دولة عربية تخطط للتخلي عن الطاقة المعتمدة على الفحم بحلول 2040
أعلن تحالف دولي، عن اعتزام دولة عربية التخلص بشكل كامل من استخدام الفحم بحلول عام 2040، شريطة حصولها على تمويل دولي مخصص لمشروعات المناخ. 24.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-24T08:19+0000
2025-10-24T08:19+0000
2025-10-24T08:19+0000
وأوضح تحالف "Powering Past Coal"، الذي يضم نحو 60 دولة تسعى إلى إنهاء الاعتماد على الفحم تدريجيا، أن المغرب انضم إليه عام 2023 في إطار جهوده لتطوير مشاريع الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة.وأشار بيان للتحالف أمس الخميس، إلى أن المغرب، حتى في حال غياب التمويل الدولي، فإنه يخطط للتخلي التدريجي عن الفحم خلال أربعينيات القرن الحالي.وبحسب بيانات رسمية، فقد شكّل الفحم 59.3% من مزيج إنتاج الكهرباء في المغرب عام 2024، انخفاضا من 70% في 2022، فيما يستهدف المغرب رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من إجمالي الطاقة المركبة بحلول 2030، مقارنة بـ45% حاليا.ونقل البيان عن وزير الطاقة المغربي تأكيده، أن بلاده أوقفت خطط إنشاء أي محطات جديدة تعمل بالفحم.من جانبه، قال رئيس مبادرة "إمال للمناخ والتنمية"، رشيد الناصري، إن هذا التعهد يعكس التزام المغرب بإدارة عملية التقاعد المبكر لمحطات الفحم، وتنفيذ إصلاحات تعاقدية، وضمان انتقال عادل تدعمه تمويلات المناخ الدولية المتاحة.
أعلن تحالف دولي، عن اعتزام دولة عربية التخلص بشكل كامل من استخدام الفحم بحلول عام 2040، شريطة حصولها على تمويل دولي مخصص لمشروعات المناخ.
وأوضح تحالف "Powering Past Coal"، الذي يضم نحو 60 دولة تسعى إلى إنهاء الاعتماد على الفحم تدريجيا، أن المغرب انضم إليه عام 2023 في إطار جهوده لتطوير مشاريع الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة.
وأشار بيان
للتحالف أمس الخميس، إلى أن المغرب، حتى في حال غياب التمويل الدولي، فإنه يخطط للتخلي التدريجي عن الفحم خلال أربعينيات القرن الحالي.
وبحسب بيانات رسمية، فقد شكّل الفحم 59.3% من مزيج إنتاج الكهرباء في المغرب عام 2024، انخفاضا من 70% في 2022، فيما يستهدف المغرب رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من إجمالي الطاقة المركبة بحلول 2030، مقارنة بـ45% حاليا.
ونقل البيان عن وزير الطاقة المغربي تأكيده، أن بلاده أوقفت خطط إنشاء أي محطات جديدة تعمل بالفحم.
من جانبه، قال رئيس مبادرة "إمال للمناخ والتنمية"، رشيد الناصري، إن هذا التعهد يعكس التزام المغرب بإدارة عملية التقاعد المبكر لمحطات الفحم، وتنفيذ إصلاحات تعاقدية، وضمان انتقال عادل تدعمه تمويلات المناخ الدولية المتاحة.