https://sarabic.ae/20251024/وزارة-الدفاع-بحكومة-الوحدة-الوطنية-تأمر-بحظر-تحركات-الكتيبة-24-مشاة-في-مصراتة-1106367697.html
وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية تأمر بحظر تحركات الكتيبة 24 مشاة في مصراتة
وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية تأمر بحظر تحركات الكتيبة 24 مشاة في مصراتة
سبوتنيك عربي
أصدرت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية أوامر فورية وصارمة تقضي بمنع خروج عناصر الكتيبة 24 مشاة من مقراتهم في مدينة مصراتة، وذلك على خلفية الاشتباكات التي... 24.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-24T19:15+0000
2025-10-24T19:15+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0f/1100584094_127:0:1153:577_1920x0_80_0_0_76763c918b5896e7c012dd400a04b68a.jpg
وأكدت الوزارة في بيان وصل "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الجمعة، أن هذا القرار جاء حفاظا على الانضباط العسكري ومنعا لتكرار مثل هذه التجاوزات، مشيرة إلى أن تحقيقا عاجلا وشاملا قد فتح بإشراف المدعي العام العسكري لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين في الحادثة.وشددت وزارة الدفاع على أن أي خرق للأوامر أو خروج عن التعليمات سيواجه بإجراءات رادعة، مؤكدة في الوقت نفسه أن هيبة المؤسسة العسكرية وانضباطها خط أحمر لا يسمح بتجاوزه تحت أي مبرر.جاء هذا البيان بعد اشتباكات مسلحة قد اندلعت صباح الجمعة في مدينة مصراتة الليبية بين فصائل تابعة لحكومة الوحدة الوطنية أدت إلى توتر أمني في جنوب المدينة التي تقع غربي البلاد.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة وعدم استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي وتعدد حكومات ومجالس رئاسية لم تنجح في عملية الاستقرار والتسوية الشاملة.وتعاني البلاد من نزاع بين حكومتين، واحدة منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
https://sarabic.ae/20250901/إصابة-16-شخصا-إثر-انفجار-مخزن-ذخيرة-في-مصراتة-الليبية-1104364428.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0f/1100584094_256:0:1025:577_1920x0_80_0_0_9872c9d534a8052086e7c2745e54bcee.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم

وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية تأمر بحظر تحركات الكتيبة 24 مشاة في مصراتة

19:15 GMT 24.10.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس
الأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
أصدرت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية أوامر فورية وصارمة تقضي بمنع خروج عناصر الكتيبة 24 مشاة من مقراتهم في مدينة مصراتة، وذلك على خلفية الاشتباكات التي اندلعت مساء الخميس بين أفراد من المنطقة العسكرية الوسطى التابعة لها وقوة العمليات المشتركة.
وأكدت الوزارة في بيان وصل "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الجمعة، أن هذا القرار جاء حفاظا على الانضباط العسكري ومنعا لتكرار مثل هذه التجاوزات، مشيرة إلى أن تحقيقا عاجلا وشاملا قد فتح بإشراف المدعي العام العسكري لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين في الحادثة.
سلاح في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
إصابة 16 شخصا إثر انفجار مخزن ذخيرة في مصراتة الليبية
1 سبتمبر, 06:07 GMT
وشددت وزارة الدفاع على أن أي خرق للأوامر أو خروج عن التعليمات سيواجه بإجراءات رادعة، مؤكدة في الوقت نفسه أن هيبة المؤسسة العسكرية وانضباطها خط أحمر لا يسمح بتجاوزه تحت أي مبرر.
جاء هذا البيان بعد اشتباكات مسلحة قد اندلعت صباح الجمعة في مدينة مصراتة الليبية بين فصائل تابعة لحكومة الوحدة الوطنية أدت إلى توتر أمني في جنوب المدينة التي تقع غربي البلاد.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة وعدم استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي وتعدد حكومات ومجالس رئاسية لم تنجح في عملية الاستقرار والتسوية الشاملة.
وتعاني البلاد من نزاع بين حكومتين، واحدة منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
