خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": العقوبات الأمريكية وحرائق المصافي تصعيد كبير والأسعار العالمية مهددة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: روسيا ليست مجرد شريك للجزائر.. بل "صانعة قرار" في المحافل الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
المتحدث باسم تحالف السيادة: الانتخابات البرلمانية المقبلة اختبار حقيقي لمستقبل الديمقراطية في العراق
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
لغز تسارع الاحتباس الحراري، وحصار الكون داخل ثقب أسود، وداء السكري من النوع الخامس، وذكاء اصطناعي بقدرات تفكير متقدمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب ألغى قمة بودابست لأنها كانت ستشكل إهانة وصفعة في وجه الاتحاد الأوروبي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا.. هل تمهد العملية الأمنية في إدلب لإنهاء ملف المخيمات والمقاتلين الأجانب؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251023/خبير-اقتصادي-لـسبوتنيك-العقوبات-الأمريكية-وحرائق-المصافي-تصعيد-كبير-والأسعار-العالمية-مهددة-1106333916.html
خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": العقوبات الأمريكية وحرائق المصافي تصعيد كبير والأسعار العالمية مهددة
خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": العقوبات الأمريكية وحرائق المصافي تصعيد كبير والأسعار العالمية مهددة
سبوتنيك عربي
قال الخبير الاقتصادي المصري، ومستشار النقل البحري وخبير اقتصادات النقل ودراسات الجدوى، الدكتور أحمد الشامي، اليوم الخميس، إن "العقوبات الأمريكية الجديدة تسهم... 23.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-23T20:36+0000
2025-10-23T20:47+0000
حصري
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
سوق النفط
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/04/1105607113_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_af9e176a1b452f52e39d3d60d91319f1.jpg
وأضاف الشامي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "استهداف شركات عملاقة مثل "روسنفط" و"لوك أويل"، وهذه الكيانات يرتبط بها كيانات أخرى، يعطّل سلاسل التوريد العالمية للنفط والمنتجات البترولية، خاصة أن هذه الشركات لاعب رئيسي في سوق البترول، وأي تقييد لأنشطتها يقلل المعروض العالمي".وتابع قائلا: "كما أن تعقيد عمليات الشحن والتمويل بسبب هذه العقوبات يجعل من الصعب على هذه الشركات تأمين ناقلات النفط أو الحصول على خدمات التأمين والتمويل اللازمة للتجارة، وبالتالي هناك زيادة أخرى بسبب ارتفاع تكاليف الإمداد، وبلا شك يقلل كفاءته".وتابع: "سعر البترول عالمي، وعندما ترتفع أسعار النفط الخام في السوق العالمية بسبب هذه العقوبات أو غيرها من العوامل، فإن ذلك يؤثر على تكلفة المواد الأولية للمصافي الأمريكية، خاصة أن البترول سلعة عالمية والارتفاع في أسعار "برنت" أو "WTI" ينعكس على التكاليف محليا، كما أن الطلب الموسمي مع التغيرات المناخية وطول فترات الصيف يزيد من فترات السفر بالسيارات، مما يزداد معه الطلب على الوقود ويخلق ضغطا تصاعديا على الأسعار، وأرى أن هذه العقوبات قد تفاقم هذا الاتجاه".واستدرك قائلا: "لكن بلا شك، القيادة الأمريكية لديها حلول للتخفيف من هذا الارتفاع، مثل استخدام الاحتياطي النفطي الاستراتيجي أو منح استثناءات مؤقتة لبعض العمليات لتجنب صدمة الأسعار المحلية، خاصة في الفترة الحالية التي تحاول فيها أمريكا تحقيق مساعي السلام في العالم، دون أن تكون لهذه المساعي آثار سلبية على معيشة المواطن الأمريكي".وفيما يخص الحرائق الأخيرة في مصافي النفط برومانيا والمجر، وعلاقتها بالأحداث السابقة، أكد الشامي أن "احتمال كونها مدبرة يستند على منطق الأحداث الجيوسياسية وهو احتمال قوي".ووفق مستشار النقل البحري المصري، الدكتور أحمد الشامي، فإن "الإضرار بالمصافي في أوروبا الشرقية يخدم هدفين استراتيجيين لأمريكا: الأول هو إضعاف روسيا ماليا، والثاني هو إثراء موردين بديلين حلفاء لأمريكا نفسها، فالعقوبات الأمريكية الجديدة هي تصعيد كبير في الحرب الاقتصادية على روسيا، وستكون لها تبعات حتمية على استقرار أسواق الطاقة العالمية، وستسهم في رفع أسعار النفط والوقود ومشتقاته، بما في ذلك داخل أمريكا، أما فيما يخص الحرائق، فإن الظروف والنتائج تشير بقوة إلى أنها جزء من حملة منظمة لضرب البنية التحتية للطاقة المرتبطة بالمصالح الروسية، خاصة مع الاتجاه الأخير للاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا".
https://sarabic.ae/20251023/وزير-النفط-الكويتي-نتوقع-ارتفاع-أسعار-النفط-العالمية-بعد-العقوبات-على-الشركات-الروسية-1106328353.html
https://sarabic.ae/20251023/نقابة-أصحاب-محطات-المحروقات-اللبنانية-العقوبات-على-الشركات-الروسية-ستؤدي-لارتفاع-الأسعار-1106327259.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/04/1105607113_57:0:945:666_1920x0_80_0_0_966bc173e027f4edeabb6ffa4f0ef668.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, سوق النفط
حصري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, سوق النفط

خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": العقوبات الأمريكية وحرائق المصافي تصعيد كبير والأسعار العالمية مهددة

