ماكرون: سرقة متحف اللوفر اعتداء على التراث والتاريخ الفرنسي
ماكرون: سرقة متحف اللوفر اعتداء على التراث والتاريخ الفرنسي
وكتب ماكرون عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأحد: "السرقة التي ارتُكبت في متحف اللوفر هي اعتداء على تراث نعتزّ به لأنه يمثل تاريخنا".وأشار إلى أن مشروع "نهضة اللوفر الجديدة"، الذي تم إطلاقه في كانون الثاني/يناير الماضي، يتضمن تعزيزا للإجراءات الأمنية، وسيكون الضامن للحفاظ على ما "يشكل ذاكرتنا وثقافتنا".من جهتها، أعلنت وزارة الثقافة الفرنسية في بيان أن السرقة طالت "ثماني قطع تراثية لا تقدر بثمن، مع استرجاع قطعة تاسعة تركها اللصوص عند فرارهم".وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وكالة فرنسية نقلا عن مصدر مطلع، أن متحف "اللوفر" في باريس تعرض لعملية سطو تم خلالها سرقة مجوهرات قيل إن بعضها يعود إلى الإمبراطور نابوليون بونابرت وزوجته جوزفين بونابرت.ولفتت الوكالة نقلا عن مصدر أمني إلى أن اللصوص الذين لم يُكشف عن عددهم بعد، استخدموا مصعد شحن للوصول إلى القاعة المستهدفة وكان بحوزتهم منشار كهربائي صغير.يشار إلى أن متحف "اللوفر" تعرض للسرقة عدة مرات على مدار التاريخ، وأبرزها عندما سُرقت لوحة "الموناليزا" عام 1911.
ماكرون: سرقة متحف اللوفر اعتداء على التراث والتاريخ الفرنسي

20:31 GMT 19.10.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaertالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
اعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن السرقة التي ارتُكبت في متحف "اللوفر" في باريس، صباح اليوم الأحد، "اعتداء على التراث والتاريخ الفرنسي"، متعهدا باسترجاع المسروقات وتقديم الجناة إلى العدالة.
وكتب ماكرون عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأحد: "السرقة التي ارتُكبت في متحف اللوفر هي اعتداء على تراث نعتزّ به لأنه يمثل تاريخنا".
وأضاف الرئيس الفرنسي: "سنستعيد الأعمال المسروقة، وسيُقدم الجناة إلى العدالة. نبذل قصارى جهدنا في كل مكان، لتحقيق ذلك، تحت إشراف نيابة باريس".
وأشار إلى أن مشروع "نهضة اللوفر الجديدة"، الذي تم إطلاقه في كانون الثاني/يناير الماضي، يتضمن تعزيزا للإجراءات الأمنية، وسيكون الضامن للحفاظ على ما "يشكل ذاكرتنا وثقافتنا".
من جهتها، أعلنت وزارة الثقافة الفرنسية في بيان أن السرقة طالت "ثماني قطع تراثية لا تقدر بثمن، مع استرجاع قطعة تاسعة تركها اللصوص عند فرارهم".
وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وكالة فرنسية نقلا عن مصدر مطلع، أن متحف "اللوفر" في باريس تعرض لعملية سطو تم خلالها سرقة مجوهرات قيل إن بعضها يعود إلى الإمبراطور نابوليون بونابرت وزوجته جوزفين بونابرت.
وقالت الوكالة إنه وفق التحقيقات الأولية، وقعت عملية السطو ما بين الساعة 9:30 و9:40 صباحا بتوقيت المحلي (8:30 و8:40 بتوقيت غرينيتش).
ولفتت الوكالة نقلا عن مصدر أمني إلى أن اللصوص الذين لم يُكشف عن عددهم بعد، استخدموا مصعد شحن للوصول إلى القاعة المستهدفة وكان بحوزتهم منشار كهربائي صغير.
يشار إلى أن متحف "اللوفر" تعرض للسرقة عدة مرات على مدار التاريخ، وأبرزها عندما سُرقت لوحة "الموناليزا" عام 1911.
