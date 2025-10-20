المحققون الفرنسيون يعثرون على أدلة جديدة في قضية سرقة متحف اللوفر

عربي
19:31 GMT 20.10.2025 (تم التحديث: 19:56 GMT 20.10.2025)
© Photo / Unsplash/ Chris Karidisمتحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس
متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
© Photo / Unsplash/ Chris Karidis
أفادت صحيفة فرنسية بأن المحققين في قضية سرقة متحف اللوفر في باريس عثروا على أدلة مادية جديدة؛ خوذة دراجة نارية وقفازات.
وذكرت الصحيفة أن لصوصًا اقتحموا متحف اللوفر وسرقوا ثماني قطع من مجوهرات ملكات وإمبراطورات فرنسيات، موضحة أن الشرطة الفرنسية عثرت على آلتي قص، وموقد لحام، وبنزين، وجهاز اتصال لاسلكي، وبطانية، وسترة صفراء تخص اللصوص في "مسرح الجريمة".
ولفتت إلى أن "المنصة الهوائية" (رافعة شحن)، التي استخدم اللصوص سُلمها لدخول المتحف، "كانت قد سُرقت سابقًا من مالكها الذي عرضها للبيع، حيث اعتدى عليه اللصوص ثم سرقوها".

ووفقًا لمكتب المدعي العام في باريس، لم تستغرق عملية السرقة سوى أربع دقائق.

متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
وزير العدل الفرنسي: سرقة متحف اللوفر تظهر فشلنا
06:34 GMT
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، في وقت سابق، أن اللصوص دخلوا متحف اللوفر عبر نافذة باستخدام سلم، وقطعوا زجاج النافذة، ثم فروا من مكان الحادث على دراجات بخارية. وأوضحت الصحيفة أن عملية السرقة نفذتها مجموعة من أربعة أشخاص، دخل اثنان منهم المتحف مباشرةً.
من جانبه، اعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن السرقة التي ارتُكبت في متحف "اللوفر" في باريس، "اعتداء على التراث والتاريخ الفرنسي"، متعهدا باسترجاع المسروقات وتقديم الجناة إلى العدالة.

من جهتها، أعلنت وزارة الثقافة الفرنسية، في بيان، أن السرقة طالت "ثماني قطع تراثية لا تقدر بثمن، مع استرجاع قطعة تاسعة تركها اللصوص عند فرارهم".

وفي وقت سابق من أمس الأحد، ذكرت وكالة فرنسية نقلا عن مصدر مطلع، أن متحف "اللوفر" في باريس تعرض لعملية سطو تم خلالها سرقة مجوهرات قيل إن بعضها يعود إلى الإمبراطور نابوليون بونابرت وزوجته جوزفين بونابرت.
ماكرون: سرقة متحف اللوفر اعتداء على التراث والتاريخ الفرنسي
