عربي
إسرائيل: تل أبيب تعتبر قرار محكمة العدل الدولية بشأن التزاماتها تجاه هيئات الأمم المتحدة "مخزيا"
إسرائيل: تل أبيب تعتبر قرار محكمة العدل الدولية بشأن التزاماتها تجاه هيئات الأمم المتحدة "مخزيا"
ووفقا لقرار المحكمة الصادر يوم الأربعاء، يتعين على إسرائيل، على وجه الخصوص، احترام حظر التجويع كأسلوب حرب، وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إيصال المساعدات. كما قضت المحكمة بأن إسرائيل ملزمة بقبول برامج المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة وتسهيلها، بما في ذلك أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا".قال دانون في تصريح للصحفيين الذين قدمتهم البعثة الدائمة لإسرائيل: "قرار المحكمة مشين. إنهم يتهمون إسرائيل بعدم التعاون مع هيئات الأمم المتحدة... وعليهم أن يلوموا أنفسهم. لقد أصبحت هذه الهيئات مرتعًا خصبا للإرهابيين". ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القرار بأنه "مهم للغاية"، معربا عن أمله في أن تلتزم إسرائيل به.وأوضحت المحكمة أن "إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بالسماح بجهود الإغاثة الأممية في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك توفير الإمدادات الحيوية العاجلة"، وفقا لوسائل إعلام غربية.وأشارت إلى أن إسرائيل فشلت في تقديم أدلة كافية تدعم ادعاءاتها بأن "عددا كبيرا" من موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أعضاء في حركة "حماس"، وهو الادعاء الذي استندت إليه إسرائيل لمنع الوكالة من العمل على أراضيها.جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي باستثناء الولايات المتحدة ينددون بالمجاعة في غزةالأمم المتحدة تعلن حالة "المجاعة الكارثية" في غزةاليونيسيف: 28 طفلا يقتلون يوميا في قطاع غزة وسط مجاعة مروعة
إسرائيل: تل أبيب تعتبر قرار محكمة العدل الدولية بشأن التزاماتها تجاه هيئات الأمم المتحدة "مخزيا"

وصف الممثل الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، اليوم الأربعاء، القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بوجود المنظمات الدولية على الأراضي الفلسطينية بأنه "مخزٍ".
ووفقا لقرار المحكمة الصادر يوم الأربعاء، يتعين على إسرائيل، على وجه الخصوص، احترام حظر التجويع كأسلوب حرب، وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إيصال المساعدات. كما قضت المحكمة بأن إسرائيل ملزمة بقبول برامج المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة وتسهيلها، بما في ذلك أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا".
قال دانون في تصريح للصحفيين الذين قدمتهم البعثة الدائمة لإسرائيل: "قرار المحكمة مشين. إنهم يتهمون إسرائيل بعدم التعاون مع هيئات الأمم المتحدة... وعليهم أن يلوموا أنفسهم. لقد أصبحت هذه الهيئات مرتعًا خصبا للإرهابيين".
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القرار بأنه "مهم للغاية"، معربا عن أمله في أن تلتزم إسرائيل به.

وأصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رأيا استشاريا، اليوم الأربعاء، أكدت فيه أن إسرائيل أخلت بالتزاماتها بموجب معاهدات جنيف بشأن تسهيل المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، مطالبة إياها بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع.

مبنى محكمة العدل الدولية في لاهاي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
محكمة العدل الدولية تصدر قرارها بشان المساعدات في غزة
14:09 GMT
وأوضحت المحكمة أن "إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بالسماح بجهود الإغاثة الأممية في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك توفير الإمدادات الحيوية العاجلة"، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وأشارت إلى أن إسرائيل فشلت في تقديم أدلة كافية تدعم ادعاءاتها بأن "عددا كبيرا" من موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أعضاء في حركة "حماس"، وهو الادعاء الذي استندت إليه إسرائيل لمنع الوكالة من العمل على أراضيها.
جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي باستثناء الولايات المتحدة ينددون بالمجاعة في غزة
الأمم المتحدة تعلن حالة "المجاعة الكارثية" في غزة
اليونيسيف: 28 طفلا يقتلون يوميا في قطاع غزة وسط مجاعة مروعة
