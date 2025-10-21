https://sarabic.ae/20251021/مؤسس-تلغرام-يعلن-استعداده-لشراء-ما-سرق-من-متحف-الـلوفر-في-باريس-1106228430.html

مؤسس "تلغرام" يعلن استعداده لشراء ما سرق من متحف الـ"لوفر" في باريس

مؤسس "تلغرام" يعلن استعداده لشراء ما سرق من متحف الـ"لوفر" في باريس

أكد بافل دوروف، مؤسس تطبيق "تلغرام"، بأنه سيكون "سعيدًا بشراء المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر في فرنسا، والتبرع بها لمتحف اللوفر في أبوظبي"، على حد قوله.

وقال دوروف عبر حسابه على منصة "إكس": "سأكون سعيدًا بشراء المجوهرات المسروقة وأعيدها إلى اللوفر. أقصد متحف اللوفر أبوظبي بالطبع. لا أحد يسرق من اللوفر أبوظبي".وأضاف: "الحادثة تمثل دليلًا آخر على تراجع بلد عظيم في يوم من الأيام (فرنسا)، حيث تشتت حكومتها انتباه الجمهور بتهديدات وهمية بدلًا من مواجهة التهديدات الحقيقية".ونجح 4 لصوص باختراق الـ"لوفر" في وضح النهار، وسرقة مجوهرات تاريخية، ثم هربوا بدراجتين ناريتين، خلال 7 دقائق فقط.وأعلن متحف الـ"لوفر" في العاصمة الفرنسية باريس، أول أمس الأحد، إغلاق أبوابه بعد وقوع حادث سرقة داخل أروقته.ووفقا للتحقيقات الأولية، فقد تمكن اللصوص، وهم ملثمون بالكامل، من الوصول إلى المتحف الواقع على ضفة نهر "السين"، حيث كانت تجري أعمال بناء، واستخدموا مصعدًا لنقل البضائع للوصول مباشرة إلى الغرفة المستهدفة في جناح "أبولو"، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام فرنسية.المحققون الفرنسيون يعثرون على أدلة جديدة في قضية سرقة متحف اللوفروزير العدل الفرنسي: سرقة متحف اللوفر تظهر فشلنا

