الخارجية الإيرانية: يجب أن تنتهي الحصانة المزمنة التي منحتها القوى المؤيدة لإسرائيل
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن "إسرائيل تنتهك قواعد القانون الإنساني الدولي". 25.10.2025, سبوتنيك عربي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
قطاع غزة
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
حركة حماس
أخبار إيران
إيران
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_0:7:856:488_1920x0_80_0_0_2ab2ff5e8009af879706277203bfe184.jpg
وقال بقائي، عر حسابه على منصة “إكس"، إن "الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية بشأن فلسطين، يُبرز أن إسرائيل مُلزمة بضمان توفير الاحتياجات الأساسية والمواد الضرورية لبقاء الفلسطينيين، وعدم منع وصولها".وأضاف أن "المحكمة شددت على أن التجويع كوسيلة حرب يُعدّ محرّمًا"، مؤكدا أن "الاحتلال غير قانوني وأن إنهاءه ضروري".وختم بقائي بالقول: "يجب وضع حد للإفلات المستمر من العقاب الذي يُمنح لهذا الكيان من قِبَل مؤيدي جرائمه ومبرّريها"، مشددا على ضرورة أن تنتهي "الحصانة المزمنة التي منحتها القوى المؤيدة لإسرائيل".وأصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رأيا استشاريا، أكدت فيه أن إسرائيل أخلت بالتزاماتها بموجب معاهدات جنيف بشأن تسهيل المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، مطالبة إياها بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع.وأوضحت المحكمة أن "إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بالسماح بجهود الإغاثة الأممية في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك توفير الإمدادات الحيوية العاجلة"، وفقا لوسائل إعلام غربية.وأشارت إلى أن إسرائيل فشلت في تقديم أدلة كافية تدعم ادعاءاتها بأن "عددا كبيرا" من موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أعضاء في حركة "حماس"، وهو الادعاء الذي استندت إليه إسرائيل لمنع الوكالة من العمل على أراضيها.
