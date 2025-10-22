https://sarabic.ae/20251022/مديرة-اللوفر-تكشف-عن-ثغرة-استغلها-اللصوص-لسرقة-المتحف-1106292584.html

مديرة "اللوفر" تكشف عن ثغرة استغلها اللصوص لسرقة المتحف

أقرّت مديرة متحف اللوفر الفرنسي، لورانس دي كار، اليوم الأربعاء، بضعف تغطية كاميرات المراقبة للجدران الخارجية للمتحف، وذلك بعد ثلاثة أيام من عملية سرقة في وضح... 22.10.2025, سبوتنيك عربي

وأفادت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الأربعاء، بأن أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، قد استجوبوا لورانس دي كار، لمعرفة كيف تمكّن 4 لصوص، الأحد الماضي، من سرقة مجوهرات قُدّرت قيمتها بـ88 مليون يورو (102 مليون دولار) من المتحف الأكثر استقطابا للزوار في العالم خلال سبع دقائق فقط.وأكدت صحيفة غربية أن عملية السرقة أعادت تسليط الضوء على إجراءات الأمن في المتاحف الفرنسية، مع الإبلاغ عن عملية سرقة أخرى طالت مؤسسة تقع في شرق البلاد بعد أقل من 24 ساعة من اقتحام اللوفر.وقالت لورانس دي كار لأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي في أول تصريح علني لها منذ الأحد: "هذه السرقة تُلحق الضرر بمؤسستنا في أهم مهامها، وعلى الرغم من جهودنا، وعلى الرغم من عملنا الدؤوب يوميا، فقد فشلنا"، مشيرة إلى أن جميع أجهزة الإنذار كانت تعمل، لكنها أقرت بأن كاميرات المراقبة لم تُغطِ نقطة دخول اللصوص بشكل كاف.وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أمر بـ"تسريع" الإجراءات الأمنية في متحف اللوفر، بعد أن أعاد المتحف الباريسي فتح أبوابه أمام السياح.ونجح 4 لصوص باختراق الـ"لوفر" في وضح النهار، وسرقة مجوهرات تاريخية، ثم هربوا بدراجتين ناريتين، خلال 7 دقائق فقط، وذلك يوم الأحد الماضي، في وقت أعلن المتحف في العاصمة الفرنسية باريس، إغلاق أبوابه بعد وقوع حادث سرقة داخل أروقته.ووفقا للتحقيقات الأولية، فقد تمكن اللصوص، وهم ملثمون بالكامل، من الوصول إلى المتحف الواقع على ضفة نهر "السين"، حيث كانت تجري أعمال بناء، واستخدموا مصعدًا لنقل البضائع للوصول مباشرة إلى الغرفة المستهدفة في جناح "أبولو"، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام فرنسية.

