عربي
مديرة "اللوفر" تكشف عن ثغرة استغلها اللصوص لسرقة المتحف
مديرة "اللوفر" تكشف عن ثغرة استغلها اللصوص لسرقة المتحف
مديرة "اللوفر" تكشف عن ثغرة استغلها اللصوص لسرقة المتحف

18:57 GMT 22.10.2025
© Sputnik . Irina Kalashnikova / الانتقال إلى بنك الصورمتحف اللوفر في باريس
متحف اللوفر في باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
© Sputnik . Irina Kalashnikova
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أقرّت مديرة متحف اللوفر الفرنسي، لورانس دي كار، اليوم الأربعاء، بضعف تغطية كاميرات المراقبة للجدران الخارجية للمتحف، وذلك بعد ثلاثة أيام من عملية سرقة في وضح النهار في باريس أثارت صدمة عالمية.
وأفادت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الأربعاء، بأن أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، قد استجوبوا لورانس دي كار، لمعرفة كيف تمكّن 4 لصوص، الأحد الماضي، من سرقة مجوهرات قُدّرت قيمتها بـ88 مليون يورو (102 مليون دولار) من المتحف الأكثر استقطابا للزوار في العالم خلال سبع دقائق فقط.
متحف اللوفر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
إعلام يكشف عن علاقة شركة إسرائيلية بقضية سرقة متحف اللوفر في باريس
20 أكتوبر, 20:46 GMT
وأكدت صحيفة غربية أن عملية السرقة أعادت تسليط الضوء على إجراءات الأمن في المتاحف الفرنسية، مع الإبلاغ عن عملية سرقة أخرى طالت مؤسسة تقع في شرق البلاد بعد أقل من 24 ساعة من اقتحام اللوفر.
وقالت لورانس دي كار لأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي في أول تصريح علني لها منذ الأحد: "هذه السرقة تُلحق الضرر بمؤسستنا في أهم مهامها، وعلى الرغم من جهودنا، وعلى الرغم من عملنا الدؤوب يوميا، فقد فشلنا"، مشيرة إلى أن جميع أجهزة الإنذار كانت تعمل، لكنها أقرت بأن كاميرات المراقبة لم تُغطِ نقطة دخول اللصوص بشكل كاف.
وأضافت: "الكاميرا الوحيدة المثبّتة موجّهة غربا، وبالتالي لم تغطِ الشرفة التي وقعت فيها السرقة"، داعية إلى استحداث "مركز شرطة داخل المتحف".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أمر بـ"تسريع" الإجراءات الأمنية في متحف اللوفر، بعد أن أعاد المتحف الباريسي فتح أبوابه أمام السياح.
متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
وزير العدل الفرنسي: سرقة متحف اللوفر تظهر فشلنا
20 أكتوبر, 06:34 GMT
ونجح 4 لصوص باختراق الـ"لوفر" في وضح النهار، وسرقة مجوهرات تاريخية، ثم هربوا بدراجتين ناريتين، خلال 7 دقائق فقط، وذلك يوم الأحد الماضي، في وقت أعلن المتحف في العاصمة الفرنسية باريس، إغلاق أبوابه بعد وقوع حادث سرقة داخل أروقته.
وكشفت وزارة الثقافة الفرنسية عن عدد المسروقات ومواصفاتها، وهي 8 قطع مجوهرات تاجية ملكية، قالت إنها "لا تُقدّر بثمن".
ووفقا للتحقيقات الأولية، فقد تمكن اللصوص، وهم ملثمون بالكامل، من الوصول إلى المتحف الواقع على ضفة نهر "السين"، حيث كانت تجري أعمال بناء، واستخدموا مصعدًا لنقل البضائع للوصول مباشرة إلى الغرفة المستهدفة في جناح "أبولو"، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام فرنسية.
