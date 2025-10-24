https://sarabic.ae/20251024/موسكو-مساعي-واشنطن-لتصنيف-روسيا-داعمة-للإرهاب-تعيق-قضية-ترعاها-ميلانيا-ترامب-1106340285.html
موسكو: مساعي واشنطن لتصنيف روسيا "داعمة للإرهاب" تعيق قضية ترعاها ميلانيا ترامب
موسكو: مساعي واشنطن لتصنيف روسيا "داعمة للإرهاب" تعيق قضية ترعاها ميلانيا ترامب
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن المبادرة الأمريكية لتصنيف روسيا "راعية للإرهاب" هي محاولة لتقويض الحوار بين موسكو وواشنطن، بما...
وقالت زاخاروفا في تعليق على موقع الوزارة الإلكتروني: "نعتبر هذه المبادرة التشريعية محاولة لتقويض الحوار القائم بين روسيا والولايات المتحدة، بما في ذلك بشأن لم شمل الأطفال الذين فقدوا الاتصال بأسرهم لأسباب مختلفة خلال النزاع في أوكرانيا".وأضافت أن السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب، انضمت مؤخرًا إلى هذه العملية، مؤكدة أن روسيا تظهر استعدادها لتقديم معلومات موضوعية ومفصلة عن الأطفال.وأردفت: "بفضل التعاون بين الجانبين الروسي والأمريكي، في 11 أكتوبر/تشرين الأول، تم لمّ شمل سبعة قاصرين مع عائلاتهم في أوكرانيا، وعادت فتاة من أوكرانيا إلى أقاربها في روسيا".وبيّنت زاخاروفا، أن "نظام كييف ورعاته الغربيين يواصلون شنّ حملة تشويه سمعة معادية لروسيا حول "قضية الأطفال".وتابعت زاخاروفا: "حتى الآن، تم لم شمل 122 طفلاً من 98 عائلة مع والديهم أو أقاربهم المقيمين في أوكرانيا أو دولٍ ثالثة، وعاد 29 طفلاً من 21 عائلة إلى روسيا من أوكرانيا.واختتمت: "يتحقق موظفو اللجنة الدولية للصليب الأحمر من عمليات لمّ شمل الأطفال مع عائلاتهم، حيث يرافقونهم إلى والديهم وأقاربهم".مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": روسيا تسلم أوكرانيا جثث 1000 عسكري مقابل جثامين 31 عسكريا روسيا
وقالت زاخاروفا في تعليق على موقع الوزارة الإلكتروني: "نعتبر هذه المبادرة التشريعية محاولة لتقويض الحوار القائم بين روسيا والولايات المتحدة، بما في ذلك بشأن لم شمل الأطفال الذين فقدوا الاتصال بأسرهم لأسباب مختلفة خلال النزاع في أوكرانيا".
وأضافت أن السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب، انضمت مؤخرًا إلى هذه العملية، مؤكدة أن روسيا تظهر استعدادها لتقديم معلومات موضوعية ومفصلة عن الأطفال.
وأكدت زاخاروفا: "نعتقد أن التواصل المباشر القائم مع الجانب الأمريكي، لن يسهّل لم شمل الأسر فحسب، بل سيطلع المجتمع الدولي أيضا على حقيقة الوضع".
وأردفت: "بفضل التعاون بين الجانبين الروسي والأمريكي، في 11 أكتوبر/تشرين الأول، تم لمّ شمل سبعة قاصرين مع عائلاتهم في أوكرانيا، وعادت فتاة من أوكرانيا إلى أقاربها في روسيا".
وبيّنت زاخاروفا، أن "نظام كييف ورعاته الغربيين يواصلون شنّ حملة تشويه سمعة معادية لروسيا حول "قضية الأطفال".
وأوضحت: "يتم إنشاء صيغ مختلفة وغير واقعية، "تحالفات" و"منصات" و"مجموعات"، لترويج خطابات معادية لروسيا، هدفها ترسيخ صورة روسيا على الساحة الدولية كـ"مجرمة" و"إرهابية" و"خاطفة أطفال".
وتابعت زاخاروفا: "حتى الآن، تم لم شمل 122 طفلاً من 98 عائلة مع والديهم أو أقاربهم المقيمين في أوكرانيا أو دولٍ ثالثة، وعاد 29 طفلاً من 21 عائلة إلى روسيا من أوكرانيا.
واختتمت: "يتحقق موظفو اللجنة الدولية للصليب الأحمر من عمليات لمّ شمل الأطفال مع عائلاتهم، حيث يرافقونهم إلى والديهم وأقاربهم".