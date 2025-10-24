مصر تدعو لإصلاح مجلس الأمن الدولي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب ألغى قمة بودابست لأنها كانت ستشكل إهانة وصفعة في وجه الاتحاد الأوروبي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا.. هل تمهد العملية الأمنية في إدلب لإنهاء ملف المخيمات والمقاتلين الأجانب؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين يحذر من رد ساحق إذا شنت أوكرانيا هجمات بعيدة المدى ضد روسيا، خطة أمريكية-إسرائيلية لتقسيم غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251024/مصر-تدعو-لإصلاح-مجلس-الأمن-الدولي-1106366071.html
مصر تدعو لإصلاح مجلس الأمن الدولي
مصر تدعو لإصلاح مجلس الأمن الدولي
سبوتنيك عربي
دعت مصر إلى إصلاح وتوسيع مجلس الأمن الدولي بما يساهم في تعزيز الدور المحوري للأمم المتحدة في دعم السلم والأمن الدوليين والتنمية الدولية، مشددة على ضرورة تطوير... 24.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-24T18:14+0000
2025-10-24T18:14+0000
العالم
أخبار العالم الآن
مصر
أخبار مصر الآن
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096414528_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c50e10a79e976821086b8c4bbac2b077.jpg
وتتبني مصر رؤية شاملة لإصلاح الأمم المتحدة بما يساهم في تصحيح "الظلم التاريخي" الواقع على القارة الأفريقية والدول النامية، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، التي أشارت إلى أن هذا الأمر عبرت عنه وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، في بيان بمناسبة الذكرى الـ 80 لإنشاء الأمم المتحدة. وقالت الخارجية المصرية إن القاهرة تؤكد دعمها الكامل للموقف الأفريقي الموحد المتمثل المطالب بإصلاح الأمم المتحدة وتوسيع مجلس الأمن، داعية إلى تكاتف المجتمع الدولي لدعم هذا الأمر بما يساهم في تلبية تطلعات الشعوب نحو السلام والأمن والاستقرار والتنمية.ولفت البيان إلى أن مصر تعد أحد المراكز الإقليمية الرئيسية للمنظمة الأممية، مشيرا إلى أنها تستضيف 38 مكتبا للأمم المتحدة يعمل فيها أكثر من 2300 موظف.يذكر أن مصر نالت عضوية مجلس الأمن الدولي 6 مرات كعضو غير دائم، كما تحتل المرتبة الـ 13 عالميا فيما يتعلق بحجم مشاركة الدول في بعثات حفظ السلام حول العالم.ويتكون مجلس الأمن الدولي من 15 عضوا 10 أعضاء مؤقتين يحصلون على عضوية المجلس وفقا لنظام تبادلي يشمل جميع دول العالم، إضافة إلى 5 أعضاء دائمين هم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا.وتطالب مصر بإصلاح مجلس الأمن الدولي وتوسيعه بما يساهم في تحسين آلية اتخاذ القرارات الدولية بعيدا عن حق الفيتو الذي يسمح لدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية بتعطيل أي قرار إذا اعترضت عليه.
https://sarabic.ae/20250917/الكرملين-روسيا-تدعم-باستمرار-فكرة-إصلاح-مجلس-الأمن-الدولي-وتكييفه-مع-حقائق-العصر-الجديد-1104935644.html
https://sarabic.ae/20230404/أردوغان-مجلس-الأمن-الدولي-بحاجة-للإصلاح-بسبب-عجزه-عن-تقرير-مصير-العالم-1075527501.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096414528_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_cf3e9fa4438d1331b114f65554aa2cef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, منظمة الأمم المتحدة
العالم, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, منظمة الأمم المتحدة

مصر تدعو لإصلاح مجلس الأمن الدولي

18:14 GMT 24.10.2025
© AP Photo / Yuki Iwamuraمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
تابعنا عبر
دعت مصر إلى إصلاح وتوسيع مجلس الأمن الدولي بما يساهم في تعزيز الدور المحوري للأمم المتحدة في دعم السلم والأمن الدوليين والتنمية الدولية، مشددة على ضرورة تطوير المنظومة الأممية لتتواكب مع المتغيرات الدولية.
وتتبني مصر رؤية شاملة لإصلاح الأمم المتحدة بما يساهم في تصحيح "الظلم التاريخي" الواقع على القارة الأفريقية والدول النامية، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، التي أشارت إلى أن هذا الأمر عبرت عنه وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، في بيان بمناسبة الذكرى الـ 80 لإنشاء الأمم المتحدة.
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
الكرملين: روسيا تدعم باستمرار فكرة إصلاح مجلس الأمن الدولي وتكييفه مع حقائق العصر الجديد
17 سبتمبر, 09:58 GMT
وقالت الخارجية المصرية إن القاهرة تؤكد دعمها الكامل للموقف الأفريقي الموحد المتمثل المطالب بإصلاح الأمم المتحدة وتوسيع مجلس الأمن، داعية إلى تكاتف المجتمع الدولي لدعم هذا الأمر بما يساهم في تلبية تطلعات الشعوب نحو السلام والأمن والاستقرار والتنمية.
ولفت البيان إلى أن مصر تعد أحد المراكز الإقليمية الرئيسية للمنظمة الأممية، مشيرا إلى أنها تستضيف 38 مكتبا للأمم المتحدة يعمل فيها أكثر من 2300 موظف.
يذكر أن مصر نالت عضوية مجلس الأمن الدولي 6 مرات كعضو غير دائم، كما تحتل المرتبة الـ 13 عالميا فيما يتعلق بحجم مشاركة الدول في بعثات حفظ السلام حول العالم.
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
أردوغان: مجلس الأمن الدولي بحاجة للإصلاح بسبب عجزه عن تقرير "مصير العالم"
4 أبريل 2023, 19:46 GMT
ويتكون مجلس الأمن الدولي من 15 عضوا 10 أعضاء مؤقتين يحصلون على عضوية المجلس وفقا لنظام تبادلي يشمل جميع دول العالم، إضافة إلى 5 أعضاء دائمين هم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا.
وتطالب مصر بإصلاح مجلس الأمن الدولي وتوسيعه بما يساهم في تحسين آلية اتخاذ القرارات الدولية بعيدا عن حق الفيتو الذي يسمح لدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية بتعطيل أي قرار إذا اعترضت عليه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала