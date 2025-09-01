إصابة 16 شخصا إثر انفجار مخزن ذخيرة في مصراتة الليبية

عربي
دول منظمة شنغهاي للتعاون تدين بشدة الضربات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية ضد إيران- عاجل
وقع انفجار ضخم بمخزن ذخيرة في مدينة مصراتة، شمال غربي ليبيا، اليوم الإثنين، مما تسبب في سقوط 16 مصابا، بينما حذرت السلطات الليبية من الاقتراب من موقع الانفجار. 01.09.2025, سبوتنيك عربي
ذكرت ذلك وكالة أنباء ليبيا "وال"، مشيرة إلى قول المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبية أسامة علي، أن هذا العدد يمثل حصيلة أولية للانفجار.ولفتت الوكالة إلى أن جميع الحالات المصابة التي تم نقلها إلى مجمع عيادات مصراتة ومركز مصراتة الطبي، كانت إصاباتها طفيفة وهي بصحة جيدة.وأوضحت الوكالة أنه تم السيطرة على الانفجار بشكل كامل، مشيرة إلى وجود بعض النيران التي اشتعلت نتيجة الانفجار وأنه يجري التعامل معها من قبل الفرق المختصة.ودعا لجهاز الوطني للقوى المساندة الليبي بالمواطنين القاطنين بالقرب من موقع الانفجار بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، مشددا على تجنب الاقتراب من المكان حفاظا على سلامتهم.
© AP Photoسلاح في ليبيا
سلاح في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
وقع انفجار ضخم بمخزن ذخيرة في مدينة مصراتة، شمال غربي ليبيا، اليوم الإثنين، مما تسبب في سقوط 16 مصابا، بينما حذرت السلطات الليبية من الاقتراب من موقع الانفجار.
ذكرت ذلك وكالة أنباء ليبيا "وال"، مشيرة إلى قول المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبية أسامة علي، أن هذا العدد يمثل حصيلة أولية للانفجار.
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2024
ليبيا... "الأعلى للدولة" ينتخب "نائبيه" تحت تهديد السلاح في طرابلس
28 أغسطس 2024, 12:57 GMT
ولفتت الوكالة إلى أن جميع الحالات المصابة التي تم نقلها إلى مجمع عيادات مصراتة ومركز مصراتة الطبي، كانت إصاباتها طفيفة وهي بصحة جيدة.
وأوضحت الوكالة أنه تم السيطرة على الانفجار بشكل كامل، مشيرة إلى وجود بعض النيران التي اشتعلت نتيجة الانفجار وأنه يجري التعامل معها من قبل الفرق المختصة.
ودعا لجهاز الوطني للقوى المساندة الليبي بالمواطنين القاطنين بالقرب من موقع الانفجار بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، مشددا على تجنب الاقتراب من المكان حفاظا على سلامتهم.
