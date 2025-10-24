عربي
عراقجي: نتابع تحييد العقوبات على بلادنا بكل جدية
عراقجي: نتابع تحييد العقوبات على بلادنا بكل جدية
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده تتابع بجدية تعطيل وتحييد العقوبات على إيران. 24.10.2025, سبوتنيك عربي
عراقجي: نتابع تحييد العقوبات على بلادنا بكل جدية

10:53 GMT 24.10.2025
© AP Photo / Khaled Elfiqiوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Khaled Elfiqi
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده تتابع بجدية تعطيل وتحييد العقوبات على إيران.
ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، مساء الخميس، عن وزير الخارجية الإيراني، أن التوصيات المقدمة ستُلخص بدقة وتُبلغ في شكل تعليمات رسمية إلى السفارات والمحافظات عبر الحكومة، بهدف تعزيز الروابط الإقليمية بشكل أكثر فعالية وتقارباً.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
‌‏وزير خارجية إيران: لن نعود لطاولة المفاوضات مع أمريكا ما دامت تقدم "مطالب غير معقولة"
22 أكتوبر, 12:23 GMT
وأفاد عباس عراقجي بأن "نقاط الضعف في البلاد ليست ناتجة فحسب عن العقوبات والضغوط الخارجية، رغم أن هذه العقوبات تسبب أضرارا وتكاليف اقتصادية ملموسة".
وشدد عراقجي على أنه "يمكن الشكوى من العقوبات فقط عندما تُستغل جميع القدرات الداخلية للبلاد"، مضيفا أن ذلك لا يعني أن الوزارة ستتوقف عن متابعة مهمتها في رفع العقوبات.
وذكر وزير الخارجية الإيراني أن هناك مهمة أكثر أهمية تتمثل في "تعطيل وتحييد العقوبات" و"تأمين احتياجات البلاد".
كان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قال إن "الأضرار التي تسببت بها الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية في صيف هذا العام، كانت شديدة، غير أن التكنولوجيا التقنية لإيران لم تدمّر".
وأضاف: "إيران ما تزال تحتفظ بمخزون من اليورانيوم المخصب، من بينها نحو 400 كيلوغرام بنسبة تخصيب 60%، أي أقل بقليل من مستوى الاستخدام العسكري"، مشيرًا إلى أنه "إذا استمر هذا المسار، فستمتلك إيران كمية كافية من المواد لصنع ما يقارب عشر قنابل نووية".
وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
منشأة لتخصيب اليورانيوم بمجمع نطنز النووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
إيران تلغي "اتفاق القاهرة" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
21 أكتوبر, 06:28 GMT
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/حزيران الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير"، وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.
