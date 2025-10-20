https://sarabic.ae/20251020/إعلام-يكشف-عن-علاقة-شركة-إسرائيلية-بقضية-سرقة-متحف-اللوفر-في-باريس-1106223933.html
إعلام يكشف عن علاقة شركة إسرائيلية بقضية سرقة متحف اللوفر في باريس
أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى وجود تعاون بين إدارة متحف اللوفر في باريس وشركة استخبارات إسرائيلية خاصة فيما يتعلق بالسرقة التي تعرض لها المتحف. 20.10.2025, سبوتنيك عربي
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إدارة المتحف تواصلت مع شركة "سي جي آي" الخاصة، التي يمتلكها رئيسا جهاز الشاباك السابقان يعقوب بيري وتسيفكا نافيه، مشيرة إلى أن هدف التعاون هو الحصول على دعمها في تعقب الجناة واستعادة المسروقات التي تمت سرقتها من المتحف يوم الأحد.وبحسب القناة، فإن الشركة تمتلك أدلة تشير إلى تورط أحد حراس أمن المتحف في العملية، مشيرة إلى أنه سرب معلومات حساسة عن أنظمة المراقبة بصورة مكنت اللصوص من تنفيذ العملية بدقة عالية.وقال الرئيس التنفيذي للشركة، تسيفكا نافيه، إن إدارة المتحف طلبت منهم المشاركة في التحقيق وكشف المتورطين في تعاون استثنائي، مشيرا إلى أن شركته حققت نجاحا سابقا في كشف الجناة في قضية سرقة مجوهرات قيمتها مليار دولار من متحف دريسدن في ألمانيا عام 2019.وفي وقت لاحق من اليوم الاثنين، ذكرت وسائل إعلام غربية، أن إدارة متحف اللوفر في باريس، نفت تواصلها مع الشركة الإسرائيلية.وكان بيان وزارة الداخلية الفرنسية قد أشار إلى أن اللصوص نفذوا العملية خلال نحو 5 دقائق فقط، مشيرة إلى أنهم دخلوا من نافذة تطل على نهر السين باستخدام رافعة مخصصة لأعمال الصيانة تمكنوا بعدها من سرقة مجوهرات تاريخية نادرة قبل أن يفروا على دراجتين ناريتين.يذكر أن السلطات الفرنسية عثرت بعد الجريمة على تاج ذهبي مرصع بالزمرد والماس يعود للإمبراطورة أوجيني مكسورا بالقرب من موقع الحادث.
