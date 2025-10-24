https://sarabic.ae/20251024/مصر-تدعو-لإصلاح-مجلس-الأمن-الدولي-1106366071.html
مصر تدعو لإصلاح مجلس الأمن الدولي
دعت مصر إلى إصلاح وتوسيع مجلس الأمن الدولي بما يساهم في تعزيز الدور المحوري للأمم المتحدة في دعم السلم والأمن الدوليين والتنمية الدولية، مشددة على ضرورة تطوير...
دعت مصر إلى إصلاح وتوسيع مجلس الأمن الدولي بما يساهم في تعزيز الدور المحوري للأمم المتحدة في دعم السلم والأمن الدوليين والتنمية الدولية، مشددة على ضرورة تطوير المنظومة الأممية لتتواكب مع المتغيرات الدولية.
وتتبني مصر رؤية شاملة لإصلاح الأمم المتحدة بما يساهم في تصحيح "الظلم التاريخي" الواقع على القارة الأفريقية والدول النامية، حسبما ذكرت قناة
"القاهرة الإخبارية"، التي أشارت إلى أن هذا الأمر عبرت عنه وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، في بيان بمناسبة الذكرى الـ 80 لإنشاء الأمم المتحدة.
وقالت الخارجية المصرية إن القاهرة تؤكد دعمها الكامل للموقف الأفريقي الموحد المتمثل المطالب بإصلاح الأمم المتحدة
وتوسيع مجلس الأمن، داعية إلى تكاتف المجتمع الدولي لدعم هذا الأمر بما يساهم في تلبية تطلعات الشعوب نحو السلام والأمن والاستقرار والتنمية.
ولفت البيان إلى أن مصر تعد أحد المراكز الإقليمية الرئيسية للمنظمة الأممية، مشيرا إلى أنها تستضيف 38 مكتبا للأمم المتحدة يعمل فيها أكثر من 2300 موظف.
يذكر أن مصر نالت عضوية مجلس الأمن الدولي 6 مرات كعضو غير دائم، كما تحتل المرتبة الـ 13 عالميا فيما يتعلق بحجم مشاركة الدول في بعثات حفظ السلام حول العالم.
ويتكون مجلس الأمن الدولي من 15 عضوا 10 أعضاء مؤقتين يحصلون على عضوية المجلس وفقا لنظام تبادلي يشمل جميع دول العالم، إضافة إلى 5 أعضاء دائمين هم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا
.
وتطالب مصر بإصلاح مجلس الأمن الدولي وتوسيعه بما يساهم في تحسين آلية اتخاذ القرارات الدولية بعيدا عن حق الفيتو الذي يسمح لدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية بتعطيل أي قرار إذا اعترضت عليه.