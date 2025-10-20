عربي
وزير العدل الفرنسي: سرقة متحف اللوفر تظهر فشلنا
وزير العدل الفرنسي: سرقة متحف اللوفر تظهر فشلنا
06:34 GMT 20.10.2025
© Photo / Unsplash/ Chris Karidisمتحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس
متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
© Photo / Unsplash/ Chris Karidis
قال وزير العدل الفرنسي، جيرار دارمانان، اليوم الإثنين، إن "سرقة المجوهرات من متحف اللوفر، أعطت صورة سلبية للغاية عن فرنسا، والتي عكست وجود فشل في الأجهزة الأمنية".
وقال دارمانان في مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر": "هناك العديد من المتاحف في باريس، العديد من المتاحف في فرنسا، ذات قيم لا تُقدر بثمن".
وأضاف: "المؤكد أننا فشلنا"، مضيفا أن الشرطة الفرنسية ستعتقل مرتكبي الجريمة في نهاية المطاف.
متحف اللوفر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2025
متحف اللوفر يتعرض لعملية اقتحام.. وتقارير فرنسية: سرقة 9 قطع من مجوهرات نابليون
أمس, 09:39 GMT
ومن المقرر أن يعيد متحف اللوفر فتح أبوابه في باريس في الساعة 09:00 بالتوقيت المحلي (07:00 بتوقيت غرينتش)، اليوم الإثنين، بعد أن سرق لصوص مجوهرات لا تقدر بثمن من مجموعة نابليون والإمبراطورة أوجيني، ولكن سيتم إغلاق جزء من المعرض، وفقا لوسائل إعلام فرنسية.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2025
ماكرون: سرقة متحف اللوفر اعتداء على التراث والتاريخ الفرنسي
أمس, 20:31 GMT
وأفادت وسائل إعلام فرنسية، أمس الأحد، أن لصوصا اقتحموا متحف اللوفر بباريس، وسرقوا 9 من أصل 23 قطعة مجوهرات معروضة، بما في ذلك دبابيس وقلائد وتيجان.
وصرحت المدعية العامة في باريس، لور بيكو، لاحقا بأن هناك نظريتين رئيسيتين تتعلقان بسرقة اللوفر، وهما أن المجوهرات ربما سُرقت بمقابل عمولة أو لأغراض غسل الأموال.