20:36 GMT 23.10.2025 (تم التحديث: 20:47 GMT 23.10.2025)
© Photo / Unsplash/ Atik sulianami براميل نفط
براميل نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
© Photo / Unsplash/ Atik sulianami
تابعنا عبر
حصري
قال الخبير الاقتصادي المصري، ومستشار النقل البحري وخبير اقتصادات النقل ودراسات الجدوى، الدكتور أحمد الشامي، اليوم الخميس، إن "العقوبات الأمريكية الجديدة تسهم بلا شك في زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية، ودفع أسعار النفط للارتفاع، وذلك بناء على عدة أسباب وتوقعات منطقية".
وأضاف الشامي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "استهداف شركات عملاقة مثل "روسنفط" و"لوك أويل"، وهذه الكيانات يرتبط بها كيانات أخرى، يعطّل سلاسل التوريد العالمية للنفط والمنتجات البترولية، خاصة أن هذه الشركات لاعب رئيسي في سوق البترول، وأي تقييد لأنشطتها يقلل المعروض العالمي".

وأوضح الشامي أن "هناك أبعادا أخرى لها تأثيرات تتمثل في مخاطر المضاربة التي قد سبّبتها هذه العقوبات، وتجاهل هذه العقوبات سيجعل الأمر أكثر حدة، إذ يخلق حالة من عدم اليقين في السوق، ويتخوف المتعاملون من قلة الإمدادات في المستقبل مما يدفعهم للمضاربة وشراء النفط لتخزينه، وهذا سبب رئيسي لرفع الأسعار".

وتابع قائلا: "كما أن تعقيد عمليات الشحن والتمويل بسبب هذه العقوبات يجعل من الصعب على هذه الشركات تأمين ناقلات النفط أو الحصول على خدمات التأمين والتمويل اللازمة للتجارة، وبالتالي هناك زيادة أخرى بسبب ارتفاع تكاليف الإمداد، وبلا شك يقلل كفاءته".
حقل نفط في السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
وزير النفط الكويتي: نتوقع ارتفاع أسعار النفط العالمية بعد العقوبات على الشركات الروسية
17:24 GMT
وحول تأثير ذلك على أسعار الوقود داخل أمريكا نفسها، توقع الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد الشامي، أن "تشهد أمريكا ارتفاعا في أسعار الوقود أيضا، وإن كان بشكل غير مباشر".
وتابع: "سعر البترول عالمي، وعندما ترتفع أسعار النفط الخام في السوق العالمية بسبب هذه العقوبات أو غيرها من العوامل، فإن ذلك يؤثر على تكلفة المواد الأولية للمصافي الأمريكية، خاصة أن البترول سلعة عالمية والارتفاع في أسعار "برنت" أو "WTI" ينعكس على التكاليف محليا، كما أن الطلب الموسمي مع التغيرات المناخية وطول فترات الصيف يزيد من فترات السفر بالسيارات، مما يزداد معه الطلب على الوقود ويخلق ضغطا تصاعديا على الأسعار، وأرى أن هذه العقوبات قد تفاقم هذا الاتجاه".
واستدرك قائلا: "لكن بلا شك، القيادة الأمريكية لديها حلول للتخفيف من هذا الارتفاع، مثل استخدام الاحتياطي النفطي الاستراتيجي أو منح استثناءات مؤقتة لبعض العمليات لتجنب صدمة الأسعار المحلية، خاصة في الفترة الحالية التي تحاول فيها أمريكا تحقيق مساعي السلام في العالم، دون أن تكون لهذه المساعي آثار سلبية على معيشة المواطن الأمريكي".
محروقات - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
نقابة أصحاب محطات المحروقات اللبنانية: العقوبات على الشركات الروسية ستؤدي لارتفاع الأسعار
17:21 GMT
وفيما يخص الحرائق الأخيرة في مصافي النفط برومانيا والمجر، وعلاقتها بالأحداث السابقة، أكد الشامي أن "احتمال كونها مدبرة يستند على منطق الأحداث الجيوسياسية وهو احتمال قوي".
ويرى الخبير المصري أن "نمط استهداف البنية التحتية للطاقة يشبه ما حدث في تفجيرات "السيل الشمالي" وخط أنابيب "دروجبا"، وفي سياق الصراع بين الغرب وروسيا، أصبحت البنية التحتية للطاقة ساحة للمواجهة، وبالتالي تعطيل هذه المصافي يخلق حالة من عدم الاستقرار ويؤثر على تدفقات الطاقة في أوروبا، وهذا يضعف الموقف الروسي الاقتصادي ويزيد من تكاليفه، خاصة مع قرب موسم الشتاء وزيادة البرودة في دول أوروبا".
ووفق مستشار النقل البحري المصري، الدكتور أحمد الشامي، فإن "الإضرار بالمصافي في أوروبا الشرقية يخدم هدفين استراتيجيين لأمريكا: الأول هو إضعاف روسيا ماليا، والثاني هو إثراء موردين بديلين حلفاء لأمريكا نفسها، فالعقوبات الأمريكية الجديدة هي تصعيد كبير في الحرب الاقتصادية على روسيا، وستكون لها تبعات حتمية على استقرار أسواق الطاقة العالمية، وستسهم في رفع أسعار النفط والوقود ومشتقاته، بما في ذلك داخل أمريكا، أما فيما يخص الحرائق، فإن الظروف والنتائج تشير بقوة إلى أنها جزء من حملة منظمة لضرب البنية التحتية للطاقة المرتبطة بالمصالح الروسية، خاصة مع الاتجاه الأخير للاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала