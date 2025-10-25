إعلام: أكثر من مئة محقق يشاركون في قضية سرقة متحف اللوفر

عربي
أعلنت لور بيكو، المدعية العامة في باريس، أن أكثر من مئة محقق يشاركون في التحقيق بقضية سرقة متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية.
وقالت بيكو لوسائل إعلام فرنسي: "كان عددهم سابقًا نحو 60، أما الآن فقد تجاوز المئة... والمحققون مستعدون للعمل طالما تطلّب الأمر ذلك".
وأضافت أن النيابة العامة في باريس تتابع القضية على مدار الساعة، مشيرة إلى أن الخبراء الجنائيين حصلوا على أكثر من 150 عينة من الحمض النووي وبصمات الأصابع وآثار أخرى، ويجري تحليلها حاليًا.
كما يواصل المحققون دراسة تسجيلات كاميرات المراقبة لتحديد أماكن وجود اللصوص.
متحف اللوفر في باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
مجتمع
مديرة "اللوفر" تكشف عن ثغرة استغلها اللصوص لسرقة المتحف
22 أكتوبر, 18:57 GMT
يُذكر أن اللصوص تسللوا إلى متحف اللوفر في 19 أكتوبر وسرقوا تسع قطع من المجوهرات، من بينها تيجان وأقراط وقلائد وبروشات تعود لملكات وإمبراطورات فرنسا.
وقد عُثر على إحدى القطع المسروقة، تاج الإمبراطورة أوجيني دي مونتيخو المتضرر، وأُعيد إلى المتحف.
وتُقدّر قيمة الخسائر الناتجة عن عملية السرقة بنحو 88 مليون يورو.
