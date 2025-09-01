https://sarabic.ae/20250901/إصابة-16-شخصا-إثر-انفجار-مخزن-ذخيرة-في-مصراتة-الليبية-1104364428.html
إصابة 16 شخصا إثر انفجار مخزن ذخيرة في مصراتة الليبية
إصابة 16 شخصا إثر انفجار مخزن ذخيرة في مصراتة الليبية
وقع انفجار ضخم بمخزن ذخيرة في مدينة مصراتة، شمال غربي ليبيا، اليوم الإثنين، مما تسبب في سقوط 16 مصابا، بينما حذرت السلطات الليبية من الاقتراب من موقع الانفجار. 01.09.2025
ذكرت ذلك وكالة أنباء ليبيا "وال"، مشيرة إلى قول المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبية أسامة علي، أن هذا العدد يمثل حصيلة أولية للانفجار.ولفتت الوكالة إلى أن جميع الحالات المصابة التي تم نقلها إلى مجمع عيادات مصراتة ومركز مصراتة الطبي، كانت إصاباتها طفيفة وهي بصحة جيدة.وأوضحت الوكالة أنه تم السيطرة على الانفجار بشكل كامل، مشيرة إلى وجود بعض النيران التي اشتعلت نتيجة الانفجار وأنه يجري التعامل معها من قبل الفرق المختصة.ودعا لجهاز الوطني للقوى المساندة الليبي بالمواطنين القاطنين بالقرب من موقع الانفجار بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، مشددا على تجنب الاقتراب من المكان حفاظا على سلامتهم.
