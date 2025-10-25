https://sarabic.ae/20251025/إعلام-أكثر-من-مئة-محقق-يشاركون-في-قضية-سرقة-متحف-اللوفر-1106396022.html
إعلام: أكثر من مئة محقق يشاركون في قضية سرقة متحف اللوفر
إعلام: أكثر من مئة محقق يشاركون في قضية سرقة متحف اللوفر
سبوتنيك عربي
أعلنت لور بيكو، المدعية العامة في باريس، أن أكثر من مئة محقق يشاركون في التحقيق بقضية سرقة متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية. 25.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-25T23:05+0000
2025-10-25T23:05+0000
2025-10-25T23:44+0000
متحف اللوفر
هجوم اللوفر
أخبار فرنسا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/14/1106193926_1:0:1016:571_1920x0_80_0_0_cf6189bb70ef538ead35948ee9c495d2.jpg
وقالت بيكو لوسائل إعلام فرنسي: "كان عددهم سابقًا نحو 60، أما الآن فقد تجاوز المئة... والمحققون مستعدون للعمل طالما تطلّب الأمر ذلك".وأضافت أن النيابة العامة في باريس تتابع القضية على مدار الساعة، مشيرة إلى أن الخبراء الجنائيين حصلوا على أكثر من 150 عينة من الحمض النووي وبصمات الأصابع وآثار أخرى، ويجري تحليلها حاليًا.كما يواصل المحققون دراسة تسجيلات كاميرات المراقبة لتحديد أماكن وجود اللصوص.يُذكر أن اللصوص تسللوا إلى متحف اللوفر في 19 أكتوبر وسرقوا تسع قطع من المجوهرات، من بينها تيجان وأقراط وقلائد وبروشات تعود لملكات وإمبراطورات فرنسا.وقد عُثر على إحدى القطع المسروقة، تاج الإمبراطورة أوجيني دي مونتيخو المتضرر، وأُعيد إلى المتحف.وتُقدّر قيمة الخسائر الناتجة عن عملية السرقة بنحو 88 مليون يورو.
https://sarabic.ae/20251022/مديرة-اللوفر-تكشف-عن-ثغرة-استغلها-اللصوص-لسرقة-المتحف-1106292584.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/14/1106193926_227:0:988:571_1920x0_80_0_0_64b345bee99ac73ef5bb2c52698db2fb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
متحف اللوفر, هجوم اللوفر, أخبار فرنسا , العالم
متحف اللوفر, هجوم اللوفر, أخبار فرنسا , العالم
إعلام: أكثر من مئة محقق يشاركون في قضية سرقة متحف اللوفر
23:05 GMT 25.10.2025 (تم التحديث: 23:44 GMT 25.10.2025)
أعلنت لور بيكو، المدعية العامة في باريس، أن أكثر من مئة محقق يشاركون في التحقيق بقضية سرقة متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية.
وقالت بيكو لوسائل إعلام فرنسي: "كان عددهم سابقًا نحو 60، أما الآن فقد تجاوز المئة... والمحققون مستعدون للعمل طالما تطلّب الأمر ذلك".
وأضافت أن النيابة العامة في باريس تتابع القضية على مدار الساعة، مشيرة إلى أن الخبراء الجنائيين حصلوا على أكثر من 150 عينة من الحمض النووي وبصمات الأصابع وآثار أخرى، ويجري تحليلها حاليًا.
كما يواصل المحققون دراسة تسجيلات كاميرات المراقبة لتحديد أماكن وجود اللصوص
.
يُذكر أن اللصوص تسللوا إلى متحف اللوفر في 19 أكتوبر وسرقوا تسع قطع من المجوهرات، من بينها تيجان وأقراط وقلائد وبروشات تعود لملكات وإمبراطورات فرنسا.
وقد عُثر على إحدى القطع المسروقة، تاج الإمبراطورة أوجيني دي مونتيخو المتضرر، وأُعيد إلى المتحف.
وتُقدّر قيمة الخسائر الناتجة عن عملية السرقة بنحو 88 مليون يورو.