيرة في مصافي النفط برومانيا والمجر، وعلاقتها بالأحداث السابقة، أكد الشامي أن "احتمال كونها مدبرة يستند على منطق الأحداث الجيوسياسية وهو احتمال قوي".ووفق مستشار النقل البحري المصري، الدكتور أحمد الشامي، فإن "الإضرار بالمصافي في أوروبا الشرقية يخدم هدفين استراتيجيين لأمريكا: الأول هو إضعاف روسيا ماليا، والثاني هو إثراء موردين بديلين حلفاء لأمريكا نفسها، فالعقوبات الأمريكية الجديدة هي تصعيد كبير في الحرب الاقتصادية على روسيا، وستكون لها تبعات حتمية على استقرار أسواق الطاقة العالمية، وستسهم في رفع أسعار النفط والوقود ومشتقاته، بما في ذلك داخل أمريكا، أما فيما يخص الحرائق، فإن الظروف والنتائج تشير بقوة إلى أنها جزء من حملة منظمة لضرب البنية التحتية للطاقة المرتبطة بالمصالح الروسية، خاصة مع الاتجاه الأخير للاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا".

